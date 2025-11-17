El Ministerio declara «reservado» el expediente sobre las paradas del AVE en Sanabria porque «su difusión podría perjudicar a Renfe»

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible considera de carácter «reservado» la información utilizada para la reorganización de servicios en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, que conllevó la supresión de paradas en la estación de Otero de Sanabria (Zamora) el pasado mes ... de junio.

«Su difusión podría perjudicar la posición de Renfe frente a otros operadores», dijo la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, en una respuesta oral al diputado del PP Óscar Ramajo en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados.

En ese sentido, Rocío Báguena explicó que los cambios aplicados por Renfe en el corredor Madrid-Galicia corresponden a servicios comerciales en un mercado «liberalizado», por lo que negó, como había apuntado el diputado del Partido Popular, que se trate de obligaciones de servicio público. De hecho, sostuvo que atienden criterios de «eficiencia», «calidad en el servicio» y «demanda real».

Asimismo, el diputado del PP Óscar Ramajo aseguró que «no es secreto de estado» la supresión de las paradas del AVE en Sanabria (Zamora) por lo que negó que sea información «confidencial y reservada». «Tenemos derecho a conocer el expediente que lo motiva», dijo, porque aquello fue una decisión «política» a petición del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero.

Tras seis movilizaciones, la última este fin de semana en Vigo, avanzó nuevas protestas porque aseguró que no van a parar hasta que se recuperen las paradas suprimidas. «Puente es un mentiroso», dijo, ya que consideró que esconde el expediente para que no se sepa «la verdad».

Miranda, nodo ferroviario

Por otra parte, la secretaria general de Transporte Terrestre defendió la «reconfiguración estratégica« de los talleres de Renfe en Miranda de Ebro (Burgos), que aseguró buscar reforzar su posición como «nodo ferroviario industrial», por lo que aseguró que esta «reorganización» no supondrá ni la pérdida de empleo, ni el cierre de instalaciones en el municipio.

Al contrario, señaló que la compañía no está llevando un plan de desmantelamiento de la sociedad Renfe Mercancías, sino una profunda transformación de las instalaciones de Miranda para garantizar el empleo y modernizar los medios productivos y sus instalaciones para que pueda afrontar las nuevas necesidades del parque ferroviario. De hecho, señaló que se busca ampliar el número de trenes que puede albergar para labores de mantenimiento y prepararlas ante la llegada de vehículos autopropulsados, por lo que señaló que se prevé invertir 5,2 millones hasta 2030.

Por su parte, el diputado 'popular' Ángel Hernández acusó al Ministerio de «engañar» a los trabajadores de Miranda, que señaló no tienen información oficial y temen que el ministro del «caos» y la «mentira», Óscar Puente, actúe de la misma forma que con las paradas del AVE o de los autobuses. En su opinión, existe un plan para desmantelar Renfe Mercancías y el taller de Miranda.

«No garantiza absolutamente nada, ni carga de trabajo, ni los empleos directos e indirectos», señaló el diputado del PP quien consideró que Puente está desmantelando Renfe Mercancías y los talleres de Miranda, igual que está «dejando morir» al AVE en Castilla y León.

Respecto a la conexión entre Logroño (La Rioja) y Miranda de Ebro (Burgos), aprobada por el Parlamento de La Rioja en el año 2021, la secretaria general de Transporte Terrestre defendió que el estudio de viabilidad apuesta por otras alternativas, por lo que se licitará el estudio informativo en 2026 que analizará con más detalle las distintas posibilidades, que exigirán entre 225 y 400 millones.

Además, garantizó que habrá un intercambiador en Miranda para conectar con la alta velocidad Burgos-Vitoria y un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes de mercancías de 740 metros. Sin embargo, el 'popular' Javier Merino arremetió contra siete años retraso del Gobierno de Pedro Sánchez. «Nos tratan como si fuéramos de segunda», dijo