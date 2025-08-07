Suscribete a
Rosa Márquez con el balón, en un partido Betis-Sevilla de la pasada temporada
Rosa Márquez con el balón, en un partido Betis-Sevilla de la pasada temporada Víctor Rodríguez
Manuel Merinero

Esta temporada, el Sevilla femenino engrosa sus filas con nuevas incorporaciones. Dos jugadoras han pasado a formar parte de la plantilla sevillista femenina para la temporada que llega: Esther Martín Pozuelo, la primera, y Rosa Márquez, 'Rosita', la segunda, ambas procedentes del sempiterno 'frente enemigo', ... el Betis. Pero, mientras que el fichaje de Esther ha pasado desapercibido para los aficionados, después de su tránsito por muchos equipos, el de Rosita, por su autoproclamado arraigo bético, ha provocado un auténtico terremoto en la ciudad hispalense, que ha llevado incluso a que la jugadora haya tenido que cerrar sus redes sociales, dados los comentarios que ha tenido que leer.

