Un criminólogo explica el motivo por el que los niños son cada vez más vulnerables: «Estamos cometiendo un gran error»

Una de las tareas más complejas para cualquier padre o madre es criar a un hijo. Cada familia emplea sus propios métodos. Algunos son más efectivos que otros, pero lo cierto es que no existe una fórmula mágica que les ayude ... a completar con éxito este difícil reto.

En lo que sí están de acuerdo los psiquiátras y psicólogos es que la enseñanza de ciertos valores en edades tempranas es crucial. Esto les permite convertirse en personas autosuficientes para poder hacer frente a todos los obstáculos que se interpongan en su camino.

De hecho, hay expertos que consideran que el rumbo que está tomando la educación en la actualidad puede llegar a tener importantes consecuencias para los pequeños. Vicente Garrido, doctor en psicología y criminólogo, piensa que los niños son cada vez más vulnerables. En un entrevista para el canal de YouTube 'The Wild Project', dirigido por Jordi Wild, explica qué es lo que se está haciendo mal y cómo pueden los progenitores solucionar dicho problema.

Por qué los niños son cada vez más vulnerables, según un criminólogo

Vicente Garrido señala que le parece fundamental que los padres «sepan cómo educar» a los hijos, sobre todo como método de prevención. «Para que no sean víctimas de los psicópatas», advierte.

El prestigioso criminólogo indica que las medidas adoptadas hoy en día por los progenitores no son las más adecuadas. «Estamos cometiendo un grave error cuando privamos a los niños de enfrentarse a situaciones que endurecen el carácter de sobreprotección», comenta.

«Estamos creando niños poco preparados. La vida es dolor, esfuerzo, sufrimiento e incertidumbre. Tienen que tolerar estas cuatro cosas» Vicente Garrido Doctor en psicología y criminólogo

Garrido se refiere con esto a que se intenta protegerles de «lecturas» y de realidades que «puedan ofenderles». «Esta idea de cancelar me parece un error mayúsculo. Estamos creando niños poco preparados. La vida es dolor, esfuerzo, sufrimiento e incertidumbre. Tienen que tolerar estas cuatro cosas. Deben aprender qué es la maldad, la pérdida», manifiesta.

Vicente Garrido afirma que cuando los padres sobreprotegen a los niños, «los están haciendo vulnerables». «No van a tener capacidad para enfrentarse a gente psicópata. Van a parecerles modelos a seguir e imitar», añade. El experto sostiene que en su carácter no está van a desarrollar la idea de derrotar al mal ni de superar a esas personas que les hacen daño.

Cómo educar a los niños, según el criminólogo

Vicente Garrido ha revelado cuál es la clave para educar a los niños: «Hay que trabajar con ellos para que entiendan la vida como proyecto».

«Sabemos que la felicidad no está en el resultado, sino en el proceso. Lo que hace feliz a la gente es resolver con éxito los obstáculos o las dificultades. Es esta idea del esfuerzo continuado lo que te hace sentir a gusto. Y es fundamental que los pequeños lo comprendan», reflexiona el doctor en psicología.