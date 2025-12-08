Terrible agresión a un aficionado culé durante el Betis-Barça en La Cartuja

Mientras el Real Betis Balompié y el Fútbol Club Barcelona protagonizaban uno de los partidos más vistosos de la jornada 15 en la Liga, en las gradas las cámaras captaron un vergonzoso incidente, digno de otras épocas u otras latitudes. En el vídeo quedó ... registrada la terrible agresión de un hincha local a un aficionado ataviado con los colores del equipo visitante. Una acción que despertó tantos reproches como risas y que acabó con un tabique nasal roto y una expulsión del estadio de La Cartuja.

Durante el choque, que acabó con un abultado 3-5 a favor de los de Hansi Flick, las emociones se desbordaron por momentos. Y en uno de esos instantes de tensión un hincha local perdió por completo la cabeza y acabó agrediendo con saña a un aficionado culé.

La víctima, según confirmó después del partido el programa 'El chiringuito', responde al nombre de Alfonso García, hincha del Barça y natural de un pueblo de Jaén, que acudió a La Cartuja para aprovechar la oportunidad de poder ver a su equipo en persona. Sin embargo, el hecho de que accediera al estadio ataviado con los colores del actual líder de la Liga no gustó a algunos aficionados locales, que profirieron contra él insultos y amenazas.

😰 "PASÉ MUCHO MIEDO".



🗣️ Alfonso García, aficionado agredido en La Cartuja, relata su desgarradora historia a @Dani_demarcos.



❌ Que quede claro: ¡ESTO NO ES FÚTBOL. pic.twitter.com/abuJvqtAxj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 8, 2025

Ante los micrófonos del popular programa deportivo el propio García, que había acudido al estadio con su sobrino, relató que tras anotar el Barça el 1-4 los insultos se intensificaron sin que mediara provocación por su parte. «Uno de ellos me cogió del cuello y me dijo: vete o te mato».

Golpeado a traición

Sin embargo, pese a que no respondió a las amenazas, de pronto otro hincha local se le acercó por detrás para propinarle un golpe brutal que le tiró a los asientos y le causó la fractura del tabique nasal y un hematoma en un ojo. «Cuando me giro, me encuentro el puñetazo en la cara».

En el vídeo que dejó constancia del ataque se pueden observar y escuchar tanto actitudes de repulsa contra la agresión como risas y chanzas sobre el golpe. Afortunadamente personal de seguridad del estadio intervino para expulsar al agresor, contra el que la víctima piensa presentar una denuncia formal por amenazas y por la posterior agresión.