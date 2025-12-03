Suscribete a
'Con taras y a lo loco'

El monólogo de Nerea Garmendia que desmitifica la discapacidad: «Si me vas a mirar distinto, el problema lo tienes tú, no yo»

La obra se podrá ver en el Teatro Sofía (Madrid) el próximo 10 de enero

Nerea Garmendia, a punto de ser madre a los 45 años: «Tengo pérdida auditiva, epilepsia y artrosis, pero me siento plena»

Carlota Fominaya

Madrid

Nerea Garmendia es cómica, actriz de comedia… y hace siete años decidió hacer el espectáculo 'Con taras y a lo loco' por un motivo que cobra especial relevancia en el Día de la Discapacidad, que se celebra este próximo 3 de diciembre. En ... esta obra, que por primera vez viene a Madrid el 10 de enero, la artista habla de sus enfermedades con la idea, sobre todo, de ayudar a la gente. «Porque por un lado se ríen, pero por otro lado quito también el estigma que hay sobre la epilepsia, la pérdida auditiva, o la artrosis, de las cuales yo soy un ejemplo».

