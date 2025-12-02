Berta Lamas, madre de 10 hijos: «El querer a tu hijo es luchar contra él. Después los he visto cómo se han convertido en hombres y mujeres fuertes»

Todos hemos sido pequeños y hemos querido gozar de autonomía y libertad. Por el contrario, están los padres en su papel educador y protector. Aunque, desde la perspectiva de los hijos, estos piensan que en muchas ocasiones tienen límites de más.

Algunas normas que ... se imponen a los más pequeños de la casa están relacionadas con las conductas, responsabilidades o los horarios. El compromiso con la realización de tareas domésticas, las horas de llegada a casa o regular el tiempo de uso del móvil u otros dispositivos electrónicos. Se marcan unos límites que buscan enseñar responsabilidad y hay consecuencias, en muchas ocasiones, en caso de sobrepasarse.

Existe más debate en torno a la flexibilidad de la indumentaria de los hijos, sobre qué es vestir de manera correcta o inapropiada. Y aquí no se habla de aspectos como lo más conveniente para situaciones de frío o de mayor o menor seguridad, sino de educar a los hijos a saber adecuarse a los diferentes contextos que se pueden dar.

Expertos recomiendan que los padres guíen a los pequeños de la casa y que les otorguen un cierto margen para desarrollar su carácter y autonomía. Del otro lado, muchos padres piensan que deben existir unas reglas firmes sin posibilidad de 'negociación' por parte de los hijos, sobre todo, en las edades previas a la adolescencia.

Desde luego, en cualquier caso, es un asunto que genera debate y que ha sido tratado por Berta Lamas, madre de diez hijos, a través de su cuenta de Instagram 12encasa. «Risas, enfados, llantos, bromas», incluye en la descripción del perfil.

Cómo ve Berta Lamas la educación sobre la forma de vestir

«El proyecto que tenemos mi marido y yo en educar a nuestros hijos es una educación integral, también los hemos educado en la forma de vestir», reconoce en el comienzo del vídeo.

Berta Lamas asegura que «un niño pequeño no puede elegir la ropa, porque si elige la ropa, mi hija se hubiese ido vestida de bailarina y de princesa al colegio todos los días. Por lo tanto, teníamos que decirle que había que ir al colegio vestida con uniforme, porque era lo que tocaba. Una se disfraza los fines de semana o en una fiesta», deja claro.

«Para cada situación hay que vestir de una forma. Se les inculca el saber vestir, el gusto se educa»

Aunque lo que más ha dado que hablar de su testimonio es cuando se refiere a que «intentamos inculcarles que vistan de una forma digna». ¿Qué es vestir de manera digna?, cuestionan algunos usuarios en los comentarios de la publicación. Para Berta Lamas queda bastante claro con su justificación posterior: «Me encantaba llevarlos uniformados. Pantalón azul marino, polo blanco de 3 y 4 € cada polo, pero iban monísimos. Cuando en mi casa entraba un pantalón que estaba más roto que entero, yo contribuía a esos rotos. Cogía unas tijeras y empezaba a cortar», cuenta abiertamente.

Tampoco tiene reparos para decir que ha tirado pantalones de alguno de sus hijos cuando lo compraban a escondidas. «Todo lo que les he pillado lo he tirado a la basura», asegura. Esto, reconoce, le ha generado disputas en casa. «Si no lucho contra eso, te comen. Digo siempre: '¿Tú vas a una boda en pijama? ¿O en bañador? ¿O a la playa con un esmoquin?' Para cada situación hay que vestir de una forma. Se les inculca el saber vestir, el gusto se educa», insiste.

En el debate sobre dar una libertad total a los hijos, ella no está de acuerdo. «Esa libertad hay que guiarla», a lo que acompaña con una reflexión de su propia experiencia de pequeña y la de su hija de 12 años. «Me educó el saber vestir, vestir con sencillez, saber cómo hacer para estar siempre de una forma digna, aseada, sin pintarte cuando no te tienes que pintar, pintándote poco... Claro que me peleo con una niña de 12 años todos los días, porque mi hija de 12 años quiere ir pintada».

Todo esto forma parte de cómo actúa esta madre con sus hijos, pero siempre teniendo presente, lógicamente, que eso, desde su punto de vista, es lo mejor para ellos. «El querer a tu hijo es luchar contra él, porque después he visto cómo se han convertido en hombres y mujeres fuertes. Eso se hace desde pequeñitos, educando todo el día, perdiendo tu vida y tu tiempo, y eso es difícil hacerlo», zanja.

Una manera de pensar que ha tenido adeptos y detractores en los comentarios del vídeo. Desde «no quitaría ni una coma. Me encanta tu forma de pensar y educar» o «qué bien lo has dicho, hay que educar en todo» a opiniones contrarias, tales como «me parece excesivo y me parece que un adolescente debe tener criterio suficiente para vestirse como quiera, no como sus padres les impongan bajo sus pensamientos» o «eso no es educar, es imponer». Y tú, ¿de qué manera piensas?