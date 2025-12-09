El Piojo y su hermano, en libertad tras absolverles el Tribunal Supremo de 32 y 28 años de prisión

Jonathan Moñiz Alcaide, alias el 'Piojo', y su hermano Miguel Ángel, apodado el 'Negro', gozan ya de libertad total. Los butroneros, que protagonizaron una fuga de película en diciembre de 2020 de la cárcel de Valdemoro, han visto cómo el Tribunal Supremo ha rechazado ... las penas de 32 y 28 años de prisión a las que fueron sentenciados. El primero de ellos, considerado en medios policiales actualmente junto al Niño Juan el delincuente más voraz del gremio, estuvo dos meses fugitivo tras escapar de Madrid III. Fue detenido dos meses después en un espectacular operativo cuando trataba de zafarse en coche de la Policía en el barrio de Colonia Jardín (Latina). En cuanto al Negro, justo a los cinco meses de la escapada, en mayo de 2021, fue apresado en una estación de servicio de un centro comercial de Getafe.

Las fuentes consultadas indican a ABC que, tras regresar ambos entre rejas (al Piojo, por su peligrosidad, se le alejó de Madrid y acabó en el penal de Teixeiro, en Galicia), han quedado libres en distintos momentos. Miguel Ángel, en mayo de 2024, y su hermano Jonathan, en julio pasado. Ambos estaban como condenados, no en preventiva. Lo que ha ocurrido es que el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia tan dura impuesta por la Audiencia Provincial de Toledo en febrero de 2022. El juicio se llevó a cabo en noviembre de 2021, entre fuertes medidas de seguridad, habida cuenta del historial violento. No son meros aluniceros ni butroneros al uso; su actividad agresiva ha ido escalando conforme han cumplido años y detenciones, que se cuentan por decenas.

Conforman una saga surgida en el poblado del Ventorro de la Puñal, en Villaverde, del que ya apenas queda nada. De los siete hermanos, cinco aparecen en las bases de datos policiales. De hecho, hay otro, Cruz, que ahora mismo se encuentra en tercer grado y acude a dormir al centro de inserción social de Navalcarnero, y que no pudo participar en la fuga de Valdemoro hace ahora justo cinco años, el 5 de diciembre de 2020, en plena pandemia.

El Piojo, con 50 reseñas entre Policía Nacional y Guardia Civil, fue apresado en noviembre de 2018, acusado junto a Miguel Ángel de un atraco en Córdoba. Se llevaron, siempre según la sentencia de la Audiencia, 500.000 euros en joyas que más tarde fueron recuperadas. Además, cuando regresaban a su escondite en Seseña (Toledo), tuvieron un enfrentamiento a tiros con la Guardia Civil. También se les juzgaba por robar coches en Madrid, Parla y Getafe, a los que colocaban placas robadas.

No eran los únicos golpes que se les imputaban. Según el tribunal provincial, acudieron hasta Yunquera de Henares (Guadalajara) para robar en una empresa. Con armas de fuego, redujeron al vigilante, lo engrilletaron y lo encañonaron, como amenaza de muerte. Se llevaron teléfonos móviles, tabletas, televisores y joyas. El guarda tuvo que dejar el oficio por los trastornos psicológicos que sufrió a raíz de aquello, como uno de los empleados del negocio de Córdoba: presentaba miedo a salir a la calle, por si sufría un asalto. Los Moñiz Alcaide fueron arrestados el 22 de noviembre de 2018 por la Guardia Civil en Ontigola (Toledo), localidad donde residía Miguel Ángel, con las joyas que acababan de robar a dos comerciales cordobeses.

El abogado de la defensa, Emilio Rodríguez Marqueta, recurrió el fallo al Supremo. Afirmó que existían «vulneración de derechos fundamentales, falta de garantías procesales y ocultación de parte de los datos» en las investigaciones.

Ahora, en círculos policiales están al acecho por si los hermanos vuelven a la carga. El Piojo es, además, el presunto 'gurú' de una generación de delincuentes que reside en la zona de Orcasitas (Usera). Fue pareja de Jezabel Herrero Pernía, alias la 'Tata', vinculada a este tipo de criminalidad. Ella estuvo antes con Iván Bocero Vargas, que pasó por prisión por apuñalar seis veces a un policía fuera de servicio. Tuvo un hijo, Miguelito, de 21 años y también arrestado en varias ocasiones. El joven, también apodado el 'Piojín', considera a Jonathan su padrastro. Fue cazado en el marco de la operación Cerbero Shaguar, a manos del Grupo de Delincuencia Organizada de la Comandancia de la Guardia Civil, cuando manipulaba un inhibidor para robar todoterrenos Range Rover. Eso fue en abril del año pasado. Quedó en libertad y el martes 13 de agosto asaltó con su madre una óptica en el barrio de Salamanca.

Al ser sorprendido, comenzó una persecución por los tejados, hasta que lo pillaron con 150 gafas robadas. La Tata tiene un hermano que también cuenta con antecedentes, apodado el Tato. Les acompañaba aquel día en la calle de Castelló un medio hermano de ella, Francisco Pedraza Herrero, conocido como 'Paquito'. Se le considera el líder de una banda que a finales de abril del año pasado fue arrestada por el Grupo XXI de Policía Judicial de Madrid y el de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Udyco Central.