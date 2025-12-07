Suscribete a
Sánchez cesa a la mano derecha de Paco Salazar en Moncloa, Antonio Hernández

El presidente busca cauterizar la crisis expulsando al entorno que consintió las actitudes denunciadas

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez Ignacio gil
Ainhoa Martínez

De manera fulminante. Pedro Sánchez trata de cauterizar la crisis abierta por Francisco Salazar. Las actitudes de presunto acoso sexual sufridas por mujeres que trabajaron a sus órdenes en Moncloa se han cobrado hoy otra salida, la de su mano derecha, Antonio Hernández. El, hasta ... ahora, director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de Presidencia del Gobierno fue señalado por las denunciantes como «cómplice» y «encubridor» de las conductas de Salazar contra mujeres trabajadoras del partido.

