La nueva serie de Movistar Plus+ basada en la novela de Javier Cercas ganadora del Premio Planeta: un thriller de 6 episodios protagonizado por Miguel Bernardeau

Javier Cercas (Cáceres, 1962) es una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea de nuestro país. Sus obras han sido adaptadas en más de 30 idiomas y le han hecho merecedor del reconocimiento unánime de la crítica y los lectores.

A ... lo largo de cerca de cuatro décadas, Cercas ha sabido atrapar el interés de los lectores con historias, en muchos casos basadas en hechos reales, que invitan a la reflexión. Gran parte de sus obras se han convertido en 'bestsellers', lo que ha llevado a adaptarlas a la pantalla.

Un reciente ejemplo ha sido 'Anatomía de un instante', su exitosa novela sobre la Transición y el intento de golpe de Estado del 23-F. Movistar Plus+ estrenó el pasado 20 de noviembre la miniserie basada en el libro. Una ficción dirigida por Alberto Rodríguez y protagonizada por Álvaro Morte y Eduard Fernández.

Apenas dos semanas después de la llegada de esta miniserie, la plataforma ha estrenado otra ficción basada también en una de las novelas más exitosas de Javier Cercas. Nada más y nada menos que la que le hizo merecedor del Premio Planeta en 2019.

La nueva serie de Movistar Plus+ basada en una novela de Javier Cercas

El libro de Javier Cercas que ha adaptado Movistar Plus+ es 'Terra Alta'. Una novela policíaca que ganó la 68ª edición del Premio Planeta, concurso al que se presentó bajo el título de 'Cristales Rotos' y con el seudónimo de Melchor Marín —en referencia al nombre del personaje principal del libro—.

La nueva serie de Movistar Plus+, que adapta esta novela, tiene un total de 6 episodios. Está creada por Eligio R. Montero y dirigida por Eduard Cortés, acusado hace un año de acoso sexual por más de una veintena de mujeres, según recogió 'El País'.

Miguel Bernardeau ('Querer', 'Zorro') protagoniza la ficción como Melchor Martín, un agente de policía que llevará a cabo la investigación de un doble asesinato. Completan el reparto de 'Terra Alta' Marta Etura, Iván Massagé, Goya Toledo, Pablo Derqui y Bea Segura, entre otros.

Apenas dos días después de su estreno, 'Terra Alta' es ya un éxito. La serie aparece entre las 'tendencias' y 'series del momento' de la plataforma como una de las ficciones más vistas, junto con otros títulos como 'Anatomía de un instante' o 'Silencio', la nueva serie de Eduardo Casanova.

Un cruel doble asesinato y el pasado oscuro de un joven policía

La nueva serie de Movistar Plus+ se sitúa en La Terra Alta, un lugar de salvaje belleza, donde aún sangran las cicatrices de la Guerra Civil. La vida tranquila de esta comarca se ve interrumpida por un doble asesinato, el de Francisco y Rosa Adell, patriarcas de la familia más rica y poderosa de la zona. Ambos aparecen muertos tras haber sido sometidos a atroces torturas.

'Terra Alta', en Movistar Plus+ Movistar Plus+

Melchor Marín, un joven policía llegado desde Barcelona cuatro años atrás, se encargará de la investigación de este terrible asesinato. No obstante, el joven esconde un pasado oscuro que cree haber enterrado bajo una vida apacible junto a su mujer, la bibliotecaria del pueblo, y su hija Cosette.

Precisamente, el suceso que sacude la vida de La Terra Alta también hará tambalear los cimientos de la vida de Melchor, al revivir su pasado. Todo ello envuelto en una trama trepidante en la que se reflexiona sobre la justicia y la venganza.