Escucha las noticias de este miércoles 26 de noviembre

Sonia Lucena, psico nutricionista: «Si no tienes un menú semanal es muy probable que improvises y la fastidies»

La perspectiva multidisciplinar de esta experta le ha permitido acompañar a cientos de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria

Carlota Fominaya

Madrid

Sonia Lucena, autora de 'Quiérete bien y di adiós a las dietas para siempre' (Alienta) no es psiconutricionista por casualidad. Con un discurso seguro, muy directo y cercano, charla con ABC tras la presentación de su libro, que tiene lugar en su nuevo ... Centro Integral Método FIVE de Madrid. Es en esta cita cuando relata la anécdota que marcó su carrera: «Siempre recuerdo a mi madre con sobrepeso y de cómo cómo todos los veranos lloraba en el probador porque no le valían los trajes de baño. 'Me doy mucho asco', decía. Venía mi abuela con nosotras y le decía: 'Ya hija, pero cuando comes, no te acuerdas. Mi traducción de niña, todavía sin un concepto de la estética adquirido, era: 'para estar así, para no sufrir esto, no hay que comer'».

