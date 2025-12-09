Suscribete a
Sumar, ERC, Junts, Bildu, Podemos y PNV tapan a Sánchez y bloquean que el Congreso investigue la corrupción

Desde que estalló el caso Begoña han tumbado 36 puntos propuestos por el PP que exigían datos, explicaciones y asunción de responsabilidades

La ruptura de Puigdemont con el Gobierno abrió en noviembre la primera grieta en un bloque que hasta ahora actuaba como un muro de protección

Así libran los socios a Sánchez de revelar datos claves sobre la corrupción

jaime garcía
Ana Sánchez

Ana Sánchez

Madrid

Aunque en sus comparecencias públicas Sumar, PNV, ERC, Bildu, Junts y Podemos critican la presunta corrupción que rodea al Gobierno, cuando llega el momento de actuar y presionarle para que revele información clave para la investigación o para determinar cuánto sabe Pedro Sánchez sobre los ... casos que le rodean, estos seis partidos levantan una coraza para protegerle de que el Congreso lo investigue. A veces con la colaboración del BNG y Coalición Canaria. Así, ante la convalidación de decretos o la aprobación de leyes hace mucho tiempo que todos estos partidos no actúan como un bloque pero desde marzo de 2024 -unas semanas antes de que Sánchez se tomara los cinco días de reflexión- han unido fuerzas para repeler la inmensa mayoría de las iniciativas elevadas por el PP a votación en el Pleno del Congreso para exigir explicaciones, reclamar auditorías e informes oficiales, depurar responsabilidades o asegurar la independencia de la justicia.

