Mucho se hablaba de las no convocatorias de Jenni Hermoso para la selección española femenina de fútbol. Pero, ¿qué pasa con Misa? Misa Rodríguez, portera del Real Madrid, cogió el avión rumbo al Mundial de Australia siendo guardameta titular. A mitad de torneo perdió la ... titularidad y, desde entonces, su relación con la selección fue poco a poco haciendo agua. Tras dejarla fuera de la selección junto a Jenni, Montse Tomé dijo aquello de que «lo que me gusta ver en las futbolistas es compañerismo, colaboración y saber estar».

Misa, hay que decirlo, no es una jugadora que agrade a las altas instancias del Real Madrid. Desde su primera temporada se le han ido buscando jugadoras para luchar con (o contra) ella por la titularidad. La primera fue la francesa Melin Gerard, procedente del Betis. David Aznar la quería como titular. Pero la francesa no se encontró con una buena acogida por parte de Misa (incluido todo su grupo de amigas del vestuario). La convivencia fue un auténtico infierno para Gerard, que acabó dejando el equipo (y el fútbol) al finalizar su contrato.

En la temporada 2023-2024, el Real Madrid fichó a Mylene Chavas, una portera de muy bajo nivel que en ningún momento puso en riesgo el reinado de la canaria en la portería merengue. El Real Madrid tenía claro que no iba a renovar a Misa al finalizar la temporada 2023-2024, pero la dirección deportiva no encontró (o no quiso encontrar) una portera que ofreciera garantías y acabó renovándola por dos años más, muy a pesar de lo que pretendía el alto 'staff' del organigrama de gobierno del club.

Este año el club sí ha encontrado lo que necesitaba: una portera solvente, libre de contrato, con experiencia más que demostrada y que no va a tener ningún problema en enfrentar cualquier batalla que la canaria quiera plantear, ni en la convivencia de vestuario, ni fuera de él. Es alemana y se llama Merle Frohms. Tiene 30 años, llega procedente del Wolsburgo y atesora un palmarés espectacular, incluída una Champions.

Por si fuera poco, el panorama que se va a encontrar a su llegada es diametralmente opuesto al de antaño. Misa, hoy, no cuenta con apoyo en el vestuario. La plantilla del Real Madrid cada vez tiene menos españolas. Una de las que quedan, veterana, madridista de pro y fija en vestir la camiseta de España, es Athenea del Castillo, con la que la pasada primavera tuvo un enfrentamiento en el parking de Valdebebas. Sabida es su enemistad, pero quedó patente en una lamentable discusión en la casi llegan a las manos y en la que los gritos resonaron por todo el complejo.

Todavía es pronto para evaluar el trabajo de Pau Quesada, un entrenador sin experiencia como primer entrenador en el fútbol profesional. Además de los meramente técnicos y logísticos, el gran escollo que Quesada va a tener que solventar será la gestión de grupo y del vestuario. Designar la titularidad en la portería será uno de sus grandes retos, que afectará a las porteras y, por ende, al resto de jugadoras, posicionadas con una o con otra. Se necesita triangular un delicado equilibrio entre el mérito deportivo, la política de vestuario y la estrategia de club.

Si Quesada elige a Misa, respetará jerarquías y mantendrá la estabilidad, aunque eso puede que conlleve tensionar al club por dejar en el banquillo a la estrella recién fichada y que llega para garantizar el puesto de portera para los años venideros. Misa está en su última temporada en el Madrid, pues no será renovada a final de temporada.

Si apuesta por Frohms, corre el riesgo de romper la armonía dentro del grupo, haciendo que la canaria se sienta desplazada tras años siendo una de las caras más visibles del proyecto, provocándole malestar y pérdida de influencia. Eso además acarrearía que la canaria tuviera serias dificultades en volver a la selección (aunque bien pensado, como en el combinado nacional «ellas mandan», cualquier cosa puede pasar).

De momento, vamos empate: en los dos partidos celebrados, una titularidad para cada una. La portería del Real Madrid femenino no es solo cuestión de reflejos bajo los tres palos. Es más bien un ajuste estratégico entre talento, liderazgo y política de club. La decisión de Quesada definirá no solo quién defiende la red, sino también cómo se rearma el futuro del equipo dentro y fuera del campo. Y no es baladí.