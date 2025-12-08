Florentino Pérez ya tiene a Zidane en la cabeza

Hace tres semanas, un inesperado encuentro levantó el runrún en el madridismo. Zinedine Zidane, habitual aficionado en los partidos del equipo blanco, también se dejó ver en el encuentro de la NFL entre los Dolphins y los Commanders. En la previa, apareció por el ... césped para darse un baño de masas mientras ejercía de invitado VIP. Y justo en ese momento, casualmente, o no, se encontró con Florentino Pérez, que andaba ejerciendo de cicerone junto a los responsables de la NFL, Ayuso y Almeida.

Hubo abrazos, confidencias, cariño recíproco y risas. Un cara a cara público que enterró, si es que no estaba ya, cualquier rumor de distanciamiento entre Zidane y Florentino. No hay que olvidar que la segunda etapa del francés en el banquillo del Real Madrid acabó con una dura carta de Zizou en la que valoraba las dos veces que el presidente había confiado en él, pero también le señalaba con el dedo: «Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo. Soy un ganador nato y estaba aquí para conquistar trofeos, pero más allá de esto están los seres humanos, las emociones, la vida y tengo la sensación de que estas cosas no han sido valoradas, de que no se ha entendido que así también se mantiene la dinámica de un gran club. Incluso, de cierta forma, se me ha reprochado».

‼️ FLORENTINO PÉREZ y ZIDANE, ¡JUNTOS en el BERNABÉU por la NFL!



😯 Madridista, ¿qué sientes?



📹 Vía: 'AS'pic.twitter.com/bTXRQx0ilQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 16, 2025

Aquella misiva, publicada en el diario 'As', resquebrajó una relación casi paternal entre ambos. Si Florentino es hoy quien es, es en gran parte gracias a figuras como Zidane. Y el francés también tiene mucho que agradecer al mandatario blanco, pero en ese mes de mayo de 2021 se inició un distanciamiento que con el paso del tiempo fue quedando en el olvido. Tanto que hoy es Zidane el candidato número uno para sustituir a Xabi si el miércoles el Madrid no le gana al City. Muy complicado que Florentino, que ya se marchó el domingo muy enfadado, no ponga el pulgar hacia abajo si los ingleses vencen en el Bernabéu.

Así que Zidane es el plan A del presidente, que levanta la cabeza y tampoco ve un mercado jugoso para sustituir al tolosarra. Hay lo que hay, y entre esa poca oferta, Zidane es el que más confianza genera a Florentino. Otra cosa será convencerlo porque el francés tiene un compromiso con la selección gala a partir de septiembre. Deschamps dejará el banquillo de los 'bleus' una vez termine el Mundial 2026 y tras años de espera, por fin Zidane va a poder cumplir uno de sus sueños: dirigir a Francia, con quien se proclamó campeona del mundo en 1998. ¿Renunciaría Zidane a este viejo y esperado anhelo por sentarse una tercera vez en el banquillo del Bernabéu? Nadie lo sabe.

También pudiera suceder que Zidane aceptase sustituir a Alonso solo hasta final de temporada, pero tiene un riesgo importante. Le puede salir cara, como en su primera etapa, donde en cinco meses logró hacer campeón de Champions al Madrid. O también se la puede pegar y llegar al banquillo de Francia con una mancha innecesaria.

Dicotomía Arbeloa, además de inexperiencia, es íntimo de Xabi, pero en el club se le tiene mucha fe

En el caso de que, despedido Alonso, Zidane no aceptase la propuesta de Florentino, hay otros dos nombres encima de la mesa. El tapado es Arbeloa, actual entrenador del Castilla y amigo personal de Xabi. Curiosa dicotomía. Quién le iba a decir al canterano que solo seis meses después de reemplazar a Raúl como jefe del filial, quizás le toque saltar al primer equipo para ocupar el hueco de un 'bro'. Sería una apuesta arriesgada e inexperta, pero igual que con Raúl nunca se pensó en él cuando había peligro de despido en Ancelotti, en Arbeloa se tiene más fe.

Fe que apenas hay en el el plan C. A Florentino hace muchos años que le pirra Klopp, pero eso no quiere decir que lo vaya a fichar. Ni siquiera ahora, que anda medio retirado con un cargo de director deportivo en el departamento de fútbol de Red Bull. Jurgen es un perfil de entrenador que no casa con la manera que tiene Pérez de llevar el Madrid. Un club presidencialista no está hecho para el alemán, y salvo que alguno de los dos ceda en su modo de pensar, es una operación inviable.