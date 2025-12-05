¿Qué santo se celebra hoy viernes 5 de diciembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy, viernes 5 de diciembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Sebas, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Sebastián, nacido en Mutalasca alrededor del año 439 cerca de Cesarea de Capadocia, inició su vida religiosa uniéndose ... a los monjes de Pasarión en Jerusalén. Poco después, ingresó al monasterio bajo la guía del abad Teocristo. En 473, decidió abandonar esa vida y se retiró como ermitaño al Valle de Cedrón. A lo largo de su camino espiritual, atrajo discípulos que se unieron a él en sus refugios, formando lo que luego se conocería como la Gran Laura. Gracias a su sabiduría y virtudes, fue nombrado líder de todos los ermitaños solitarios de Palestina.

Hoy, San Sebas, la Iglesia católica celebra la onomástica de Juan, Marutas, Melecio, Osmundo, Sigiramnio, Sola. En este viernes 5 de diciembre de 2025 es conocido por San Sebas y son las personas que podrán celebrar este día. Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan celebrar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es celebrar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos trascendencia en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún celebran de manera activa este día. Hoy, viernes, 5 diciembre 2025 son muchos los santos y santas que se conmemoran con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy. El Martirologio Romano enumera los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de libro que el Vaticano va actualizando mediante la reposición de nuevos santos tras la canonización. ¿Qué santos se celebran hoy 5 de diciembre? El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Sebas sino que también celebramos la onomástica de: Santos de hoy Juan

Marutas

Melecio

Osmundo

Sigiramnio

Sola © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Santoral