El Ministerio declara «reservado» el expediente sobre las paradas del AVE en Sanabria porque «su difusión podría perjudicar a Renfe»

Se niega a dar información sobre las razones que llevaron a la eliminación de servicios en la provincia de Zamora

Sanabria clama contra la supresión de paradas del AVE

Protestas por la supresión de la parada del AVE en Sanabria
Protestas por la supresión de la parada del AVE en Sanabria

ABC

Valladolid

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible considera de carácter «reservado» la información utilizada para la reorganización de servicios en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, que conllevó la supresión de paradas en la estación de Otero de Sanabria (Zamora) el pasado mes ... de junio.

