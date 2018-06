Ocio Memory Park, un fin de semana para celebrar las vacaciones escolares Contará con una zona exclusiva para niños, Memory Kids, con atracciones, el musical de Tadeo Jones y otras actividades para los más pequeños

S. F.

@abc_familia Actualizado: 30/06/2018 05:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Quién no recuerda aquellos grupos que le hicieron sentir por primera vez la magia de la música? ¿Y aquellas canciones que le hicieron bailar como si fuese lo único importante en la vida?.

Este fin de semana, del 29 de junio al 1 de julio, será posible revivir esas emociones en Memory Park, un evento que reunirá la mejor música pop y dance de los 80 y 90, en un entorno natural único, el parque de La Manguilla de El Escorial, y que contará con una zona exclusiva para disfrutar con los niños, Memory Kids.

En este área los más pequeños podrán disfrutar de todo tipo de atracciones y actividades especialmente pensadas para ellos. Así, por el mini escenario de Memory Kids pasará el musical «Una aventura musical», protagonizada por uno de los personajes favoritos de los niños, Tadeo Jones, quien también invitará a los peques a divertirse aprendiendo en los diferentes talleres de «Aprende con Tadeo». Igualmente, la zona contará con toboganes acuáticos, atracciones mecánicas, photocall, una zona Food y diferentes actividades y talleres para toda la familia.

Además, habrá otras cuatro zonas temáticas: Memory Gastro, zona en la que los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica y de un gran área de picnic; Memory Machine, en la que se situarán atracciones para todos los públicos como una gran noria, un carrusel y toboganes; Memory Art, una exposición de arte urbano en vivo realizada por grafiteros de prestigio internacional y Memory Cars, una muestra de coches clásicos de los años 90 de BMW.

Un cartel de lujo con el mejor pop y dance

Por el escenario de Memory Park desfilarán artistas icónicos de la música pop española de los 80 y 90, con los conciertos completos de Celtas Cortos, Revólver, Seguridad Social, La Unión, Modestia Aparte y Nacha Pop.

Además, Amistades Peligrosas, Cómplices, Un pingüino en mi ascensor, Miguel Costas de Siniestro Total, Nacho Campillo de Tam Tam Go, Bernardo de The Refrescos, Carlos Segarra de Los Rebeldes, Dylan Ferro de Taxi y Carmelo Martínez de La Década Prodigiosa ofrecerán en directo una selección de sus temas más recordados, mientras que Belén Arjona e Íñigo harán un homenaje a la mejor música pop con un concierto tributo.

Ya más avanzada la noche, los más marchosos podrán disfrutar del show especial Love the 90’s, en el que el público podrá bailar hasta altas horas de la noche con Jenny Berggren de Ace of Base, 2 Unlimited, Corona, Snap, Rozalla, Ice MC, OBK, Rebeca, Viceversa, Spanic, Sensity World, Chimo Bayo, Paco Pil y el dj set de The Jumper Brothers.

Las entradas para Memory Kids salen a la venta el martes 24 de abril a través de la página web oficial, las primeras 500 con un precio promocional de 6 euros.