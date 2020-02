¿Hay alguna forma de cocinar coliflor sin que huela?

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desgraciadamente, la coliflor no es conocida por su multitud de beneficios nutricionales, sino por su desagradable olor, principal motivo por el que muchos no la cocinan. Sin embargo, y pese a que huele especialmente mal cuando tiene contacto con el agua caliente, este alimento, que pertenece a la familia de las crucíferas, podría ser uno de esos alimentos imprescindibles en la dieta de todos, según cuenta la dietista y nutricionista Marta Moreno, de Nutrición Clinic. «Los nutricionistas hablamos de que no hay ningún alimento en sí mismo imprescindible, pero las crucíferas, salvo en determinadas circunstancias patológicas, son un alimento muy recomendable», explica.

Así se puede cocinar la coliflor para que no huela. - Adobe Stock

El brócoli, la col, el kale, las coles de bruselas o el repollo pertenecen a la misma familia que la coliflor, y esta última es una variedad de col procedente de Oriente Próximo, posteriormente introducida en Europa por Turquía hasta ser cultivada en todo el mundo. Este alimento se cultiva todo el año, pero su época más óptima se encuentra entre septiembre a enero. «Es en estos meses cuando debemos aprovechar al máximo su consumo dado que está compuesta por un 90% de agua y con gran cantidad de fibra (2,3g/100g de alimento)», cuenta la experta. Además, se trata de un alimento que, tal y como desvela Marta Moreno, debido a la cantidad de fibra soluble, mejora el tránsito intestinal y alimenta nuestra microbiota intestinal, tan importante en la digestión de los alimentos en el sistema inmune».

Valores nutricionales (por cada 100 gramos del producto, según la BEDCA) Energía 114 Kcal Grasa 0,87 gramos Calcio 16,15 gramos Potasio 87 gramos Fósforo 49,4 gramos

Qué hacer para que la coliflor no huela

¿Te has preguntado por qué cuando compras una coliflor no huele a nada y cuando estás cocinándola desprende un olor que echa para atrás? Esto se debe a la presencia de compuestos azufrados que liberan ese olor al someterse a calor. Marta Moreno, de Nutrición Clinic, conoce algunos trucos para que el aroma no sea la excusa para no comerla:

1. Agregar leche al agua de cocción de la coliflor.

2. Pones un paño con vinagre y colócalo sobre la olla.

3. Añadir ralladura o un chorrito de limón.

4. Cocinarla al vapor hará que huela menos y durante menos tiempo.

5. Tomarla cruda. «Rallarla es una opción muy buena. Empieza a utilizarla con otras verduras y especias y no dejará tu cocina con mal olor. El consumo de verduras y hortalizas crudas es muy recomendable para aumentar el contenido en fibra de los alimentos y evitar la pérdida de nutrientes que se produce cuando sometemos los alimentos a calor», dice la dietista.

Tres formas ricas de cocinar coliflor

Además de lavarla con abundante agua y secarla, la nutricionista Marta Moreno recomienda cocilarla de cualquiera de las diferentes técnicas: al vapor, horno, asada, estofada, hervida, gratinada o incluso cruda rehogada con AOVE. «Un truco final: como la coliflor suele ser bastante grande y se compra normalmente por unidad, puedes cocerla y congelarla sin ningún problema, así contribuirás a evitar el desperdicio y a ahorrar tiempo y dinero», aconseja.

Índice Top 1. Cous cous de coliflor y verduras

Cous cous de coliflor y verduras 2. Coliflor a la cubana

Coliflor a la cubana 3. Migas de coliflor con huevo

Migas de coliflor con huevo 4. Base de coliflor para pizza

Base de coliflor para pizza 5. Pan de coliflor Cous cous de coliflor y verduras Cous cous de coliflor y verduras. - instagram.com/foodiction.vlc - 300 gramos de coliflor - 60 gramos de cebolla - 60 gramos de pimiento - 60 gramos de zanahoria - 1 dátil - Hierbabuena - Cilantro - 1 cucharadita de comino - 1 cucharadita de canela - Sal - AOVE Prepara todos los ingredientes a incorporar, cortándolos en trozos pequeños. La coliflor puedes triturarla en la picadora y así es mucho más rápido y la apariencia de cous-cous será mucho mayor. En una sartén pon un poco de aceite y rehoga las verduras menos la coliflor durante unos 5 minutos. La idea es que quede al dente (un poco dura). Una vez rehogada, añádele la coliflor con un poco de sal y vuelve a rehogar unos 5 minutos más, añadiéndole después todas las especias y el cilantro con la hierbabuena bien picados. Coliflor a la cubana Coliflor a la cubana. - instagram.com/futurlife21 ¡Qué plato más original de la cuenta de Instagram @futurlife21! Primero habría que lavar la coliflor y secarla para más tarde rallarla cruda con un rallador o con un vaso batidor hasta que quede con textura de arroz. Añade aceite a la sartén con ajitos, nosotras o solemos poner por media cabeza de coliflor grande unos 3 ajitos picaditos, espera a que el ajo este frito y añade la coliflor rallada, y rehógala durante 2-3 minutos. ¡No esperes a que se haga, la idea es que se quede durita! Añade, sal al gusto, pimienta al gusto y las especias que más te gusten. Ellas han escogido ajo en polvo y especias dependiendo de con qué se vaya a acompañar la colirroz. Migas de coliflor con huevo Migas de coliflor con huevo. - instagram.com/veggie_sweet Coliflor cruda - Ajos pelados - Ajos sin pelar - AOVE - Pimentón dulce - Huevo - Cayena en polvo (opcional). Tritura la coliflor cruda (si es cocida soltará mucha agua y no quedará bien) hasta obtener textura de cous cous. Sofríe los ajos pelados y sin pelar con Aove y añades la coliflor. Ve removiendo constantemente para evitar que se pegue, añade pimentón dulce, sal y pimienta. Coloca el huevo a la plancha por encima y cayena en polvo. Base de coliflor para pizza Base de coliflor para pizza. - Adobe Stock Según explican los expertos, lo ideal es que fabriquemos nuestra propia masa casera con alguna de estas opciones: harina integral, harina de legumbres, proteína en polvo o vegetales. Algunos vegetales como el brócoli, la coliflor y las lentejas permiten obtener un sabor y una textura adecuada para una masa de pizza. En esta ocasión sería cortar en trozos muy pequeños la coliflor e ir creando una masa antes de untar el tomate encima. Pan de coliflor Pan de coliflor. - Catalina Prieto En el blog de Catalina Prieto 24 zanahorias, hay hasta cinco propuestas para usar la coliflor en recetas que nunca hubiésemos imaginado. Para el pan de coliflor hay que hacer una masa de pan que puedes elaborar con o sin gluten y cuyo resultado es una delicia. Solo tienes que mezclar 1 cabeza de coliflor mediana hecha harina, 1 taza y media de harina de almendras, 1 taza de harina integral o de harina panificable sin gluten, 1 cucharadita de ajo en polvo, ½ cucharadita de sal, 3 huevos batidos y 1 cucharada de polvo de hornear. Mezclamos todos los ingredientes hasta formar una masa, dividimos en 8 bollitos, los decoramos con semillas y los horneamos hasta que estén dorados y secos (unos 35 minutos).