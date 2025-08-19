Suscribete a
Cuando Misa y Athenea casi llegan a las manos

«La portera del Real Madrid tiene menos apoyo que nunca en el vestuario, no sólo por su enemistad con la extremo derecha, y le han fichado a una rival que va a competir por el puesto de verdad»

Lo que digan Jenni Hermoso y las dinosaurias

Misa y Athenea, entrenando con el Madrid
Manuel Merinero

Mucho se hablaba de las no convocatorias de Jenni Hermoso para la selección española femenina de fútbol. Pero, ¿qué pasa con Misa? Misa Rodríguez, portera del Real Madrid, cogió el avión rumbo al Mundial de Australia siendo guardameta titular. A mitad de torneo perdió la ... titularidad y, desde entonces, su relación con la selección fue poco a poco haciendo agua. Tras dejarla fuera de la selección junto a Jenni, Montse Tomé dijo aquello de que «lo que me gusta ver en las futbolistas es compañerismo, colaboración y saber estar».

Comentarios
0
