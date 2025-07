La portería de la selección ha sido en los últimos años un reflejo de las tensiones más profundas del equipo: decisiones técnicas controvertidas, falta de transparencia en los criterios de selección y cambios generacionales marcados por rupturas.

El fútbol femenino en España empezó a ... tener visibilidad a partir del Mundial 2015 en Canadá. Fue el primer torneo importante que se televisó en España y en el que la opinión pública empezó a tener constancia de que el fútbol femenino era una realidad. La portera titular de ese equipo era Ainhoa Tirapu, del Athletic, 46 internacionalidades. Insustituible.

El Mundial llegó rodeado por la polémica. Las jugadoras se quejaban de falta de medios, de mala preparación y de reprochables formas y maneras del seleccionador, Ignacio Quereda. El técnico llevaba 27 años en el cargo. Tras caer en primera ronda, las jugadoras españolas solicitaron la dimisión o el cese de Quereda, con la amenaza de que no volverían mientras que este se mantuviera en el cargo como seleccionador. La presión interna fue insostenible y el 30 de julio 2015, Quereda renunció tras 27 años en el cargo. La RFEF anunció el nombramiento de Jorge Vilda, hasta entonces al frente de la selección sub-19.

En la primera lista de Vilda estuvieron 18 de las 23 jugadoras mundialistas. La baja más significativa fue la de Ainhoa, que nunca volvió a la selección. En su lugar llegó Esther Sullastres. Su presencia fue esporádica y curiosamente su vuelta se ha producido 10 años después, siendo una de las tres porteras en la actual Eurocopa.

Las apuestas de Vilda para la portería fueron Sandra Paños y Lola Gallardo. La mejor parada que he visto en mi vida de una portera fue de Sandra Paños en la final de la Algarve Cup del año 2017. España ganaba a Canadá (1-0). En el descuento, la alicantina atajó con una mano en el suelo un remate rival a bocajarro. Tan inverosímil como espectacular.

Paños y Gallardo fueron las habituales de la selección hasta que llegó el motín de Las Rozas, donde 15 jugadoras pidieron la salida de Vilda. El episodio tuvo también como damnificadas a Lola Gallardo y Sandra Paños, que nunca más volvieron a la selección. Lola se mantuvo firme en su decisión, aunque insinuó que estaba abierta a volver, y Sandra Paños lo solicitó expresamente. Dio igual, el retorno jamás llegó a producirse. Dio igual que Lola Gallardo demostrase con Zamoras ser la mejor. O una de las tres mejores.

Tras el motín, Jorge Vida le dio los galones y la titularidad a la portera del Real Madrid, la canaria Misa Rodríguez, que fue la portera titular en los primeros partidos del mundial de Australia y Nueva Zelanda. Edith Salón y Cata Coll fueron las otras dos porteras.

Cata venia de ganarlo todo en categorías inferiores, era la gran apuesta de futuro de Jorge Vilda. Era la portera llamada a ser referente mundial. Su convocatoria estuvo rodeada de polémica por dos motivos: había vuelto a jugar tan solo cuatro meses antes del Mundial tras una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla y no era titular en el Barcelona. La titular era Sandra Paños.

En el Mundial, una de las damnificadas tras la debacle contra Japón en el mundial, fue Misa . La madridista perdió la titularidad, testigo que recogió la joven aunque sobradamente preparada, Cata Coll. Campeonas del mundo, con Vilda fuera y con Cata Coll como indiscutible de Tomé, Misa tuvo que tragarse el sapo, y con razonable buen talante a decir verdad.

Misa siguió entrando en las convocatorias, pero para Montse Tomé era invisible. Alegó en noviembre del año pasado, que su no convocatoria respondía, al igual que la de otras jugadoras (sin dar nombres, faltaría más), se debía a que quería jugadoras «que no alteraran la convivencia». No volvió desde entonces.

Y nos presentamos en el Europeo con Cata Coll, Nanclares y la resurgida Sullastres como porteras. Cata coge una amigdalitis y queda fuera de los dos primeros partidos. Gran oportunidad para Nanclares, portera que ha hecho una gran temporada, incluso llegando a sonar su fichaje por el Real Madrid. Pero en el partido contra Bélgica, la actuación de la de Miranda del Ebro dejó mucho que desear. Pidió a gritos la vuelta de Cata. O más bien de Misa, que por ahí anda de fiesta, y sobre todo de Lola Gallardo, que sigue de luna de miel. Por motivos aún no explicados, no hay permisos para sus regresos.