Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Nogueras responde a las cesiones de Sánchez: «No hay ningún tipo de comunicación con el PSOE»
El tiempo
Lluvias y nevadas durante el puente de diciembre, según la Aemet

CONTENIDO EXTERNO

El Colegio Alarcón impulsa un proyecto que conecta a sus alumnos con la vida rural de La Matilla (Segovia)

Una iniciativa interdisciplinar que acerca al alumnado a la realidad de la España rural, fomenta el intercambio intergeneracional y promueve el aprendizaje experiencial

El Colegio Alarcón impulsa un proyecto que conecta a sus alumnos con la vida rural de La Matilla (Segovia)

El equipo educativo de Secundaria del Colegio Alarcón ha puesto en marcha un innovador proyecto de aprendizaje que llevará a los alumnos de 2º de ESO a conocer de cerca la vida rural en La Matilla, un pequeño pueblo de apenas 80 habitantes, perteneciente a ... la provincia de Segovia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app