Renfe encara la vuelta al sistema de indemnizaciones anterior en pleno récord de reclamaciones de usuarios

Más del 16% de los viajeros del AVE han presentado quejas en el último año

Renfe se rebela contra el mandato del Congreso de indemnizar los retrasos de más de 15 minutos y buscará cómo esquivarlo

Un tren AVE de Renfe a su paso por Córdoba
Un tren AVE de Renfe a su paso por Córdoba
Antonio Ramírez Cerezo

Renfe enfrenta un escenario que hasta hace pocas semanas era totalmente impredecible. El PP ha logrado que el Congreso de los Diputados apruebe una enmienda suya en la ley de movilidad sostenible para que el operador público recupere el compromiso de puntualidad que derogó ... en julio de 2024, por el que tendrá que volver a indemnizar a los pasajeros del AVE y de larga distancia con la mitad del billete cuando la demora sea superior a 15 minutos y con la totalidad del mismo cuando rebase los 30 minutos, cuando desde hace 16 meses los tiempos compensados son de 60 y 90 minutos respectivamente. La empresa pública se ha rebelado contra la medida, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, y busca ahora el encaje legal para no hacerla efectiva. Algo que no es para menos, porque las reclamaciones a la compañía están en máximos tal y como muestra el Panel de Hogares que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó ayer.

