Pantallas: «Las familias deben pasar del control al acompañamiento, no podemos tener hijos hipervigilados»

El encuentro 'Rumbo Compartido: A acompañar también se aprende', reúne a varias expertas en educación digital para presentar 10 claves que ayudan a los padres a guiar a los adolescentes en su vida onlineUna psicóloga experta en desintoxicación: «Muchos padres prohíben las pantallas en vez de acompañar a los niños en su uso»

Laura Peraita

Madrid

Un reciente estudio de UNICEF destacaba que casi un 9% de los chicos de entre 10 y 20 años dedican más de cinco horas diarias a las redes sociales entre semana, una cifra que se eleva hasta casi el 20% durante el fin de ... semana, situación que provoca que el 25% de los padres discutan cada semana por el uso excesivo de la tecnología que realizan sus hijos. Se trata de un asunto que cada vez preocupa más en diferentes ámbitos, no solo el familiar, también en el educativo, el social y el relacionado con la salud mental de estos jóvenes.

