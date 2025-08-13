Más allá del nombramiento de Sonia Bermúdez como seleccionadora, resultó de lo más inesperado que el cargo le llegara con acompañante. La fórmula vendida es un tándem, Sonia al frente, pero amparada y de la mano de Iraia Iturregui, de mayor experiencia profesional que ... ella. Bermúdez no forma su equipo de trabajo. Se lo dan hecho.

No fue una decisión unánime. Irene Ferreras, miembro de la junta directiva y actual entrenadora del Granada, con sobrada experiencia en todas las categorías del fútbol femenino español, votó en contra. De hecho, se plantó ante Reyes Bellver a quien preguntó con toda sensatez cuál era el criterio técnico para nombrar a Sonia, recalcando así y dejando descubierta la falta de experiencia del original tándem. Bellver contestó, con calma, que «lo importante es que haya comunicación y colaboración entre selecciones, en un proyecto con metodología e identidad propia».

Bellver salió como pudo del embrollo hasta llegar a la pregunta clave de la sesión, que la formuló a bocajarro Miguel Ángel Nadal: «¿Reyes Bellver y María Pry están por encima de Sonia en las convocatorias? ¿Para entrar en la selección es importante la meritocracia?». Mi pronóstico es que brillará por su ausencia. Y que las listas, las alineaciones y hasta los cambios serán hechos por las futbolistas, de la misma manera que han sido ellas quienes han elegido a la seleccionadora después de que Bellver las consultara a través de sus agentes.

La salida de Montse Tomé y la elección de Sonia Bermúdez no deja de ser otra victoria más de ´las Dinosaurias´. Unas desde dentro (Alexia e Irene Paredes) y otra desde fuera (Jenni Hermoso) han logrado sus propósitos y han dejado claro que, pase lo que pase, ellas deciden lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Y piedra que entorpece su camino, piedra que es apartada.

Me genera ciertas dudas saber si este triunvirato en la sombra estará de acuerdo con el pionero tándem de entrenadoras que se han sacado de la manga en la junta. Veremos. Jenni Hermoso y Sonia Bermúdez son buenas amigas. Han coincidido en infinidad de ocasiones como compañeras de equipo: en la selección española, desde que Jenni debutó con la absoluta en 2012, hasta la retirada de Sonia en 2017. En el Barcelona coincidieron en la temporada 2013-14 y en el Rayo Vallecano en la 2010-11. Estará por ver si Jenni es ahora convocada por Sonia y si, en caso contrario, seguirá pensando lo que hace escasas semanas dijo refiriéndose a Montse, que «solas lo harían seguramente mucho mejor».

El caso es que cayó Rubiales, cayó Vilda y ya ha caído Montse. Y sospecho que la próxima en caer será la directora de fútbol femenino, Reyes Bellver. Las dinosaurias mandan.