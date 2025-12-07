Juan del Val, contundente con el PSOE por su gestión de las denuncias de acoso contra Paco Salazar: «Les da igual el feminismo, salvo para conseguir votos»

El nombre de Francisco —Paco— Salazar saltó a los medios hace unos meses después de que se hicieran públicas una serie de denuncias de acoso sexual contra el que fuera asesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de distintas trabajadoras y ... militantes del PSOE.

La inacción del PSOE a la hora de gestionar las denuncias de forma interna y su negativa a trasladar el caso a la Fiscalía han supuesto un nuevo escándalo para el partido. Y es que hasta las propias víctimas se han quejado de que la formación no se puso en contacto con ellas cuatro meses después de haber presentado las denuncias por el canal interno de Ferraz.

En plena ebullición del caso, Pedro Sánchez rompió este sábado su silencio y, en el marco del Día de la Constitución, reconoció en conversación informal con periodistas, que la «responsabilidad» por la gestión que se ha hecho del caso «es mía en primera persona».

No obstante, Sánchez negó cualquier «connivencia» y atribuyó el fallo a «un pequeño error en la velocidad de tramitación» de los expedientes. El presidente del Gobierno reconoció el «malestar», pero aseguró que «hay confianza en la dirección, de que las cosas se han hecho bien, aunque no hemos sido tan veloces».

La opinión de Juan del Val sobre el 'caso Salazar'

El 'caso Salazar' ha centrado la actualidad de los últimos días y han sido muchos los programas de televisión que han querido debatir sobre el tema. Uno de ellos fue 'El Hormiguero' que, en su habitual tertulia política de los jueves con Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó, quiso abordar el asunto.

En este sentido, Pablo Motos abrió el debate, recordando que «la responsable de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, tuvo una reunión por fin con las mujeres de las distintas federaciones socialistas que le pidieron llevar el caso a la Fiscalía, aunque Ferraz se niega».

Nuria Roca y Juan del Val en 'El Hormiguero' ANTENA 3

Uno de los que se mostró más crítico con el PSOE fue Juan del Val, quien arremetió duramente contra el partido liderado por Pedro Sánchez. «El problema es que les da igual la causa y el feminismo. Hay que decirlo bastante claro. El feminismo es una cosa que sirve para ganar votos, pero a partir de ahí no es más que una palabra», aseguró el ganador del Premio Planeta 2025.

En este punto, Del Val opinó que «el feminismo es una actitud y se tiene o no se tiene. Y este partido no la tiene». En este sentido, el tertuliano criticó la inacción por parte del PSOE sobre el 'caso Salazar': «Son cinco o seis meses desde que se denuncia y no se hace absolutamente nada. No existen las vías para poderlo solucionar».

«El problema es que les da igual el feminismo, salvo para conseguir votos, pero en el momento que esto puede ser un problema, se obvia a las mujeres que denuncian», insistió Del Val.

Tras las duras palabras del tertuliano, Nuria Roca quiso intervenir y aseguró que el 'caso Salazar' es el tema «más importante» que salpica al PSOE «porque es mirar hacia otro lado y no atacar realmente lo que tú estás defendiendo, con lo cual me parece un fraude». «Es una mentira en toda la cara», aseguró la presentadora.

Juan del Val intervino después para lanzar una observación: «Hablabas antes de Sánchez. Vamos a ver, estamos hablando de Salazar, de Ábalos, de Koldo... es todo el mundo que le rodea. Esto es un comportamiento».

Pablo Motos sacó a debate también la denuncia por acoso sexual de una militante del PSOE al secretario general del partido en Torremolinos y el escritor volvió a criticar la hipocresía de la formación: «Y luego el problema, que también lo creo, es Vox porque le quita los derechos a las mujeres. Os da igual».

Además, el tertuliano zanjó su discurso con una crítica al supuesto señalamiento que hizo el PSOE de las víctimas: «¿Esto verdaderamente es ser feminista?».