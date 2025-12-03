El monólogo de Nerea Garmendia que desmitifica la discapacidad: «Si me vas a mirar distinto, el problema lo tienes tú, no yo»

Nerea Garmendia es cómica, actriz de comedia… y hace siete años decidió hacer el espectáculo 'Con taras y a lo loco' por un motivo que cobra especial relevancia en el Día de la Discapacidad, que se celebra este próximo 3 de diciembre. En ... esta obra, que por primera vez viene a Madrid el 10 de enero, la artista habla de sus enfermedades con la idea, sobre todo, de ayudar a la gente. «Porque por un lado se ríen, pero por otro lado quito también el estigma que hay sobre la epilepsia, la pérdida auditiva, o la artrosis, de las cuales yo soy un ejemplo».

Garmendia, que efectivamente, padece las tres, decidió tratar este tema después de recibir muchos comentarios del estilo: «Pues yo te veo espectacular». «Pero estoy medicada, llevo audífonos, y tengo los dedos torcidos. Estoy muy fastidiada, menos mal que estoy buena», suelta, entre carcajadas. Es verdad que muchas personas la escriben y le cuestionan: «¿No tienes miedo a decir que te pasa esto o te pasa lo otro?« A lo que ella, responde que no: «Soy lo que soy, con todo lo que tengo, con lo bueno y con lo malo».

Por todos estos motivos esta actriz necesitó hacer ese espectáculo, tan necesario, en todos los sentidos, con el que recorre España. «Buscamos que la gente se ría, pero al final del muchos asistentes se acercan súper agradecidos por lo que han vivido. O traen con su hija, que tiene dislexia o epilepsia, para que vean que puede haber humor a pesar de todo».

También, prosigue, «me escriben muchísimos profesores a través de las redes para agradecerme la visibilidad que doy a estos temas y me comentan que después de escucharme se han animado a decirle a sus alumnos que 'no pasa nada porque lleves audífono o porque tengas epilepsia. Mira, esta chica es famosa y ella lo ha reconocido'. Esto para mí es una pasada y una gran satisfacción», admite, sonriente.

A punto de estrenarse en la capital, este próximo 10 de enero en el Teatro Sofía, en la obra esta artista habla, en definitiva, sin tapujos de la discapacidad. «La tengo concedida, y quiero que los adolescentes o los jóvenes que vengan a verme sepan que, tengan lo que tengan, tienen que sentirse especiales». Al final, reflexiona, «la vida es otra cosa. Estamos vivos y respirando, pero estamos aquí de paso y lo importante es que estemos felices con lo que nos toque vivir».

En todo esto la psico nutricionista Sonia Lucena, íntima amiga suya, le ha ayudado muchísimo. «Ella ha contribuido en que, con todo lo que tengo, la gente me diga: estás estupenda. Pero lo he logrado porque mi cabeza está en su sitio, llevo una alimentación psicológicamente sana, y hoy me río de las cosas por las que hace años igual lloraba y, sobre todo, me acepto y pongo remedios». Gracias a Lucena, continúa, «me alimento bien y mi artrosis está mucho mejor de lo que podría estar si no me alimentara de esta forma. También lo hice durante el embarazo, y pude concebir un bebé por fecundación in vitro. Mis ovarios tampoco estaban bien, pero no por eso no soy menos madre. De todo esto y más hablo durante mi espectáculo».

Compartir todo esto en público es «una especie de limpieza, de terapia para mí», reconoce Garmendia, «pero también es medicina para que las personas que se sientan identificadas vean que no son los únicos. Me gusta que vengan los más jóvenes porque la cuestión no es que sólo el adulto diga: 'oye, en la vida se puede tirar para adelante', sino que lo haga un adolescente al que le queda toda la vida y tiene una enfermedad crónica. O que lo vea el hermano mayor de un niño con discapacidad. Porque es fundamental el apoyo familiar y que ellos vean qué hacer, qué no hacer pero, sobre todo, que entiendan que todos somos especiales y que hay que quererse a uno mismo. Esa es un poco, también, la finalidad del espectáculo».

Romper el estigma

En el caso de la epilepsia, la actriz reconoce que cuando empezó a escribir el monólogo le asaltó el miedo de que, en mitad del mismo, le pudiera pasar. «¿Y si, de repente, me quedo en blanco y no sé cómo seguir porque me da una crisis de ausencia?, me preguntaba. Afortunadamente, lo tengo controlado, hago una vida perfectamente normal, estoy estable, muy bien tratada, me trabajo a mi misma, pero por si acaso, lo cuento. Porque cuando tienes algo y lo expresas en voz alta, deja de ser un problema. Sin embargo, si lo quieres esconder, vives bajo esa presión de que la gente no llegue a enterarse».

Y se levanta un mechón de pelo para enseñar sus audífonos. «En mi caso, tampoco oigo bien, y podría pensar que la gente no sepa que no oigo bien, porque igual no me contratan en un trabajo. En cambio si digo: 'Oye, eh tengo problemas de audición, pero con mi audífono oigo estupendamente, no tienes ningún problema en contratarme'. Reconocer todas estas 'taras' me permite ir tranquila a las entrevistas de trabajo, a los castings…. Y si me contratan, ya sé que es porque me quieren al 100 por cien», se ratifica.

Cuando hace campañas de imagen, como la que llevó a cabo con Gaes, recuerda, «muchas personas me llamaron o me escribieron entonces para decirme: «Gracias, pero yo no soy tan valiente como tú'. Y me da una rabia, porque no es cuestión de valentía. Hay que saber que si tú lo verbalizas, es menor el problema del que tú te haces en tu cabeza. De otra forma, además de la enfermedad o la patología luego tienes que gastar una energía tremenda en ocultarlo para que la gente no sepa que lo tienes. En cambio si tú te presentas como el Langui, amigo y compañero, o como Irene Villa, que son personas admirables, ¿cómo van por la vida? De frente. Y si me vas a mirar distinto, el problema lo tienes tú, no yo».

En la obra Garmendia no habla solo de enfermedades, sino de las cargas diarias, del estrés, de la maternidad... Al final, apunta, «soy cómica, presentadora, actriz y creadora de contenido en redes sociales y a esto hay que unirle que personalmente acabo de ser mamá. Por eso cuento cómo y qué hago para llevarlo bien, porque son muchos frentes que hay que sobrellevar. Es necesario trabajar para ser la mejor versión de uno mismo. Me cuido la mente, la alimentación, hago deporte y, sobre todo, me quiero como soy».