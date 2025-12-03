CONTENIDO EXTERNO
Labradoodle Maravilla: el proyecto familiar español que viaja cada año a Australia para preservar el auténtico Australian Cobberdog
En España, un pequeño proyecto familiar está dando un gran paso en el mundo del perro de compañía: criar Australian Cobberdogs equilibrados, sanos y felices
Labradoodle Maravilla, criador especializado y certificado por la MDBA australiana (nº 40381), ha convertido lo que comenzó como una herencia familiar y un profundo amor por los animales en una misión clara: criar Australian Cobberdogs respetando el origen y la esencia de ... una raza diseñada para ser el compañero perfecto.
Un proyecto que nace del amor y de la familia
Para los propietarios de Labradoodle Maravilla, los perros nunca han sido «mascotas». Han sido siempre familia.
La cría responsable no nació como un negocio, sino como la evolución natural de una tradición que empezó con los abuelos, criadores de Golden Retriever, y que hoy continúa con una nueva generación guiada por cariño, ética y dedicación.
«No criamos perros: criamos nuevos miembros de cada familia», cuentan. «Los Australian Cobberdogs son nuestra familia. Nos entienden mejor que nadie, nos dan abrazos y besos, y cuando estamos fuera, los echamos de menos más de lo imaginable».
Ese amor es la base de un proyecto íntimo, cuidadoso y profundamente vocacional.
Australian Cobberdog: una raza diseñada para acompañar
Aunque muchas personas los confunden con los antiguos labradoodles, el Australian Cobberdog es una raza distinta, regulada por la MDBA australiana. Explicado de forma sencilla, es la evolución de muchas generaciones de Labradoodle, con características morfotípicas, de temperamento y de salud estandarizadas y controladas, con un objetivo muy claro: un perro cariñoso, tranquilo, equilibrado, sano, hipoalergénico, que no pierde pelo y con una capacidad extraordinaria para conectar emocionalmente con las personas.
«Cobber» significa amigo, y esa palabra describe a la perfección su esencia: sensibles, inteligentes, sociables y capaces de convertirse en un compañero de vida para cualquier familia.
Son excelentes con niños, personas mayores, hogares con alergias y destacan como perros de terapia o asistencia emocional.
Viajes a Australia: un compromiso real con la autenticidad
La apuesta de Labradoodle Maravilla por esta raza va más allá de las palabras.
Para mantener la pureza genética y garantizar líneas sanas y equilibradas, viajan cada año a Australia, cuna del Cobberdog.
- En 2024 viajaron a Brisbane para traer dos nuevas mamás, seleccionadas por salud, temperamento y linaje.
- En 2023 recorrieron Sídney y Melbourne, visitando criadores reconocidos internacionalmente y evaluando ejemplares en persona.
- En 2022 pasaron casi tres meses por la zona sur del país, conociendo líneas, aprendiendo de otros criadores y fortaleciendo la red profesional que respalda su trabajo.
«Podríamos hacerlo más fácil. Pero fácil no es lo que queremos. Queremos hacerlo bien», explican.
«Es importante ir en persona, aprender de los criadores australianos, conocer a los padres y ver cómo viven. Y de paso, aprovechamos para hacer turismo».
La inversión de tiempo, viajes y recursos es enorme.
«A nivel de maternidad, cuidados, instalaciones… reinvertimos todo en ellos. Este año hasta les hemos hecho una piscina. Nos hace felices cuidarlos».
Cría ética: el corazón del proyecto
En Labradoodle Maravilla, cada cachorro nace en casa, en un ambiente seguro y lleno de cariño. Se prioriza la socialización temprana desde el momento en que abren los ojos y cada uno tiene nombre, historia y espacio propio hasta que encuentra una familia adecuada.
Su metodología se basa en tres pilares:
1. Selección genética rigurosa
Todos los padres están testados genéticamente con el panel H-639, que analiza más de 200 patologías y evalúa pureza de raza y riesgo de endogamia.
Además, sus líneas están avaladas por la MDBA y se apoyan en la red de criadores australianos para elegir cada nuevo progenitor.
«Cada vez que incorporamos una nueva mami, los criadores australianos hablan entre ellos para ayudarnos a elegir la ideal».
2. Bienestar desde el primer día
Acompañamiento veterinario continuo, estimulación sensorial temprana y entornos ricos en experiencias.
«Criamos por carácter. El color es secundario. Lo primero es que sean equilibrados, cariñosos y muy sociables».
3. Familias responsables y acompañadas
«No entregamos un cachorro a quien no esté preparado emocional y físicamente», explican.
«Siempre conocemos personalmente a los nuevos papis. No hacemos envíos: o vienen ellos o vamos nosotros».
«El feeling mutuo es imprescindible. Al final, cada nuevo propietario pasa a ser parte de nuestra familia».
Una misión: devolver al perro de familia su esencia
El proyecto de Labradoodle Maravilla se posiciona contra la cría masiva, la moda pasajera y las prácticas poco éticas.
Su objetivo es recuperar la figura del perro de familia: equilibrado, noble, sano y capaz de acompañar a las personas durante años.
Un ejemplo de su filosofía es que no castran a los cachorros ni obligan a las familias a hacerlo, una práctica común en otros criadores.
«Sabemos que alguien podría criar sin nuestro permiso, y con la inversión que supone traerlos desde Australia es comprensible que otros obliguen a castrar. Pero nosotros priorizamos la salud y el bienestar de nuestros hijos perrunos».
Mirando al futuro
Labradoodle Maravilla continúa creciendo sin perder su esencia familiar. Siguen formándose, viajando y seleccionando cuidadosamente cada línea. Su trabajo ya ha despertado interés fuera de España:
«Es una locura que nos llame gente de Perú, México o California. Nos sentimos muy valorados».
Además, se comprometen a que cualquier cachorro que no se adapte puede volver a casa en cualquier momento.
«Ningún perro de nuestra familia se quedará sin hogar».
Criador familiar especializado en el Australian Cobberdog, con progenitores importados directamente desde Australia y criados en un entorno hogareño, respetuoso y responsable. Ofrecen ejemplares en tres tamaños (pequeño, mediano y grande), siempre con un enfoque ético, transparente y orientado al bienestar animal.
- www.criadoraustraliancobberdog.com
Tfno.: +34 627 299 557
