Ana Asensio, psicóloga: «Cuando una mujer tiene que elegir entre el trabajo o tener hijos, su dolor es tremendo»

El informe 'El peso invisible de la maternidad' deja patente que se sigue castigando a las madres trabajadoras y que se perpetúa el modelo del «trabajador ideal» disponible, sin interrupciones y sin responsabilidades de cuidado

L. Peraita

Madrid

Cuando una mujer se plantea la posibilidad de tener hijos, no siempre se imagina una vida idílica. Son muchos los factores sociales, laborales, económicos..., los que le hacen plantearse esta decisión con mayor incertidumbre. Tanto es así, que la psicóloga Ana Asensio reconoce que ... en su consulta atiende a muchas mujeres que «cuando tienen que elegir entre la crianza y el trabajo, que son dos cosas muy importantes para ellas, el dolor es tremendo. Para cuidar nuestra salud mental las madres necesitamos apoyo, poder compartir cuidados y bajar la carga de la culpa y ansiedad. Y es que la sobrecarga mental de las madres, así como su salud emocional necesitan mayor atención».

