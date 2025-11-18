Chueca afea a Puente que en su plan AV350 olvide a Zaragoza: «Responde más a los independentistas que a las necesidades de los viajeros»

Ni rastro de Zaragoza, la cuarta ciudad en población de España, en el megaplan 350 del corredor Madrid-Barcelona a 350 kilómetros por hora en AVE que anunció el ministro de Transportes, Óscar Puente en un desayuno informativo este lunes 17 de noviembre. ... La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, afea al ministro ese olvido, siendo la ciudad del Pilar paso obligado en la ruta. La regidora no quiere que esos convoyes pasen de largo, teme que el ninguneo de Puente forme parte de un plan que deja fuera a la ciudad y por eso solicita al Gobierno central que sea «obligatorio» que esos AVE Madrid-Barcelona tengan parada en la capital aragonesa.

Tal y como recordó la primera edil, hablamos de «la cuarta ciudad de España», «epicentro» del 70% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, en un radio de 300 kilómetros hora, nudo logístico de las comunicaciones entre las dos principales urbes del país. Además, en opinión de Chueca, alcaldesa popular, la de Puente es una medida que «responde más a un pago a los independentistas, que mantienen en el poder a Pedro Sánchez, que a las necesidades de los viajeros».

«No deje a los zaragozanos en el andén»

Ayer lunes Puente protagonizó los Desayunos de Europa Press y aseguró que su proyecto AV350, único en el mundo, comenzará en breve a ejecutarse y las obras de renovación para conseguirlo se consolidarán en un plazo de tres años. Además el ministro avanzó que se construirá una estación de AVE en el municipio madrileño de Parla, para mejorar el flujo de trenes con el sur de España. Chueca exige «respeto a los zaragozanos» y ha pedido al ministro su compromiso de que «no habrá cortes de conexiones» a fin de que el «aumento de velocidad» no sea a costa de dejar a los aragoneses «en el andén».

El temor del equipo de Chueca viene de las últimas decisiones del Gobierno de Sánchez, como la que respecta a los trenes AVLO. Chueca ha recordado que la retirada de esta línea ha incrementado el precio un 40% «por lo que dejar ahora pasar el AVE sin detenerse en Zaragoza sería nefasto para una ciudad que se encuentra en pleno crecimiento y expansión».

Por otra parte, cabe recordar las decenas de incidencias que ha habido en los últimos meses en esta línea, también en la estación de Delicias donde se detienen los AVE que conectan Madrid y Barcelona, así como parten y llegan otros a la capital.