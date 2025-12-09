Suscribete a
El Piojo y su hermano, en libertad tras absolverles el Tribunal Supremo de 32 y 28 años de prisión

El Alto Tribunal anula la sentencia a los butroneros, que protagonizaron una fuga de película en diciembre de 2020 de la cárcel de Valdemoro

El Piojo, un año como preso de alta peligrosidad en aislamiento: dos sanciones, gimnasio, puzles y muchas cartas

El Piojo, en noviembre, en el traslado al juicio en Toledo
El Piojo, en noviembre, en el traslado al juicio en Toledo
Carlos Hidalgo

Jonathan Moñiz Alcaide, alias el 'Piojo', y su hermano Miguel Ángel, apodado el 'Negro', gozan ya de libertad total. Los butroneros, que protagonizaron una fuga de película en diciembre de 2020 de la cárcel de Valdemoro, han visto cómo el Tribunal Supremo ha rechazado ... las penas de 32 y 28 años de prisión a las que fueron sentenciados. El primero de ellos, considerado en medios policiales actualmente junto al Niño Juan el delincuente más voraz del gremio, estuvo dos meses fugitivo tras escapar de Madrid III. Fue detenido dos meses después en un espectacular operativo cuando trataba de zafarse en coche de la Policía en el barrio de Colonia Jardín (Latina). En cuanto al Negro, justo a los cinco meses de la escapada, en mayo de 2021, fue apresado en una estación de servicio de un centro comercial de Getafe.

