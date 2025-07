El partido del miércoles contra Alemania va a ser sin duda duro. Es una selección fuerte, persistente, profesional y con experiencia. Si hay una jugadora que represente las características de lo que ha sido el fútbol germano, auténtico dominador en Europa a nivel de selecciones ... hasta la irrupción de España, esa ha sido Babett Peter 'Hulk'. Un apodo que surgió durante su etapa en la selección a tenor de su impresionante físico y su fuerza en el campo. En su brillante palmarés un Mundial, una Eurocopa y dos medallas olímpicas, bronce en Pekín 2008 y oro en Río 2016.

La infancia de de la pequeña Babett no fue especialmente fácil: a los cinco años sufrió una parálisis del nervio facial que afectó a los músculos del lado izquierdo de su rostro, alterando su simetría y expresión. Por esa característica, y seguramente también por destacar entre la uniformidad, se enfrentó al cruel acoso silencioso en su escuela. Ella misma ha contado cómo las miradas y los susurros en el colegio la obligaron a aislarse en una burbuja hasta casi los 12 años, momento en el que rompió esa dinámica apostando por destacar en lo que mejor se le daba: el fútbol.

Babett comenzó a trabajar sin descanso hasta lograr destacar y brillar por ella misma como una forma de expresión más allá de su apariencia. A los 15 años se sometió a una cirugía reconstructiva facial que mejoró su condición. Su sonrisa aún delata cierta diferencia, pero su seguridad y carisma logran borrar cualquier atisbo de debilidad que asome.

La temporada 2019-2020 fue en la que el Real Madrid aprobó la fusión con el Tacón. Fue una campaña de transición, en la que no estaba muy claro si éramos aún Tacón o ya Real Madrid. Tuvimos que levantar una plantilla prácticamente sin tiempo, pero aun así incorporamos a la capitana de Suecia (Asllani), a la capitana de Brasil (Thaisa) y a la 'fotogénica' Sofia Jakobsson. Prácticamente al cierre de mercado surgió la posibilidad de fichar a Babett Peter. En la balanza, pros y contras. Contras: tenía 31 años, quizá no contaba con el empuje del principio puesto que ya lo había ganado todo, y estaba enfilando la recta final de su etapa profesional. En la cartera de los pros, nuestra necesidad de reforzar la defensa, además de necesitar jugadoras con experiencia demostrada en lidiar contiendas serias. Las jugadoras que venían de segunda división con el Tacón eran muy jóvenes e inexpertas en el fútbol de élite, así que Babett Peter podría aportar empaque físico y moral al equipo. La fichamos. Una vez cerrada la plantilla, fuimos objeto de críticas internas: en el club querían jugadoras españolas. Pero si no hubiera sido por eso, hubiera sido por otra cosa.

El rendimiento de Babett fue excepcionalmente bueno y anotó lo que se pretendía de ella: experiencia, seriedad, sobriedad y veteranía. Su paso por el Real Madrid fue especial: dejó huella no solo por su carácter en el campo y por su experiencia internacional, también por cómo se convirtió en uno de los pilares del equipo. Su liderazgo y profesionalidad fueron claves, así como su rol en la transformación institucional del Tacón al Real Madrid. En septiembre del 2020 Babett fue madre. Su pareja, la también ex futbolista americana-canadiense Ella Masar, dio a luz a un niño al que llamaron Zykane. En junio de 2022 se casaron oficialmente en Estados Unidos, y allí residen actualmente.

Su salida en 2022 no debería haber sido un simple adiós deportivo como tantos otros, sino el broche perfecto al cierre de una etapa fundacional en la historia de la sección femenina del Real Madrid. No fue así. Y sigue sin ser así: las cosas no acaban de arrancar y tres años después, la sección sigue sin ganar títulos. Continúan a años luz del FC Barcelona y, con cada vez menos españolas en la plantilla, el equipo que arrancará la temporada 2025-2026 parece más bien el de un club setentero de Benidorm, plagado de prejubiladas alemanas y nórdicas.