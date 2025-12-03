CONTENIDO EXTERNO
El Colegio Alarcón impulsa un proyecto que conecta a sus alumnos con la vida rural de La Matilla (Segovia)
Una iniciativa interdisciplinar que acerca al alumnado a la realidad de la España rural, fomenta el intercambio intergeneracional y promueve el aprendizaje experiencial
El equipo educativo de Secundaria del Colegio Alarcón ha puesto en marcha un innovador proyecto de aprendizaje que llevará a los alumnos de 2º de ESO a conocer de cerca la vida rural en La Matilla, un pequeño pueblo de apenas 80 habitantes, perteneciente a ... la provincia de Segovia.
El objetivo de esta iniciativa es comprender la realidad de la «España vaciada» y reflexionar sobre los retos y oportunidades que afrontan las comunidades rurales en la actualidad e implicarse en la relación con sus habitantes y desarrollo del pueblo.
La experiencia arrancó con una sorpresa muy especial: una invitación en vídeo de Diego Hernández, el joven y carismático alcalde de La Matilla, conocido por su peculiar vida donde combina su trabajo de alcalde con su pasión por la música. Diego se ha convertido en un ejemplo de cómo la pasión y el compromiso pueden transformar incluso los lugares más pequeños. Su invitación despertó el entusiasmo de los estudiantes, que respondieron con autorretratos y breves biografías para presentarse a los vecinos e iniciar un intercambio cultural e intergeneracional, antes de ir a visitarles.
La visita del alumnado del Colegio Alarcón fue anunciada en el bando del Ayuntamiento, invitando a los vecinos a salir a las calles para recibir a los alumnos visitantes del Colegio Alarcón. Muchos vecinos esperaron a los alumnos a la puerta de sus casas para compartir anécdotas, tradiciones y su visión sobre el futuro del pueblo.
Experiencias entre generaciones
¡El encuentro superó todas las expectativas! Durante la jornada, los alumnos escucharon historias de los habitantes de mayor edad, compartieron experiencias y comprendieron de primera mano los retos y las riquezas de los pequeños pueblos españoles. Además, disfrutaron de juegos tradicionales como la rana, el frontón y los palos, actividades que les permitieron acercarse a las costumbres locales de una forma lúdica y participativa.
«El aprendizaje se multiplica cuando lo que ocurre en clase encuentra eco en la vida real», explica el equipo docente responsable del proyecto. «Nuestros alumnos han descubierto que detrás de cada dato demográfico o cada mapa hay personas, historias y una cultura que merece ser escuchada».
Además de entrevistar a los habitantes de La Matilla, los alumnos investigaron la forma de vida en el pueblo, su historia, el comercio, su cultura, los deportes tradicionales y las danzas populares (que servirán de base para sus trabajos de la segunda evaluación). Para ello, recorrieron el pueblo identificando las casas más antiguas, señalizando los edificios emblemáticos del pueblo e investigando su historia y significado para los habitantes.
A su regreso de la visita, los alumnos analizaron toda la información recopilada para elaborar un informe sobre la evolución y cambios poblacionales de La Matilla y las posibles consecuencias de la actual disminución de la población, que acompañaron con propuestas de mejora para dinamizar la vida del pueblo y activación de su economía. Todo ello aplicando conocimientos de Matemáticas y Geografía e historia.
En Educación Física profundizarán sobre el origen y tradición de los deportes y juegos que conocieron; en Música y Artes Plásticas, realizarán los retratos de algunos de los visitantes que conocieron e interpretarán algunas de las canciones y bailes tradicionales. Todo ello culminará en la segunda visita a La Matilla, en la que los alumnos organizarán una fiesta para compartir con el pueblo todo su aprendizaje y reforzar su vínculo.
Aprendizaje más allá del colegio
Más que un proyecto académico ABP, esta experiencia pretende despertar empatía, curiosidad y un vínculo real con la historia y la cultura del entorno. Un aprendizaje que va más allá del libro y de las puertas del colegio, para que los alumnos descubran el sentido de lo que estudian, entiendan cómo el pasado da forma al presente, valoren el encuentro intergeneracional y reconozcan el patrimonio cultural que conservan los pueblos y aldeas de nuestro país. Una enseñanza que, para ser verdadera, necesita ser vivida.
Link al vídeo en YouTube de la primera experiencia en el pueblo.
