Renfe cierra el verano con un récord en AVE y Larga Distancia al alcanzar 8,4 millones de viajeros

Renfe ha finalizado su temporada de verano 2025 con un nuevo récord de viajeros tras registrar 8,4 millones de usuarios de sus trenes de servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y Trenes Turísticos) entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, ... ha informado la compañía en un comunicado.

Estos 8,4 millones de viajeros suponen casi 350.000 más que los registrados en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 8,1 millones de usuarios de estos servicios de larga distancia de Renfe.

El porcentaje de ocupación fue del 94,1%, por lo que esos trenes fueron prácticamente llenos en el periodo estival, mientras que el índice de puntualidad fue del 80,5%.

El mes de julio marcó el mejor registro histórico mensual de viajeros en AVE y Larga Distancia, con 3,5 millones de pasajeros, un 4,6% más que en el anterior máximo histórico, obtenido en junio de este mismo año.

Los trayectos más demandados este verano han sido los que enlazan Madrid y Barcelona, los cuales, entre trenes directos y pasantes, suman más de 1,6 millones de viajeros; Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga, con cerca de un millón; y Madrid-Alicante y Madrid-Valencia, en el entorno de los 800.000 viajeros.

En lo referente a trenes Avant (Alta Velocidad de Media Distancia), los principales destinos por número de viajeros han sido las estaciones de Atocha y Chamartín, en Madrid; Toledo, Barcelona y Valladolid, con más de 2,1 millones de viajeros. En Media Distancia convencional han sido Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela, A Coruña y Girona, con cerca de 2,6 millones de viajeros entre los cinco.

No obstante, el número de viajeros de Servicio Público de la compañía (Media Distancia convencional y AV, más Cercanías) ha descendido con respecto al mismo periodo del año pasado debido al fin de la gratuidad de los servicios de Media Distancia y Cercanías. Así, aunque el número de circulaciones creció un 5,5%, con cerca de 20.000 trayectos más con respecto a 2024, el número de viajeros decreció un 6,2%.

La puntualidad de los trenes de Media Distancia, tanto convencional como de Alta Velocidad, se ha situado en el 81%. Por su parte, los trenes de Cercanías han registrado un 92,5% de puntualidad.