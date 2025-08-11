No voy a dimitir. Hasta cinco veces repitió Luis Rubiales en la archifamosa asamblea que encendió la mecha de la bomba que acabaría dinamitando el fútbol femenino español. Esas misma palabras son la que deben retumbar en la cabezas de la directora de fútbol femenino ... Reyes Bellver y de la vicepresidenta de la RFEF Beatriz Álvarez Mesa, tras el nombramiento de la 'aplaudidora' Sonia Bermúdez como seleccionadora absoluta de la RFEF.

Una dimisión por traicionar a sus palabras, que parecían sus principios, sencillamente por falta de dignidad. Ambas se pusieron en contra de Luis Rubiales y la él atribuyeron todos los males del fútbol femenino español, sin ser capaces de mirarse su propio ombligo. En el caso de Beatriz, declarando, «Rubiales ha hecho mucho daño a todos. No sólo al fútbol femenino porque ya antes de que ocurriera todo lo que ocurrió en el Mundial yo ya venía reivindicando lo que veníamos sufriendo con él como presidente de la RFEF. Yo en primera persona, pero también a nivel profesional con todas las trabas y zancadillas que ha ido poniendo a los clubes por su forma de proceder con amenazas», apuntó. «Ahora todo el mundo reconoce la persona, que es un troglodita». Querida Beatriz, el día de la Asamblea, por si no lo recuerdas, ahí estaba la nueva y flamante seleccionadora Sonia Bermúdez aplaudiendo las enérgicas afirmaciones del expresidente de la RFEF, justo al lado de la saliente y doliente Montse. Como Montse estaba al lado de Vilda tiempo atrás y como Vilda estaba al lado de Quereda. Traiciones y más traiciones a las personas, a los valores y a la dignidad. El nombramiento no necesita de la unanimidad de la junta directiva, ¿habrá votado en contra de sus compañeros la Vicepresidenta de la RFEF o habrá aceptado en el cargo a la que aplaudió al «troglodita»? Mientras, los no aplaudidores que formaban parte del cuerpo técnico de Vilda, Kenya, Gonzalo y Javier Lerga están fuera de la RFEF. Ver para creer, aplaudidoras del «troglodita» dentro, no fuera..

Las jugadoras de la mano de Futpro echaron un órdago a la RFEF y al CSD cuando decidieron no acudir a la selección tras la primera convocatoria de Montse Tomé. El tema se medió resolvió en la 'Cumbre de Oliva' con la esperpénticas imágenes del secretario de estado Víctor Francos saliendo del hotel donde se reunieron todas las partes a altas horas de la madrugada y con Montse aceptando hacer todo lo que las jugadoras le impusieran, lo que le valió para mantener el cargo in extremis. Tras esa reunión se creó la Comisión Mixta (de la que nunca más se supo), formada por el CSD, la RFEF y las jugadoras. ¿Y quién representaba a las jugadoras? Reyes Bellver, como parte de Futpro. Y ahora, sin inmutarse, Reyes Bellver nombra seleccionadora a una de las personas que aplaudió al hoy condenado Luis Rubiales por agresión sexual. Alucinante lo de Reyes, que debe llevar tatuado el refranero español: «Si quieres saber cómo es fulanito, dale un carguito».

¿Y quién es Sonia Bermúdez? Como jugadora fue una de las grandes, con muchísima calidad, zurda, buen uno contra uno, posiblemente una de las jugadoras más desequilibrantes de su generación. Sus primeros pasos como entrenadora fueron en el cadete del Real Madrid, donde estuvo un año y de ahí dio el salto a la RFEF como seleccionadora Sub-15 en agosto del 2022, posteriormente asumió los cargos de seleccionadora sub-19 y sub-20, proclamándose campeona de las Eurocopa Sub-19 en 2023 y 2024. En septiembre de 2024 dejó las categorías Sub-19 y Sub-20 para asumir el cargo como seleccionadora de la Sub-23, una selección intermedia entre inferiores y absoluta, sin torneo oficial. Compañera de selección de jugadoras como Irene Paredes o Alexia Putellas las jefas de la selección. El nombramiento de Sonia ha contado con el beneplácito y apoyo de las jugadoras que han sido consultadas para cerrar su nombramiento, pues sin su aprobación no hubiera sido posible.

Así que más de lo mismo, seleccionadora sin experiencia en el alto rendimiento profesional, que cuenta de momento con el apoyo de 'las jefas', apoyo que durará mientras Sonia haga lo que ellas quieran, cuando ellas quieran y como ellas quieran. Cuando no sea así, caerá en de eso tiene experiencia. Sonia fue una de las activistas en derrocar al seleccionador Ignacio Quereda con declaraciones como «las jugadoras hemos hecho autocrítica y aceptado nuestra responsabilidad; el cuerpo técnico, no» tras el Mundial de Canadá cuando a la vuelta pidieron y consiguieron el cese de Ignacio Quereda.

Pues esa responsabilidad es la que deben asumir tanto Beatriz como Reyes Bellver tras el nombramiento de 'la aplaudidora', que pone en duda la política de regeneración que anuncio tras su nombramiento el presidente Rafael Louzán, aunque ambas caerán y caerán como casi todas y todos en el fútbol femenino por traiciones de las que fueron y son sus amigas y amigos. Volviendo al sabio refranero español, «La traición nunca viene de los enemigos, sino de aquellos en quienes más confías».