Chueca afea a Puente que en su plan AV350 olvide a Zaragoza: «Responde más a los independentistas que a las necesidades de los viajeros»

La alcaldesa de Zaragoza considera obligatorio que el nuevo AVE Madrid-Barcelona haga parada en la capital aragonesa

Sería nefasto que los convoyes pasasen de largo«, aduce la regidora de la cuarta ciudad de España, en plena expansión, y espera que el Gobierno no cometa esa falta de respeto a los zaragozanos

Un AVE Madrid-Barcelona en menos de dos horas

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, y el presidente de la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce, Luis Chillida, presentan la exposición «Eduardo Chillida. Soñar el espacio» en la sala de exposiciones La Lonja de Zaragoza efe
E. M.

Ni rastro de Zaragoza, la cuarta ciudad en población de España, en el megaplan 350 del corredor Madrid-Barcelona a 350 kilómetros por hora en AVE que anunció el ministro de Transportes, Óscar Puente en un desayuno informativo este lunes 17 de noviembre. ... La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, afea al ministro ese olvido, siendo la ciudad del Pilar paso obligado en la ruta. La regidora no quiere que esos convoyes pasen de largo, teme que el ninguneo de Puente forme parte de un plan que deja fuera a la ciudad y por eso solicita al Gobierno central que sea «obligatorio» que esos AVE Madrid-Barcelona tengan parada en la capital aragonesa.

