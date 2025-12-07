Le vende la casa a otro por encargo mientras estaba fuera y con los 200.000 euros se compra una y la reforma

Le vendió la casa a otro por encargo suyo en Denia (Alicante) mientras él estaba en su país, cosa que hizo, aunque no le avisó cuando lo consiguió y, en cambio, se quedó con el dinero (más más de 200. ... 000 euros) para comprarse él una vivienda en el extranjero.

Agentes de la Policía Nacional lo han detenido por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida, al quedarse finalmente con 189.500 euros, ya que le transfirió 22.000 cuando el perjudicado se enteró del engaño y le reclamó el dinero, tal como ha informado la Jefatura en un comunicado.

La investigación tuvo su inicio tras la denuncia del propietario de esta vivienda de Denia, que relató a los agentes que tras dar poderes a un hombre para que vendiese su vivienda, no recibió el importe pactado a pesar de que se había consumado la operación.

El perjudicado manifestó en su denuncia que tras estar un tiempo fuera de España y regresar a Denia vio que se había vendido, y que no le había comunicado nada.

Al reclamarle el dinero, el ahora investigado estuvo dándole largas y, a pesar de haber transcurrido varios meses desde la venta, tras reclamarle insistentemente, sólo le transfirió 22.000 euros de los 201.000 euros que tenía que darle. Tras solicitarle la totalidad del importe, confesó que con el resto del dinero se había comprado él una casa en su país y que la estaba reformando, por lo que no podía aportarle los fondos.

Ante esta situación, los agentes iniciaron una investigación en la que tras diversas gestiones lo identificaron, fue localizado y detenido por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida.

El arrestado, de 43 años de edad, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Denia.