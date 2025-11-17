Muere una mujer de 75 años en el incendio de su vivienda en San Mateo de Gállego (Zaragoza)

Una mujer de 75 años ha fallecido en un incendio declarado en una vivienda de la calle Castillo, número 9, en el municipio de San Mateo de Gállego, en la provincia de Zaragoza. Al parecer, se ha visto atrapada, sin posibilidad de abandonar el ... inmueble.

El fuego se ha iniciado a las 18.30 horas de este lunes y los bomberos de Zaragoza han sido requeridos por el 112 y la Diputación Provincial de Zaragoza para ayudar en las labores de extinción. También se ha movilizado a los bomberos voluntarios de Zuera que, dada la cercanía, han sido los primeros en llegar, ha indicado fuentes del Ayuntamiento de la capital aragonesa.

A su llegada al lugar de los hechos, los bomberos de Zaragoza han accedido a la vivienda, un bloque de dos pisos de altura, con el incendio activo y han hallado a la mujer ya fallecida en el salón de la casa, que ha quedado completamente calcinado.

Extinguieron el fuego una vez rescatado el cadáver

Una vez rescatado el cuerpo, se ha procedido a la extinción del fuego y ventilación de las viviendas, aunque la de la víctima ha sido la única afectada. Además, según han precisado desde la Diputación de Zaragoza, una veintena de vecinos han sido desalojados, que podrán regresar a sus casas tras la valoración de la situación. Todos han salido por su propio pie.

Los medios de bomberos de Zaragoza desplazados han sido un coche de mando, una autoescala, dos autobombas, una autobomba nodriza y una ambulancia del parque 1.

También se ha desplazado hasta el lugar del siniestro una patrulla de Seguridad Ciudadana de Alfajarín, médicos de bomberos y servicio sanitario del 061.