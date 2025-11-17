Suscribete a
Un AVE Madrid-Barcelona de menos de dos horas: obras necesarias y claves del anuncio realizado por el ministro Óscar Puente

Transportes quiere que se pueda circular en todas las líneas de alta velocidad de España a 350 kilómetros por hora, desde los 300 actuales

Óscar Puente anuncia un plan para reducir a dos horas el trayecto del AVE Madrid-Barcelona

Trenes de Renfe (Avlo y AVE) en la estación de Atocha
Trenes de Renfe (Avlo y AVE) en la estación de Atocha isabel permuy
Antonio Ramírez Cerezo

«Hoy es un día de esos que se recordará». Con esa trascendencia ha presentado este lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente, el plan AV350, un proyecto que según el pucelano, colocará a España, junto a China, como uno de los dos ... únicos países en los que el tren de alta velocidad circula a una velocidad de 350 kilómetros por hora, cuando ahora el máximo establecido es de 300. El plan es muy ambicioso y comenzará a ejecutarse en la línea Madrid-Barcelona, con el objetivo es reducir el tiempo de viaje a menos de dos horas respecto a las aproximadamente dos horas y tres cuartos que se tarda hoy.

