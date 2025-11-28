Espectáculos de luces, rock en familia, musicales... y otros planes de Navidad con niños en Madrid

Estos días, Madrid bulle con sus luces, villancicos y una energía especial que invita a compartir momentos en familia. Es el momento perfecto para que padres e hijos salgan juntos a descubrir la magia de la Navidad, ya sea paseando por las calles iluminadas, visitando ... mercadillos o dejándose sorprender por espectáculos pensados para todas las edades.

La ciudad se convierte en un gran escenario donde cada rincón ofrece una oportunidad para crear recuerdos inolvidables. Estas son algunas de las propuestas para estas jornadas de frío e ilusión:

El Manantial de los Sueños: El origen de la Navidad

el manantial de los sueños

Vuelve a Madrid, con más magia que nunca, El Gran Parque Viviente de la Navidad. Tras tres exitosas ediciones y más de 225.000 visitantes, El Manantial de los Sueños regresa al Real Jardín Botánico Alfonso XIII (Av. Complutense s/n, Madrid) para transformar, un año más, este espacio único en un universo de fantasía, luz y emociones.

Del 27 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026, Madrid vivirá la Navidad como nunca antes: entre espectáculos, experiencias inmersivas, mercadillos y gastronomía para toda la familia. Un mundo de ilusión donde los sueños comienzan con algo pequeño: una palabra, un corazón, una estrella dibujada.

Cada invierno, las cartas de niños y niñas de todo el mundo viajan hasta El Manantial de los Sueños, donde la Cazadora de Sueños y el Gran Libro Mágico custodian los deseos más especiales. Allí, Papá Noel, los Reyes Magos, los elfos y las hadas se preparan para llenar de luz el cielo de la Navidad. Cuando el Gran Libro se abre, treinta días antes del invierno, la magia se renueva. Y cuando se cierra, guarda en sus páginas la promesa de que cada Navidad volverá a brillar.

Las entradas se pueden comprar aquí en la web: Manantial de los Sueños: El origen de la Navidad

Rock en familia Santa Rocks!

Rock en Familia vuelve a sorprender con una edición muy especial: Santa Rocks!, un gran espectáculo navideño pensado para disfrutar en familia y vivir la música como nunca antes. El evento tendrá lugar el próximo 20 de diciembre en el Pabellón 3 de IFEMA Madrid, entre las 11:00 y las 14:00 horas. En esta edición, la magia de la Navidad se fusiona con la energía del rock para ofrecer una experiencia inolvidable que combina música, diversión y espíritu festivo para todas las edades.

El espectáculo contará con la presencia de Santa Claus, que subirá al escenario acompañado de su banda para interpretar grandes clásicos del rock y villancicos inconfundibles con un estilo sorprendente. Además, el evento incluirá una participación estelar: SACMJJ, considerado el mejor imitador de Michael Jackson del mundo, que presentará su show Amazing Michael junto al cuerpo de baile Jackson's Army.

Rock en Familia Santa Rocks! propone un viaje musical y navideño que reúne a niños, jóvenes y adultos, convirtiéndose en una cita imprescindible para empezar la Navidad de forma original, vibrante y cargada de emoción.

Las entradas para este concierto en IFEMA se pueden comprar en esta web.

Disney: The Exhibition: 100 años de Magia

ABC

Disney: The Exhibition, 100 años de creatividad, innovación y narraciones extraordinarias. La gran exposición, organizada por Disney para celebrar 100 años de creatividad e innovación, homenajea a algunos de los personajes más icónicos e historias que han trascendido a audiencias de todo el mundo.

Una experiencia única para disfrutar en familia, que va desde piezas de clásicos de Disney como Blancanieves y los siete enanitos (1937) hasta estrenos más contemporáneos, entre los que se incluyen Encanto (2021) y los recientes lanzamientos de Marvel, Pixar y Star Wars.

Horarios especiales, tickets y más información: Consulta aquí los horarios especiales de apertura en periodo navideño. Las entradas para disfrutar de Disney: The Exhibition - 100 Años de Magia pueden adquirirse en https://disney100exhibit.com/es/madrid/

Los Miserables

ABC

Basado en la clásica novela de Victor Hugo, el Musical de Los Miserables es una historia conmovedora de sueños rotos, amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención, un testimonio atemporal de la supervivencia del espíritu humano. Narra la vida de Jean Valjean, un exconvicto que busca la redención tras su liberación de la prisión.

Perseguido implacablemente por el inspector Javert, Valjean reconstruye su vida mientras cuida de Cosette, la hija de Fantine, una mujer explotada por la pobreza.

Ambientado en la Francia posterior a la Revolución, los destinos de Valjean, Cosette y otros personajes se entrelazan con la lucha de jóvenes idealistas en las barricadas. El musical explora temas como la justicia, el sacrificio y la esperanza y la icónica partitura de Boublil y Schönberg incluye inolvidables canciones como «I Dreamed a Dream», «On My Own», «Bring Him Home», «Do You Hear The People Sing?» y «One Day More», entre muchas otras.

Se pueden comprar las entradas de Los Miserables (Teatro Apolo) pinchando aquí

Mímesis, Zig Zag Danza

ABC

Danza y Nuevas tecnologías para ofrecer un espectáculo participativo donde el movimiento, lo visual y el espacio sonoro configuran la puesta en escena.

La infancia es una rica y apasionante colección de «primeras veces» que van formando y conformando nuestra forma de ser. Por ello os invitamos a descubrir Mimesis, una experiencia sensorial y cercana pensada como la primera toma de contacto con el teatro, la danza y la música.

Un montaje internacional de Zig Zag Danza cuidadosamente creado durante más de tres años entre España y Alemania, con aforo reducido y ambiente íntimo.

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025 | Horario: 17h30. | Género: Danza y Video-Mapping | Edad: +2 años | DURACIÓN: 35min | Precio: 7€ (30% DTO antes del 23 de noviembre).

Belén Monumental de San Sebastián de los Reyes

abc

El Belén Monumental de San Sebastián de los Reyes abrirá sus puertas este sábado 29 de noviembre a las 17:30 horas en el Edificio Polivalente Francisco Martín, también conocido como los corrales de suelta del encierro.

Este año cuenta con 538 figuras completamente nuevas, creadas a mano, 6.000 tornillos, 1.000 metros de pladur, 1.400 metros de periferia, 50 metros cúbicos de musgo, arena, o más de 800 litros de agua en movimiento. Es, sin duda, uno de los principales atractivos de la Navidad en la ciudad.

El Belén Monumental es inmersivo, ya que el visitante no sólo rodea el Belén, sino que se introduce en el disfrutando de diferentes escenas e iluminaciones, como la noche o el día.

La Asociación de Belenistas lleva meses trabajando en la creación y ahora última los detalles para la gran inauguración. Más de 70 voluntarios han empleado 8.000 horas de forma desinteresada para que miles y miles de personas vuelvan a disfrutar de esta experiencia única. El año pasado, recibieron más de 48.000 visitantes.

La entrada es completamente gratuita y se puede visitar hasta el 6 de enero de 2026 con los siguientes horarios:

-De lunes a viernes: de 17:30 a 21:00 h.

-Los sábados, domingos y festivos: de 17:00 a 21:00 h.

-Los días 25 diciembre y 1 de enero: de 18:00 a 21:00 h.

-Los días 24 y 31 diciembre: cerrado al público.

Las reservas se pueden hacer en: belenistas_sanse@yahoo.es

Feria del reborn

La Sala de eventos de Rafael Hoteles Atocha de Madrid acogerá el 29 y 30 de noviembre la 17ª edición de la feria DARIS 'Dolls and Reborn International Show', la feria más importante de España dedicada a los bebés reborn, muñecas artísticas y creaciones hiperrealistas.

La feria contará con la participación de más de setenta expositores nacionales e internacionales, que pondrán a la venta sus creaciones reborn, obras de arte en tres dimensiones hechas en vinilo o silicona que reproducen el aspecto y el peso de un bebé real. También se podrán adquirir todo tipo de materiales, kits y accesorios como ropa, moisés y complementos como chupetes o biberones especiales para estos muñecos. Además, se realizarán demostraciones en directo, como la pintura de cabello, una técnica fundamental que aporta realismo extremo al acabado final de cada bebé.

17ª DARIS 'Dolls and Reborn International Show'

Fechas: 29 y 30 de noviembre

Lugar: Rafael Hoteles Atocha de Madrid, Méndez Álvaro, 30

Sábado: 11.30 a 20.00 horas, y domingo: 11.30 a 19.00 horas

Entrada normal: 7€. Niños gratis hasta 12 años.

www.feriabebereborn.com

Experiencia Lego: «¿Y si jugamos?»

ABC

El Grupo LEGO y La Vaguada vuelven a unir fuerzas esta Navidad para lanzar su experiencia más ambiciosa hasta la fecha. Por tercer año consecutivo, el emblemático centro comercial madrileño acogerá una gran instalación navideña LEGO®, que podrá visitarse desde este 28 de noviembre al 5 de enero, y que incluirá áreas de juego, sets destacados, actividades especiales y un gran programa solidario y familiar.

Este año, El Grupo LEGO y La Vaguada apuestan por una Navidad que invita a construir, compartir y reconectar, alineada con la nueva campaña global de la marca, «¿Y si jugamos?», que reivindica el poder del juego como lenguaje común entre generaciones.

Así será la experiencia LEGO en La Vaguada: La activación se articulará en torno a dos grandes zonas tematizadas, ubicadas en la Gran Plaza y la Plaza Central, que se transformarán en un auténtico escenario navideño LEGO. En ellas, las familias encontrarán piscinas repletas de ladrillos, mesas de juego, murales construibles y diferentes espacios de exposición donde descubrirán algunas de las novedades más destacadas de la temporada. Esculturas de gran formato, incluida la ya icónica minifigura gigante, y elementos navideños convertirán cada rincón en un punto perfecto para hacer fotos y compartir la visita.

Una aventura: La Gran Búsqueda de Setas en Familia

ABC

Una aventura: La Gran Búsqueda de Setas en Familia. Cuando el bosque se tiñe de ocres y dorados, llega uno de los días más esperados del año: la Gran Búsqueda de Setas en Familia de Sporty People. Una escapada sencilla que lleva ya másde una década sucediendo cada mes de Noviembre. El lugar, una joya secreta, tiene espacio para aparcar sin problemas, un restaurante precioso y por si fuera poco, una parada de bus, la del 725, accesible desde Madrid. Se trata de una jornada pensada para que niños y adultos conecten con la naturaleza sin prisas.

Nos adentramos en un precioso bosque de pinos y robles para aprender —con un experto en micología— a reconocer, recolectar y llevarnos a casa nuestras propias setas. A la hora de comer, vino para los padres, batidos y zumos para los peques y un picoteo sencillo y delicioso que sabe aún mejor al aire libre en un claro del bosque donde los niños pueden correr, explorar y sentirse pequeños aventureros.

Es una actividad fácil, sin exigencia física, ideal para todas las edades (para los más pequeños, vale con llevar una mochila portabebés). Solo se necesita un cesto, una navajita, ropa calentita y ganas de vivir un día diferente.

Un plan perfecto para quienes buscan naturaleza, aprendizaje, convivencia y un recuerdo familiar que dura todo el año.

Fecha: Sábado 29 de Noviembre 11h30, salida desde Bustarviejo

Podéis apuntaros aquí:Sporty Pleople