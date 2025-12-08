Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La UE responde a Trump: «No podemos aceptar una amenaza de interferencia en la vida política de Europa»

fútbol

El vestuario se apropia del Madrid: futbolistas caprichosos, comportamientos tóxicos y vicios irreconducibles

Los jugadores blancos, con la connivencia del club, acumulan un año y medio de máximo poder que ha llevado al equipo a una deriva nociva y peligrosa que puede provocar otro año sin títulos mayores

Ancelotti ya detectó y avisó de lo que pasaba, pero el cambio de entrenador no ha solucionado nada. Desde el caso Vinicius, Xabi se siente solo y sus futbolistas se están aprovechando de su debilidad

Xabi ignora un posible despido ante el City

Vini, saluidando a Xabi tras el partido de San Mamés de la pasada semana
Vini, saluidando a Xabi tras el partido de San Mamés de la pasada semana reuters
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Real Madrid vive su momento más complicado en años. Y, quizás, de toda la segunda era Florentino Pérez. Hace 18 meses que el equipo consumó un doblete histórico en Wembley, ganando su Champions número quince. Antes había logrado su Liga número 36. Y, ... entre medias, había anunciado el fichaje de Mbappé. Todo era wonderful. También la comparativa con el otro lado del puente aéreo, con un Barça en demolición, sumido en una crisis deportiva, económica e institucional que hacía presagiar un dominio blanco para bastante tiempo. En España y en Europa. Año y medio después, nada de eso ha pasado. Y, lo que es peor, no tiene pinta de que vaya a suceder.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app