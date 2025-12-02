Suscribete a
El bullying se ceba en los menores con discapacidad

En los centros ordinarios el porcentaje de acoso puede superar incluso el noventa por ciento, según el CEDDD

La iniciativa de un Kennedy que aterriza en España para fomentar la amistad entre niños con y sin discapacidad

ABC
Carlota Fominaya

Madrid

Tonto, lerdo, sordo... Qué duda cabe que el acoso sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del sistema educativo español, pero cuando se trata de escolares con algún tipo de discapacidad, la cifra se dispara. Así, según los últimos datos recogidos por el Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o Dependencia ... (CEDDD), ocho de cada diez menores reconocen haber sido víctimas de alguna forma de violencia escolar. En los centros de educación ordinaria, ese porcentaje puede superar incluso el 90 por ciento.

