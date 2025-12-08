La Aemet lanza avisos por lluvias y viento en estas zonas de España a causa de un nuevo frente

Queda muy poco para que el otoño llegue a su fin y demos comienzo al invierno oficialmente en España. En las últimas semanas de noviembre, el tiempo invernal se adelantó, dejando nevadas, heladas y bajas temperaturas en muchos puntos del país.

Sin embargo, con el ... comienzo de diciembre las tornas han cambiado y, aunque la inestabilidad ha azotado en algunas zonas del norte con lluvias persistentes, los termómetros han subido en gran parte de las comunidades autónomas, algo que parece que se va a mantener en el inicio de esta semana.

Así lo ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de una publicación en sus redes sociales donde se indica que las temperaturas van a ser «suaves para la época, sin frío intenso», añadiendo que la cota de nieve es alta, aunque adelantan que «bajará los últimos días de la semana».

Además, la Aemet avisa de la llegada de frentes que va a traer «lluvias en la mitad oeste peninsular a partir del martes o miércoles», siendo estas «localmente fuertes y persistentes».

🌡Temperaturas suaves para la época, sin frío intenso. Cota de nieve alta. Bajará los últimos días de la semana. pic.twitter.com/pJO1igFCXs — AEMET (@AEMET_Esp) December 7, 2025

Inicio de la semana lluvioso en el norte

Pero, antes de ello, el organismo público también indica qué tiempo nos espera en este lunes, día de la Inmaculada Concepción. Tal como se puede ver en su web y en X, la Aemet ha emitido avisos naranjas y amarillos por viento y precipitaciones en varias zonas del norte y noroeste peninsular ante la llegada de un nuevo frente atlántico. Aunque el anticiclón seguirá dominando gran parte del país, Galicia y la cordillera Cantábrica serán las más afectadas por las rachas muy fuertes de viento del sur y las lluvias.

Esto hace que sea un inicio de semana ventoso y con nieblas «con probabilidad de ser densas en zonas de Mallorca y meseta sur». Sumado a ello, en el tercio noroeste, la influencia del frente dejará cielos nubosos y precipitaciones débiles, que también podrían afectar al oeste del Sistema Central.

El martes el panorama meteorológico es similar, ya que el frente atlántico ganará terreno y dejará lluvias persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia, además de rachas muy fuertes de viento en todo el área cantábrica y el litoral gallego, «siendo probable superar localmente los 100 km/h», según la Aemet.

Por otro lado, los cielos se irán cubriendo progresivamente en la mitad occidental peninsular, con precipitaciones que avanzarán de oeste a este, afectando a Extremadura, Castilla y León occidental y el norte de Andalucía. En el resto del país, seguirá predominando el tiempo estable y los cielos poco nubosos.

Temperaturas menos frías de lo normal para la época

Si nos fijamos en los termómetros, como adelantamos, la Aemet indica que las máximas subirán ligeramente en el este y norte peninsular este lunes, mientras que las mínimas descenderán de forma moderada, con heladas débiles en montañas del centro y nordeste. Así, hoy se registran máximas que llegan a los 20 grados o los superaN en varios puntos de España, como Alicante, Ceuta, Gerona, Sevilla o Valencia.

De cara al martes, las temperaturas máximas continuarán al alza en buena parte de la Península, salvo en Galicia y el noroeste de Castilla y León, donde se esperan ligeros descensos. No se descartan heladas débiles en el Pirineo, según indica la Aemet- Se espera que, a partir del miércoles, los mercurios vuelvan a descender progresivamente, algo que se intensificará conforme avance la semana.