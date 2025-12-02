Rocío Ramos-Paúl, psicóloga de 'Supernanny', sobre cómo conseguir que tu hijo te cuente sus problemas: «Si notas que el comportamiento no está como siempre...»

La maternidad o paternidad es uno de los retos más complejos a los que puede enfrentarse una persona. Y es que nadie está preparado para ello. Ser madre o padre va más allá de la simple crianza de un hijo. Se trata ... de un proceso continuo de adaptación, aprendizaje y crecimiento personal.

Ante esta nueva etapa, son muchos los que se preguntan cuál es la mejor forma de cuidar y educar a un niño. Lo cierto es que no existen fórmulas mágicas que resuelvan esta incógnita, pues cada progenitor tiene sus propios métodos y estrategias. Lo que funciona para unos puede resultar totalmente ineficaz para otros.

Uno de los mayores problemas es que, a medida que van pasando los años, hablar con el pequeño se convierte en todo un desafío. A veces no son capaces de encontrar las palabras para expresar lo que sienten o para contar qué les ha sucedido. Como padres, nos preocupamos y deseamos saber a toda costa qué les ocurre. Sin embargo, iniciar una conversación con ellos sin generar tensión o incomodidad puede resultar complicado.

Rocío Ramos-Paúl, psicóloga de 'Supernanny', ha tratado este tema en el programa 'Atrévete' de Cadena Dial. La experta ofrece tres consejos para conseguir que tu hijo te cuente sus problemas.

Cómo conseguir que tu hijo te cuente sus problemas, según la psicóloga de 'Supernanny'

Rocío Ramos-Paul explica que, en ocasiones, los padres ven a sus hijos tristes o precupados y no tienen claro cómo actuar al respecto. «No sabes muy bien qué sucede, pero notas que el comportamiento no está como siempre», comenta. En este sentido, la psicóloga de 'Supernnany' indica qué es lo que pueden hacer ellos para que el pequeño se exprese.

En primer lugar, la experta aconseja «hacer un reflejo de la situación» y, sobre todo, evitar el momento interrogatorio. «Le puedes decir: 'Te veo preocupado, triste y quiero que sepas que puedes contarme lo que te pasa cuando tú quieras», señala.

La segunda pauta que da Rocío Ramos-Paúl es la de crear un espacio cercano y seguro. «Cuando sospechamos que es una pelea con amigos, algo que le haya pasado en el cole... puedes tirar de tu propia experiencia. Pones encima de la mesa cosas que te han sucedido a ti. Él te ve en el tú a tú y es más fácil hablar con alguien similar a ti que con un adulto», declara.

Por último, la psicóloga confirma que es importante buscar huecos a solas con él. «Le puedes proponer ir a desayunar, por ejemplo. Hay situaciones, como la sala de espera del médico o un viaje en coche, donde el discurso de los niños es espontáneo. De repente, tanto tiempo juntos hace que se suelte y te vaya contando cosas», sostiene.

«El objetivo es que tu hijo o tu hija sepa que estás ahí. Tú les das tiempo, pero que tengan claro que estás siempre para ellos, para escuchar lo que les ocurre y de que estás pendiente de cómo se encuentran emocionalmente. Esto sirve también para cuando son adolescentes», concluye.