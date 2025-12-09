El dueño de Meta, Mark Zuckerberg, a punto de 'finalizar' a un doble campeón de la UFC

Las artes marciales mixtas (MMA) se han posicionado como uno de los deportes de mayor crecimiento a nivel mundial. Y no solo eso, es la disciplina de moda, pues numerosas figuras mediáticas y personajes de enorme influencia han decidido adentrarse en este sector, ya ... sea mediante sus entrenamientos o participando de alguna promotora. El ejemplo más reciente es el de Cristiano Ronaldo, quien ha decidido entrar a formar parte del accionariado de WOW, la mayor liga de MMA de España.

Pero hay muchos otros. No es ningún secreto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un gran aficionado a las MMA y se deja ver asiduamente por los eventos de la UFC, invitado por el presidente y CEO de la compañía, Dana White, amigo personal suyo. Otro ejemplo de gran influencia es el dueño y fundador de Meta, Mark Zuckerberg, quien lleva años practicando jiu-jitsu brasileño y también artes marciales mixtas, habiendo compartido entrenamiento con campeones de la talla de Alexander Volkanovski.

Pero si hablamos de monarcas sólidos, uno de ellos es, sin duda, el brasileño Alex Pereira, uno de los rostros más reconocibles de la UFC. Pues bien, el empresario tecnológico ha estado cerca de someterlo, aunque eso sí, en un sparring ligero, controlado, que ambos protagonizaron. En una imagen publicada por el propio doble campeón de la UFC (medio y semipesado), aparece Zuckerberg encajando un triángulo de brazo, del que finalmente consigue salir Pereira.

Alex Pereira grapples with Mark Zuckerberg and almost gets submitted 👀🥋



🎥 @AlexPereiraUFC pic.twitter.com/uLLmM4HXxO — Home of Fight (@Home_of_Fight) December 4, 2025

La realidad es que Zuckerberg es un asiduo practicante de artes marciales mixtas y deportes de agarre en el suelo, por lo que cuenta con una buena técnica, pero más cierto es que Alex Pereira estaba tratando de jugar con él, en una práctica conocida como 'light sparring'. Sea como fuere, el dueño de Meta es uno de los grandes impulsores de estos deportes de combate.