Sánchez cesa a la mano derecha de Paco Salazar en Moncloa, Antonio Hernández

De manera fulminante. Pedro Sánchez trata de cauterizar la crisis abierta por Francisco Salazar. Las actitudes de presunto acoso sexual sufridas por mujeres que trabajaron a sus órdenes en Moncloa se han cobrado hoy otra salida, la de su mano derecha, Antonio Hernández. El, hasta ... ahora, director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de Presidencia del Gobierno fue señalado por las denunciantes como «cómplice» y «encubridor» de las conductas de Salazar contra mujeres trabajadoras del partido.

Su cese se oficializará el próximo martes, día 9, en el Consejo de Ministros y el PSOE también confirma que abandonará la Ejecutiva del partido en Andalucía, donde estaba al frente de la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva. Fuentes gubernamentales consultadas por ABC aseguran que se trata de «un cese acordado y compartido».

Señalan que, desde que Hernández tuvo conocimiento de los hechos denunciados «entendió que no era sostenible» seguir en su puesto y «obviamente desde Moncloa, al conocer los hechos, se actúa con contundencia. Como siempre», sentencian las citadas fuentes. Desde el Ejecutivo, no obstante, se puntualiza que «él niega los hechos y se aparta para no perjudicar al Gobierno».

El cese, adelantado por eldiario.es y confirmado por este diario, se desencadenó este mismo domingo y se hizo en coordinación con el jefe de Gabinete de Sánchez, Diego Rubio, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que, a nivel de partido, le tenía también integrado en su dirección en Andalucía. La decisión se toma después de conocer que su nombre aparece en las denuncias de las víctimas de Salazar y se le atribuye un papel de encubridor de los abusos.

(Noticia en ampliación)