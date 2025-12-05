Planes familiares para el puente de diciembre

Para los que no saben qué hacer este puente, pero sí que tienen claro que quieren pasarlo en grande en familia, aquí van algunas sugerencias.

Hanna y las navidades olvidadas

Hoy viernes llega a los cines 'Hanna y las Navidades olvidadas'. ¿Qué pasaría si de repente todo el mundo ... olvidara las Navidades? Los planes de la malvada Gárgola provocarán que tanto humanos como criaturas se olviden de estas fiestas y sólo Hanna y sus amigos Yeti, Loba, Nessi y Closet podrán arreglarlo. Una emocionante aventura llena de ternura y diversión.

Esta película cuenta con las canciones del grupo musical El Pot Petit, que ha compuesto el tema principal, contagiando su estilo creativo y alegre a la banda sonora de este viaje por mundos mágicos. Los videoclips de El Pot Petit en Youtube acumulan más de 180 millones de visualizaciones, han vendido miles de copias de sus discos y libros infantiles y tienen su propio programa en la plataforma de la cadena autonómica catalana TV3 'El món del Pot Petit'.

Tras su presentación en el pasado Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, la película dirigida por Elena Ruiz llegará a las salas para reencontrarnos con el universo de Hanna y los monstruos, cuya primera película recorrió prestigiosos festivales internacionales como los de Shanghái, Valdivia o Málaga y fue nominada a los Premios Goya, Gaudí y Premios Quirino.

Hanna y las Navidades olvidadas es una propuesta familiar luminosa, cargada de humor, emoción y un imaginario fantástico propio, que consolida a Mr. Miyagi Films como una de las productoras de animación con mayor impacto en España y en Europa.

Sinopsis: Hanna y sus padres de preparan para pasar las fiestas navideñas con sus amigos los monstruos. Cuando Gárgola intente convertirse en el Espíritu de la Navidad, borra la fiesta de la memoria de todos. Para salvarla, Hanna y la pandilla se lanzan a una aventura por mundos mágicos, con la ayuda de la misteriosa Esna, para encontrar al verdadero Espíritu de la Navidad. Un viaje lleno de peligros y aventuras en el que se cruzarán con personajes como Papá Noel o los tres Reyes Magos.

Patinar sobre hielo... y mucho más

La Navideña regresa a la Plaza de España convertida en un auténtico pueblo de Navidad en pleno corazón de Madrid. Hasta el 11 de enero, el público podrá disfrutar de una pista de hielo natural de 600 m², un mercado artesanal con 32 puestos y una propuesta gastronómica inspirada en los mercados centroeuropeos. Como gran símbolo destaca un árbol transitable de 12 metros con una puerta de madera que conduce a un pasaje de espejos, mientras que un espectáculo de luces transformará la percepción del espacio. Todo ello se acompaña de una ambiciosa programación cultural que llenará de música, luz y arte cada rincón, con actuaciones corales, pasacalles, espectáculos sobre hielo y propuestas para todos los públicos.

Para Álvaro Martín, director de Super 8 Entertainment, la marca del grupo Super 8 especializada en ocio, cultura y entretenimiento, «esta nueva edición de supone un salto cualitativo tanto en diseño como en programación cultural, ofreciendo actuaciones gratuitas todos los días para ciudadanos y turistas. Contaremos con todos los elementos que el público espera de Madrid: cultura, espectáculo, ocio, gastronomía, solidaridad, sostenibilidad y deporte. Todo ello envuelto en la más cuidada decoración que evoque la magia de la Navidad».

Este año la cita invita a descubrir una experiencia inmersiva inspirada en los pueblos navideños centroeuropeos, pero reinterpretada con el encanto madrileño, con un árbol de Navidad transitable de 12 metros de altura y un espectáculo de luz y sonido llamado Spheria que transformará cada jornada en una cita única. Dentro del recinto se distribuyen 32 casetas donde los visitantes podrán encontrar decoración, joyería, complementos, regalos y productos tradicionales elaborados por artesanos locales y nacionales.

La pista de hielo natural, ampliada hasta los 600 metros cuadrados, se consolida como el gran punto de encuentro para disfrutar en familia. En este espacio tendrán lugar actuaciones corales, propuestas escénicas y diferentes espectáculos de patinaje artístico que potenciarán el espíritu festivo de la cita.

La zona gastronómica ofrece propuestas para todos los gustos, desde el icónico chocolate con churros de San Ginés hasta el clásico vino caliente Glühwein, junto a dulces navideños, algodón de azúcar y un área de take away. Entre sus espacios destaca el restaurante El Alpino, inspirado en las cabañas suizas, que combina un ambiente acogedor con mesas de distintas alturas y una carta de cocina tradicional.

La Navideña abrirá de lunes a viernes de 12:00 a 22:00 h, y sábados, domingos y festivos desde las 10:00 h. Los días 24 y 31 de diciembre, la pista de hielo permanecerá abierta hasta las 18:00 h y la zona de gastronomía hasta las 20:00 h, mientras que el 5 de enero la pista cerrará a las 18:00 h y la zona gastronómica a las 22:00 h. Las entradas para la pista de hielo están disponibles desde 9,50 € en taquilla y en lanavidena.com, con descuentos para grupos de 10 o más personas.

Un espectáculo de luces y sonido llenará de vida el recinto con una coreografía de color y música sincronizada que envolverá el gran árbol y las casetas principales a lo largo de toda la jornada. Esta puesta en escena se completará con pasacalles y actividades gratuitas para todos los públicos, además de un rincón dedicado a Papá Noel y la Cartera Real, que atenderán personalmente a los más pequeños para recoger sus cartas y tomarse fotografías.

La Navideña refuerza su vocación cultural con una programación que combina música, teatro, circo y patinaje artístico, pensada para todos los públicos. Entre los momentos más destacados se encuentran las actuaciones del Coro Filarmonía de Madrid, con un centenar de voces que llenarán de música el recinto en cuatro citas muy especiales: el domingo 7 de diciembre, el martes 23 de diciembre y el sábado 3 de enero, en horario de 21:30 h a 22:00 h. Reconocido por su trayectoria en el Auditorio Nacional y por proyectos como El Conciertazo (TVE), interpretará los grandes clásicos navideños en un formato sinfónico-coral único en la capital.

A estas citas se suma la participación del Coro de Hombres Gays de Madrid, una iniciativa cultural presente en ciudades como Nueva York, Londres, Berlín o Ámsterdam, que se incorpora a la programación con una selección de villancicos interpretados a capella. Sus actuaciones tendrán lugar los viernes 12 y 19 de diciembre y 2 y 9 de enero; los sábados 13 y 20 de diciembre y 10 de enero; y el domingo 4 de enero, siempre en horario de 21:00 h a 21:30 h.

El espíritu festivo continuará con el Christmas Parade, un pasacalle acompañado de un espectáculo de luz y sonido que recorrerá el recinto diariamente hasta el 6 de enero. Producido por la veterana compañía Ale Hop, este desfile llenará Plaza de España de personajes oníricos, acrobacias y humor visual. Los días 22 de diciembre (11:30 h) y 24 y 31 de diciembre (12:00 h) se celebrarán pases especiales en horario matinal, mientras que el resto de jornadas el desfile tendrá lugar de 20:00 h a 20:30 h.

La pista de hielo se convertirá en el escenario de varias propuestas artísticas. Entre ellas, el espectáculo protagonizado por Sara Hurtado, nueve veces campeona de España y referente internacional del patinaje artístico, que presentará una actuación creada especialmente para La Navideña. Sus funciones se podrán disfrutar los días 5, 6, 18, 20 y 27 de diciembre, así como el 2 y 10 de enero, en horario de 21:30 h a 21:50 h, combinando coreografía, técnica y un lenguaje artístico propio.

Dentro de esta programación sobre hielo se incorpora Acrobacias On Ice, una exhibición protagonizada por los patinadores españoles Miguel Martos e Inés Moudden. Esta propuesta, centrada en piruetas, acrobacias de alto nivel, saltos y secuencias sincronizadas, tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre; 12, 13, 14, 19, 21, 25, 26, 28 y 30 de diciembre; y 4, 9 y 11 de enero, siempre de 21:30 h a 21:50 h, llevando el componente acrobático y visual a la pista de hielo.

Completan la programación el espectáculo inmersivo ubicado en el centro del mercadillo, junto al gran árbol, abierto todos los días de 10:00 a 22:00 h, así como la Casa de Papá Noel, disponible hasta el 24 de diciembre, y el Rincón de la Cartera Real, del 26 de diciembre al 5 de enero, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas de 12:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Los horarios actualizados de todas las acciones están disponibles en lanavidena.com

WAH Show Madrid, la experiencia para disfrutar en familia

WAH Show Madrid, la fusión definitiva de gastronomía internacional, música en vivo y espectáculo de primer nivel, se ha convertido en el plan ideal para familias que buscan vivir una experiencia única en la capital. Ubicado en El Espacio WAH en IFEMA Madrid, un recinto diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y revolucionaria que trasciende géneros, estilos y edades.

Este innovador show ofrece funciones matinales a las 13:30h, especialmente pensadas para que padres e hijos puedan disfrutar juntos. Y lo mejor de todo: a los niños menores de 11 años los invita WAH Show. Un espectáculo que fascina a todas las edades. Y es que es mucho más que un concierto o una obra de teatro: es un evento multisensorial diseñado para sorprender a todos los miembros de la familia.

Desde el primer momento, su imponente fachada cautiva a los asistentes, invitándolos a adentrarse en un universo donde la música y la emoción son las verdaderas protagonistas.

No se trata de un espectáculo extranjero que llegó a Madrid, sino de una experiencia «Made in Spain» que ha logrado posicionarse como un hito único en el panorama europeo. Su propuesta flexible incluye paquetes personalizados y opciones VIP, convirtiéndose en el lugar de referencia para cualquier tipo de celebración o reunión profesional.

Un espectáculo en tres actos

Acto 1 en Food Hall: Desde opciones internacionales en su Street Food Market hasta menús gourmet exclusivos en «El Cielo». Todo esto acompañado de actuaciones en vivo que sorprenderán a los asistentes.

Acto 2 en WAH Theatre: El corazón del evento. Más de 40 artistas dan vida a una historia distópica donde la música es resistencia. Desde clásicos del rock hasta baladas icónicas, cada tema revive con una puesta en escena deslumbrante.

Acto 3 Aftershow en La Catedral: La celebración continúa en La Catedral donde DJs, cócteles exclusivos y actuaciones en directo cierran la experiencia con un broche de energía y diversión. Un destino para eventos corporativos

El espectáculo está disponible de jueves a domingo con opciones que se ajustan a todos los horarios:

De jueves a sábado: comienzo a las 19:30

Sábados y domingos (matinal): comienzo a las 13:30

Duración aproximada: 5 horas de experiencia dividida en los tres actos.

Las entradas parten de 41 euros, con opciones VIP desde 91 euros para quienes buscan una experiencia más exclusiva. Además, WAH ofrece paquetes personalizados para grupos y celebraciones especiales, con un equipo especializado en eventos.

WAH Show Madrid trasciende el concepto de espectáculo: es un viaje sensorial que combina música, gastronomía e innovación para ofrecer una experiencia realmente inolvidable. Las entradas están disponibles en www.wahshow.com o llamando al +34 910 736 201 (lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h; sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00 h).

Museo de la Felicidad

El Museo de la Felicidad estrena su temporada navideña justo cuando Madrid vive un récord histórico de turismo. Para quienes llegan buscando luces, mercadillos y una ciudad vibrante, el museo emerge como un refugio inesperado: un espacio donde regalarse noventa minutos de calma, risas y sensaciones distintas.

La agenda de actividades en directo cambia cada día. Puede incluir desde un microtaller de aromaterapia, que invita a explorar aromas asociados a recuerdos personales y a crear un anclaje emocional para llevar más allá del museo, hasta una sesión musical llamada «NaviDance», que combina ritmos navideños, movimiento y juegos sencillos para soltarse y compartir con otros asistentes. Además, se han adaptado juegos virales populares en redes sociales, añadiendo un toque de humor contemporáneo y entretenimiento colectivo.

Paralelamente, el museo presenta su nuevo risódromo, Jajaland, concebido como un espacio para estimular la risa colectiva mediante dinámicas de humor y sorpresa. Y para quienes buscan un matiz más mágico, el «show de magia feliz» ofrece un número pensado para despertar asombro y generar un momento de desconexión. Todo ello se desarrolla en una atmósfera diseñada para transformar el consumismo típico de diciembre en experiencias de diversión, disfrute y reconexión.

Según Pablo Claver, director y fundador del Museo de la Felicidad, la nueva programación del museo busca responder a esa demanda de descanso emocional: «queremos ofrecer una pausa real para quienes necesitan reconectar con sensaciones sencillas, sin la presión de la obligación de ser felices». Agrega que el museo pretende convertirse en un refugio dentro de la ciudad, un lugar donde tras una jornada intensa se pueda respirar, reír y volver a encontrarse con uno mismo.

Consolida así su propuesta como alternativa cultural en un diciembre de gran actividad en Madrid. Invita a quienes visitan la ciudad a descubrir que, además de luces, compras y bullicio, existe un plan diferente: uno que transforma el ajetreo en bienestar, el consumismo en experiencias compartidas, y el turismo en recuerdos emocionales.

Museo de cera

Con la llegada del puente de diciembre, Madrid vuelve a ofrecer una amplia variedad de planes culturales para quienes aprovechan estos días festivos en la ciudad. En estas fechas, el Museo de Cera de Madrid se presenta como un espacio distinto, donde disfrutar de una visita entretenida y accesible para públicos de todas las edades.

Desde su fundación en 1972, el Museo ha ido ampliando sus colecciones, convirtiéndose en un reflejo de la historia y la cultura popular. Sus galerías permiten recorrer distintos períodos de la historia y conocer a personajes que han marcado distintas disciplinas, desde la política y la ciencia hasta el arte, el deporte y el espectáculo.

Además de su valor histórico, ofrece la posibilidad de acercarse a figuras muy conocidas del mundo contemporáneo. Durante la visita se pueden encontrar y fotografiar personajes como Omar Montes, Taylor Swift o Dabiz Muñoz, así como las últimas incorporaciones del Museo: la Princesa Leonor de Borbón, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada y el Papa León XIV, que se suman al conjunto de recreaciones que conforman la colección permanente.

Por último, los visitantes podrán disfrutar de experiencias temáticas únicas, como la Wax Horror Experience, un recorrido que reúne los personajes más emblemáticos del terror, desde el cine hasta esas pesadillas que han quedado grabadas en nuestra memoria colectiva. Una propuesta impactante e inmersiva para los amantes del suspense y el misterio.

El Museo de Cera continúa ofreciendo un recorrido pensado para toda la familia, combinando historia, cultura y experiencias únicas que invitan a detenerse, explorar y disfrutar de cada detalle durante estas fechas festivas.

Una navidad de cine

Con la llegada de las fiestas, Cinesa presenta el plan perfecto para disfrutar en familia. La cadena de exhibición cinematográfica en España invita a los amantes del cine a disfrutar de la magia de la Navidad servida con palomitas, acompañados de sus seres queridos y las mejores historias.

Para esta temporada, Cinesa ofrece opciones de regalo ideales para sorprender a cualquier amante del séptimo arte. Las tarjetas de regalo se consolidan como una alternativa práctica y emocionante para acertar estas Navidades. Este año llegan con divertidos diseños navideños y pueden cargarse con importes de entre 10 y 100 euros. Son válidas en todos los cines de la compañía, garantizando una experiencia cinematográfica totalmente ajustada a las preferencias de cada espectador.

Por su parte, la Unlimited Card, el programa de cine ilimitado de Cinesa, permite disfrutar de todas las sesiones que se deseen, convirtiéndose en un detalle perfecto para quienes no se pierden un solo estreno.

Wicked: Parte II, Zootrópolis 2, Five nights at Freddy's 2, Avatar: Fuego y ceniza, y La asistenta son algunos de los estrenos más esperados que estarán disponibles en cartelera durante las fiestas.

Para quienes buscan vivir el cine de una manera aún más especial estas Navidades, Cinesa ofrece una amplia selección de salas premium de gran formato (PLF), equipadas con las tecnologías más innovadoras del sector. Los espectadores podrán sumergirse en la experiencia IMAX, disfrutar de la proyección envolvente de 270° de ScreenX o sentir la adrenalina de las butacas D-BOX. A ello se suma el formato premium propio de la compañía, ISENSE, que combina sonido Dolby® Atmos™ y pantallas extragrandes, así como las salas XL, con pantallas y espacios más amplios que elevan la experiencia cinematográfica.

Por otra parte, los cines Cinesa LUXE ofrecen un auténtico concepto de lujo, con sonido envolvente y la máxima comodidad gracias a sus butacas reclinables, que cuentan con tres veces más espacio para las piernas y una mesa integrada. Un entorno perfecto para acompañar las mejores historias con menús exclusivos disponibles en los O's Bar.

Conciertos gratuitos en familia

Los próximos sábados 6 y 13 de diciembre, la Fundación Juan March ofrece a las 12:00h dos sesiones de sus «Conciertos en familia». Este formato de concierto recoge los proyectos didácticos musicales de esta institución para colegios e institutos y los abre al público familiar de manera completamente gratuita.

El primero de estos proyectos se ofrecerá el sábado 6 de diciembre: «En el salón de una mecenas». Este concierto repasa el repertorio clásico del siglo XVIII cuya influencia llega hasta nuestros días. Desde el salón de una importante dama de la época, se nos desvela además el destacado papel de la mujer como compositora, intérprete y mecenas en la época. El concierto cuenta con la participación del ensemble Anacronía y de la narradora y actriz Ana Hernández-Sanchiz.

El segundo proyecto se ofrecerá el sábado 13 de diciembre. En «El cuarteto: las cuerdas hablan», el Cuarteto Matrice recorre la historia del paradigma de las formaciones en la música de cámara: el cuarteto de cuerda. Este concierto didáctico recrea un ensayo de un cuarteto de cuerda (con sus discusiones, sus debates y sus celebraciones) para mostrar las distintas presentaciones de esta formación a lo largo de la historia de la música, desde Haydn hasta Piazzolla.

Estos conciertos didácticos vienen complementados por un material didáctico y unas guías de escucha que se ofrecen de manera gratuita en la web de la Fundación Juan March y que facilitan la comprensión del concierto antes de su escucha.

Las entradas para ambas funciones son libres, que pueden reservarse desde una semana antes de cada uno, de 9:00h a 12:00h, en la web march.es. También se ofrecerán entradas desde una hora antes de los conciertos, en taquilla.

La Mallorquina

Para los más golosos con ganas de 'dar un mordisco' a la Navidad, La Mallorquina, pastelería de referencia en Madrid, da la bienvenida esta época del año con sus dulces y postres que combinan tradición, y también con sabores más creativos y novedosos. Los clásicos de siempre conviven con nuevas elaboraciones. Su reconocido Roscón de Reyes, una variedad de turrones, y clásicos como los Pasteles de Gloria, Pasteles de Yema, Pan de Cádiz y Anguilas de Mazapán. Además de panettones, troncos de Navidad y una selección de bombones.

Por otro lado, los turrones al peso, disponibles en sabores clásicos como chocolate, naranja, yema, nueces y pasas, y en otros más innovadores como yogur, galleta Lotus o pistacho con orejones.

Además, presenta turrones de elaboración artesanal para venta unitaria, incluyendo Jijona, Alicante y chocolate negro con almendas, manteniendo así el equilibrio entre los clásicos y las nuevas tendencias.

Desde hace unos días, ya se puede disfrutar del reconocido Roscón de Reyes de La Mallorquina. Un dulce muy demandado disponible en distintos tamaños y sabores, con opciones con o sin fruta escarchada, para todos los gustos. Este postre, uno de los más esperados cada Navidad, se elabora de manera artesanal, siguiendo la receta tradicional que lo ha convertido en un clásico para los madrileños. Se puede disfrutar en su versión clásica o con relleno, recién preparado, de nata, crema, trufa o combinaciones mixtas. Cada Roscón se acaba con almendra, azúcar y fruta escarchada —cereza, melón y naranja—, manteniendo el sabor auténtico que caracteriza a la pastelería centenaria.

La pastelería completa su propuesta navideña con una selección de postres pensados para triunfar en las cenas de estas fechas: los clásicos Pasteles de Gloria, Pasteles de Yema y Pan de Cádiz, junto con las tradicionales Anguilas de Mazapán en distintos tamaños y los Panettones de chocolate y castaña, ideales para compartir en familia o con amigos.

También ofrece Troncos de Navidad para los días previos a las fiestas, y su selección de bombonería incluye trufas en formatos grande y pequeño, con tres nuevos sabores: frambuesa, café y ron. La colección se completa con lenguas de gato, rocas, bombones en diferentes formatos, macarrons, nuages, almendras rellenas de chocolate o frambuesa, y encajados como tejas, florentinos, empiñonados y pastas en nuevos sabores: naranja, anís y mantequilla.

Todos los productos de la colección navideña están disponibles en sus tiendas de Sol, Velázquez, Glorieta de Quevedo, Narváez y C.C. Moraleja Green y a través de su web y Glovo, para disfrutar de estos sabores en casa durante toda la Navidad.