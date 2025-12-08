Suscribete a
Fútbol

Terrible agresión a un aficionado culé durante el Betis-Barça en La Cartuja

BeTis - Barcelona

Las redes arden con el ataque de un seguidor local a un espectador ataviado con los colores azulgranas

El Barça arrasa a los equipos menores

Miguel Zarza

Mientras el Real Betis Balompié y el Fútbol Club Barcelona protagonizaban uno de los partidos más vistosos de la jornada 15 en la Liga, en las gradas las cámaras captaron un vergonzoso incidente, digno de otras épocas u otras latitudes. En el vídeo quedó ... registrada la terrible agresión de un hincha local a un aficionado ataviado con los colores del equipo visitante. Una acción que despertó tantos reproches como risas y que acabó con un tabique nasal roto y una expulsión del estadio de La Cartuja.

