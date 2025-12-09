Suscribete a
El dueño de Meta, Mark Zuckerberg, a punto de 'finalizar' a un doble campeón de la UFC

El empresario tecnológico, gran aficionado a las artes marciales mixtas, hizo un ligero 'sparring' con el brasileño Alex Pereira

Cuenta atrás para los nuevos rankings de la UFC: se prevé que estará en vigor a finales de 2025

Mark Zuckerberg trata de someter a Alex Pereira
Á. C.

Las artes marciales mixtas (MMA) se han posicionado como uno de los deportes de mayor crecimiento a nivel mundial. Y no solo eso, es la disciplina de moda, pues numerosas figuras mediáticas y personajes de enorme influencia han decidido adentrarse en este sector, ya ... sea mediante sus entrenamientos o participando de alguna promotora. El ejemplo más reciente es el de Cristiano Ronaldo, quien ha decidido entrar a formar parte del accionariado de WOW, la mayor liga de MMA de España.

