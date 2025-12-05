Suscribete a
¿Qué santo se celebra hoy viernes 5 de diciembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

¿Quieres saber el santoral de hoy viernes 5 de diciembre de 2025? Consulta los santos de hoy para que no se te olvide ninguna felicitación

Hoy, viernes 5 de diciembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Sebas, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Sebastián, nacido en Mutalasca alrededor del año 439 cerca de Cesarea de Capadocia, inició su vida religiosa uniéndose ... a los monjes de Pasarión en Jerusalén. Poco después, ingresó al monasterio bajo la guía del abad Teocristo. En 473, decidió abandonar esa vida y se retiró como ermitaño al Valle de Cedrón. A lo largo de su camino espiritual, atrajo discípulos que se unieron a él en sus refugios, formando lo que luego se conocería como la Gran Laura. Gracias a su sabiduría y virtudes, fue nombrado líder de todos los ermitaños solitarios de Palestina.

