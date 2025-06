El pasado miércoles saltaba la noticia. El Real Madrid hacía público a través de un comunicado oficial que Alberto Toril no iba a seguir siendo el entrenador del primer equipo femenino. ¿Se ha ido él?, ¿le han cesado?, ¿qué ha pasado realmente? Su adiós ... deja al descubierto serias grietas en la gestión del Real Madrid Femenino.

Uno de los mayores activos para que Toril dirigiera el equipo femenino era que «es un entrenador de la casa, un hombre del club», algo que se refería más concretamente al hecho de que es un técnico con una fuerte conexión previa con el club blanco porque jugó en el Real Madrid y, además, se formó allí como entrenador. Pero, más allá de la frase hecha, es sobre todo un hombre de club porque conoce la cultura, los valores, el universo y la hoja de ruta y el entorno del Real Madrid, lo cual lo convierte automáticamente en un hombre 'de la casa'. Ese calificativo, además, lleva aparejada ciertas dosis de paciencia por parte de sus superiores, con evidente respaldo institucional.

Y justamente fue ese respaldo el que le llevó a aceptar el cargo de entrenador del equipo tras el cese de David Aznar, un despido provocado después de que gran parte de la plantilla, apoyada de forma sibilina por Ana Rossell (la directora deportiva), hiciera llegar una carta a los dirigentes del club pidiendo su salida. Alberto Toril renovó el pasado año hasta el 30 de junio de 2026. Llama la atención que, en el momento de su salida, su contrato estaba en vigor. Ser un hombre de la casa supone saber que en Valdebebas hay dos frases que forman parte de los entresijos del club: «Del Real Madrid no se va nadie si no te echan» y «Fuera del Real Madrid hace mucho frío». Por ello me inclino a pensar, tal como se viene comentando en los foros madridistas, que no ha decidido irse de 'motu proprio', a pesar de que ni tenía a las jugadoras de su lado (ninguna se ha despedido públicamente de él), ni a la dirección deportiva, alineada con las jugadoras.

Toril cogió el equipo en una situación clasificatoria muy complicada y, pese a ello, fue capaz de enderezar el rumbo y acabó metiendo al Real Madrid en la Champions. El bagaje de su trabajo ha sido el que tenía que ser dentro del presupuesto que tiene el club, a saber, estar entre los 12 mejores de Europa en un segundo-tercer escalón y detrás del Barça en La Liga F. Hay que ser honesto y reconocer que esto último no lo han logrado: las de Toril no han conseguido meter ni miedo a las catalanas, a pesar de que, en el último enfrentamiento, las blancas consiguieran su primera victoria tras veinte clásicos disputados (la mayoría acabaron en goleadas de las azulgranas). El peor momento de su era fue la final de la Copa de la Reina de la temporada 2022-2023 que se disputó el 27 de mayo en el Estadio Municipal de Butarque (Leganés). Ese encuentro hizo mucho daño institucionalmente, deportivamente y reputacionalmente al club. Tanto, como que fue el último partido del equipo femenino al que ha asistido el presidente del club, Florentino Pérez. Las de Toril perdieron la final ante el Atlético de Madrid, dirigidas por Manolo Cano, tras ir ganando 2-0 hasta el minuto 88. Fue una final histórica y dramática, marcada por una remontada épica y una tanda de penaltis decisiva, donde las blancas acabaron perdiendo. En esencia, esa final le dio la razón a Toril, cuando, al poco de hacerse cargo del equipo, afirmaba que «la sección femenina del Real Madrid, del Real Madrid, solo tiene el envoltorio». Nunca en el club se dio una situación en una final así. Y nunca antes tampoco los aficionados blancos abandonaron a su equipo como sí lo hicieron en esa final ante el diluvio que caía, mientras que los atléticos aguantaron estoicamente con las suyas, celebrando a lo grande su premio, fieles a su eslogan: «Nunca dejes de creer».

No se conoce aún quién ocupará su puesto en el club blanco. Una vez se haga oficial el nombre, sabremos si realmente el Real Madrid ha cesado a Toril para darle un cambio de rumbo al equipo o si, por el contrario, la decisión del cordobés de dejar el equipo tras las innumerables zancadillas que le ha puesto la directora deportiva ha pillado con el pie cambiado a las gestoras del conjunto madridista.