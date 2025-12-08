Suscribete a
Venezuela se debate entre el puño de Maduro y el avance de Trump

El cierre del espacio aéreo y la escalada de tensión con Estados Unidos profundizan el aislamiento venezolano. Reinan la incertidumbre, la represión y la autocensura

Venezolanos varados en los aeropuertos de todo el mundo. En imagen, esta semana en el de Panamá
Karina Sainz Borgo

La periodista J. P. –así desea ser identificada– viajó a Caracas hace unas semanas para completar un reportaje sobre el cerco estadounidense sobre las costas venezolanas. El plan era reportar y salir. Nada más. Pero el cierre del espacio aéreo tras las ... advertencias del gobierno de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro lo alteró todo.

