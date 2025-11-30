Suscribete a
TCA, trastorno de conducta alimentaria: «Los errores que no debes cometer y que alimentan la culpa en tu hijo»

Más allá de conseguir una buena relación con la comida, una verdadera recuperación de un TCA implica aprender a manejar las emociones sin recurrir a conductas propias del trastorno

Laura Peraita

Laura Peraita

Madrid

Hoy, 30 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), una jornada especialmente significativa puesto que, según datos de la Clínica López Ibor, los TCA han experimentado un incremento notable en España en los ... últimos años, «especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos, un grupo especialmente vulnerable a la presión estética, al rendimiento académico y a la exposición constante a modelos irreales en redes sociales», asegura Belén Reguera, especialista en TCA de esta clínica.

