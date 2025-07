Athenea: «Sí necesitamos entrenador o entrenadora; estamos a muerte con Montse»

Atraviesa el campo de entrenamiento bajo un calor asfixiante, claro ejemplo de que ni la famosa neutralidad de Suiza la exonera del cambio climático, pero con su perenne sonrisa colgada de los labios para atender a ABC. Athenea del Castillo (Solares, 24 de octubre ... de 2000) es de esas jugadoras tan contundentes con un balón en los pies como acertadas ante un micrófono. Formada en varios equipos de Cantabria llamó la atención del Deportivo de la Coruña (2019-2021) y posteriormente del Real Madrid, donde milita actualmente. Campeona del mundo y de la Nations League, quiere la Eurocopa que se disputa en Suiza para ceñirse la triple corona.

—¿Respiró el lunes al ver llegar a Aitana Bonmatí a la concentración?

—¡Hombre, claro! Al final queremos que estén aquí todas las jugadoras. Lo importante ahora es que esté bien y se recupere lo antes posible para poder tenerla sobre el terreno de juego.

—Usted ya dijo que la iban a esperar...

—Sí, quise transmitirle el mensaje de que estuviera tranquila, que es muy importante para nosotras y que la íbamos a estar esperando con los brazos abiertos. Es de nuestras mejores jugadoras.

—Y al lado, Athenea con el 10, un número mítico... ¿Pesa mucho?

—Es un número que me gusta, siempre me ha gustado. Lo llevé en mi primera Eurocopa y es un número que siempre ha sido especial, siempre me ha gustado jugar con él desde que era pequeñita. Vi la oportunidad de que se quedaba libre y, por supuesto, quise llevarlo.

—Hay mucha competencia en la delantera de la selección ¿Cómo se lleva? ¿Habrá minutos para todas?

—La competencia es buena porque saca tu mejor versión. En la lista se puede ver que no somos muchas delanteras, pero casi todas de diferentes perfiles y eso puede ser útil en función de lo que demande el partido, el contexto, el rival... Creo que jugaremos todas y que cada una de las 23 estamos capacitadas para salir de inicio o de no inicio.

—Se habla más del posible rival en semifinales que de Portugal o de la fase de grupos. ¿Eso es peligroso?

—Nosotras, y yo personalmente, no solemos leer mucho sobre estas cosas. Me centro en el partido del debut que tenemos ante Portugal, que hace especial ilusión. Tenemos que pensar en ganar el primero, darlo todo y luego ir partido a partido para que nos vayan saliendo las cosas y poder llegar a lo más alto.

—¿Qué se espera de la fase de grupos, con Portugal, Bélgica e Italia?

—Son rivales a los que nos hemos enfrentado no hace mucho. Son muy intensos, tienen sus armas y están aquí porque son los mejores de Europa. Portugal transita muy bien, tiene muy buenas jugadoras arriba. A muchas las conocemos de nuestra liga. Bélgica siempre nos ha puesto las cosas difíciles porque es muy intenso y tiene a Tessa Wullart, que es un puñal. Italia siempre nos ha costado mucho por su forma de jugar. Al final son tres selecciones muy intensas y nosotras tendremos que estar a un gran nivel si queremos conseguir la victoria y los tres puntos.

—¿Las favoritas al título?

—Inglaterra, que son las campeonas anteriores. Nosotras, por supuesto, tenemos la ilusión, el sueño y las ganas de llevar a España a lo más alto, pero nos centramos en lo que depende de nosotras: dar lo máximo en este primer partido y a partir de ahí ver qué pasa.

—¿Ha podido cambiar su padre las vacaciones para venir a verla jugar?

—No, nadie se las ha cambiado. Pero estoy tranquila porque me paso el día mensajeándome con él. Lo llamaré después de los partidos, que verá desde casa con toda la familia. Espero poder llegar lejos. Y tengo la suerte que viene mi chico (Isra) con mi psicóloga durante unos días en la fase de grupos. También vienen familiares de otras compañeras con los que me llevo bien y estoy tranquila porque voy a estar arropada.

—Le brillan los ojos cuando habla de su padre. ¿Es su pilar?

—Sí. Mi familia sobre todo, pero en el deporte y el fútbol es el que siempre más me ha acompañado en todo este camino. Es el que me traía y me llevaba a entrenar, ha estado siempre conmigo. En el tema del fútbol es el más importante. Le agradezco todo y estoy contenta de que pueda acompañarme siempre.

—¿Y aquí con quién hace migas mejor?

—Con María (Méndez). Estamos todo el día juntas. Somos como Pili y Mili, tanto aquí como en el Madrid. Pero me llevo muy bien con todas: Alba Redondo, Olga Carmona, Esther González... Es cierto que tengo un poco más de afinidad con las jugadoras del Madrid, pero porque comparto más momentos a lo largo del año. Pero me llevo bien con todo el mundo. Soy una chica muy alegre, muy sociable, me encanta hablar de todos los temas...

—Hablando del Madrid, usted aseguró que jamás jugaría en el Barcelona. ¿Se arrepiente de haberlo dicho?

—No, no me arrepiento. Yo nunca rompería con mis principios ni con mis valores. El Depor y el Real Madrid me lo han dado todo y soy la persona y la jugadora que soy gracias a esos dos equipos. Al Real Madrid le debo todo porque me ha dado la oportunidad de cumplir el sueño de cuando era una niña, de poder jugar la Champions, de hacer un montón de cosas que solo podía soñar. Por eso nunca traicionaría mis principios yéndome al eterno rival.

—¿Le cuesta entender a los jugadores que pagan sus cláusulas para irse a otro equipo o al rival?

—Yo, personalmente, no lo entiendo, pero cada uno tiene sus principios, tiene sus valores y es libre de hacer lo que considere. Yo tengo mis principios y no me voy a mover de ellos.

—Valore la temporada del Madrid.

—El balance es bastante positivo. El equipo ha ido creciendo, cada vez estamos más cerca en liga, que no se ha resuelto con muchísimas jornadas de antelación. Ha habido menos puntos de por medio y eso significa que cada vez estamos más cerca. Luego, en Champions, en cuartos competimos muy bien en el primer partido en casa, pero luego es cierto que en el segundo no estuvimos a nuestro nivel. Pero hay que tener en cuenta que enfrente estaba el Arsenal, que fue el campeón. Estamos creciendo, las jugadoras jóvenes cada vez estamos dando un paso más hacia adelante y los nuevos fichajes otorgan veteranía al equipo. Estamos creciendo.

—Y ya sin Toril, destituido...

—Han sido cuatro años con él en los que he aprendido, en los que he mejorado no solo como futbolista sino como persona. Le debo un montón de cosas, de charlas, de momentos y aprendizajes. Le deseo la mejor de las suertes. Es una persona maravillosa y ojalá en un futuro nos volvamos a encontrar.

—¿Se alegró de la victoria del Arsenal ante el Barça en la final de Champions?

—Yo soy partidaria que si me eliminan, que no me gusta que me eliminen, ese equipo sea el que salga campeón. Y así fue. Me alegro porque fue el equipo que me eliminó.

—¿La victoria en el clásico, es un paso más de acercamiento o es la consolidación de esa igualdad?

—Le diría que es el reflejo de todo el trabajo que llevamos haciendo durante todo el año, y en clásicos anteriores, que no se había visto recompensado. A partir de ahí tenemos que pensar en ir hacia adelante. El próximo año, nuestro objetivo tiene que ser ganar nuestro primer título con la camiseta del Madrid.

—Dentro de esa bipolaridad que hay en la Liga F, ¿qué detecta más, barcelonismo o madridismo?

—Cada vez que vamos por los campos de España siento mucho apoyo de los madridistas. El Madrid es un equipo internacional, el mejor del mundo, y tiene afición en todas las partes. Me centro en los que vienen a animarnos. Es cierto que el Barça es un gran equipo, en el fútbol femenino está teniendo un gran auge y se ve reflejado en todos los campos a los que va. Nosotras queremos hacer nuestros propios cimientos.

—¿Cómo es la convivencia entre las del Barça y las del Madrid en la selección?

—Se olvida. Nos centramos en la selección. Todas las que venimos aquí tenemos unos objetivos colectivos que son llevar a España a lo más alto. Cuando nos ponemos la camiseta de la Roja no hay madridistas ni culés, sino 23 compañeras que solo pensamos en España.

—En la comparación fútbol masculino-femenino siempre se hace referencia a lo económico. ¿Lo ve así?

—Ellos mueven una cantidad muy grande de dinero que en el fútbol femenino no se mueve. Eso es una realidad. Yo soy consciente de lo que genero y a partir de ahí solo quiero un mínimo para mis compañeras de profesión y que cada una tengamos unos mínimos a la hora de poder avanzar y crecer cuando dejemos el fútbol. Al final debemos llevar caminos diferentes. Ellos llevan mucho más tiempo de trayectoria y de vida y nosotras, poco a poco, vamos creciendo y cada vez tenemos más mejoras, más ingresos, más patrocinadores y eso hará que nuestra Liga tenga un mayor poder adquisitivo y podamos seguir creciendo y tener más visibilidad.

—¿Le sabe mal que no esté Jenni?

—Es una compañera que para mí siempre ha sido un referente en el fútbol femenino español. Es muy difícil estar aquí, el nivel que tiene esta selección es muy grande y al final es el 'staff' el que decide qué 23 tienen que estar aquí. Nosotras no nos podemos meter en eso.

—Pero como profesional, ¿considera una falta de respeto las quejas de Jenni hacia las que están aquí?

—No suelo seguir mucho las redes sociales, aunque me llegan cosas. Tampoco sé muy bien lo que dice o deja de decir. Me centro en que tengo la suerte de estar aquí y que cada uno gestione sus cosas como considere. Si ella considera que tiene que hacerlo así, perfecto, pero yo ahí no me puedo meter porque no conozco muchas de las cosas y no puedo opinar.

—Una de las cosas que dijo es que ganarían la Eurocopa incluso sin estar Montse Tomé al frente...

—Hombre, necesitamos un entrenador o entrenadora. Esa figura tiene que estar. Es cierto que las 23 que estamos aquí somos grandes jugadoras, pero siempre necesitamos a alguien que nos diga quién juega, para empezar, y luego lo que tenemos o no que hacer. Al final es la figura de nuestra entrenadora. He tenido varios entrenadores a lo largo de mi carrera y de cada uno se puede extraer algo bueno. Mi trabajo es venir aquí, jugar al fútbol y hacerlo lo mejor que pueda. Si está Montse, perfecto, en el Madrid estaba Toril... He tenido grandes entrenadores y de todos me he llevado algo y han sacado de mí una mejor versión. Ahora en la selección está Montse y estamos todas a muerte con ella. Todos remando en la misma dirección para llevar a España a lo más alto.