Koundé rescata al Barça de su fragilidad

El Barça llegaba al partido con la memoria de la última visita del Eintracht, que fue una humillación total y absoluta en el terreno de juego y en la grada. El club extremó la prudencia para que el Camp Nou no se volviera a ... llenar de alemanes, y lo consiguió, aunque fue al precio de no vender todas las entradas. En lo futbolístico no sé preveían grandes dificultades, tanto por la cierta recuperación del equipo de Flick, que ha aprendido a hacer bien las cosas fáciles, y el mal momento por el que pasaban los visitantes.

Ferran no tuvo el premio de la titularidad pese al 'hat-trick' contra el Betis; De Jong y Ter Stegen también suplentes y por razones exclusivamente técnicas. Raphinha empezó con su presión desbordante, Lewandowski con su lentitud cada vez más evidente y Pedri con unos toques tan prodigiosos que había que parar el partido y volver a pasar las imágenes, aunque la jugada no tuviera ninguna trascendencia. Los alemanes, muy asustados tras la dura derrota sufrida contra Leipzig en la Bundesliga, trataban sobre todo de que no les hicieran daño y el Barça se veía obligado a atacar en espacios reducidos: pero por reducidos que fueran, los iba encontrando.

Barcelona 2 - 1 Eintracht de Fránkfurt Jornada 6 de la fase de grupos / Champions League Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Éric García, Balde (Christensen, min. 89); Pedri, Gerard; Lamine Yamal (Roony Bardhji, min. 89), Fermín (Rashford, min. 46), Raphinha (De Jong, min. 66); Lewandowski (Ferran, min. 66).

En el Camp Nou se han folklorizado una serie de cánticos como son silbar el himno de la Champions, recordar a Messi en el minuto 10, exigir a Laporta la grada de animación en el 12, y en el 17:14, gritar independencia. Y todo con esa superioridad moral que misteriosamente a toda esa gente le da el pensamiento mágico de que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad sobre su destino.

A pesar de las buenas sensaciones, Knauff en el 21 recordó al barcelonismo que Europa no es la Liga y que Balde tampoco es un jugador para este equipo. Momentáneo desconcierto local, al Barça le faltaba precisión, seguridad, y la ansiedad de ir perdiendo hacía que todavía se precipitara más. El Eintracht se defendía del constante aunque desigual bombardeo local y tenía alguna contra aislada más peligrosa de lo esperable. El empate parecía el horizonte más razonable pero los minutos iban pasando sin que el Barcelona lograra afinar del todo su instrumento. Entradas muy feas como la de Éric a Chaïbi reflejaban una cierta impotencia.

Un Barça frustrado contra un hueso inesperado buscaba una luz que no encontraba, pero no por ello la dejaba de buscar. Lamine Yamal se quejaba sus compañeros, Koundé entre ellos, de que no le daban el balón como él quería pero la verdad es que cuando lo recibía el resultado era decepcionante. En el 46 el Eintracht no marcó el segundo de milagro. El Barça empezó comiéndose la noche y acabó agradeciendo el descanso.

Rashford entró por Fermín y los alemanes casi marcan al inicio de la segunda parte, como estuvieron a punto de hacerlo al final de la primera. Entró muy mal el Barcelona al segundo tiempo, Koundé pésimo, pero Raphinha pudo marcar y chutó a las nubes. El partido estaba más cerca de los alemanes que del Barça, pero era difícil imaginar que los de Flick no tuvieran su momento para dar la vuelta al marcador, aunque sólo fuera porque los alemanes, crecidos, emprendían más aventuras de las que se podían permitir, y además no las materializaban.

Lo empata Koundé con toda la segunda mitad por delante.

Koundé de cabeza se estiró para redimirse y empató. A la jugada siguiente, el Eintracht chutó al larguero, pero una vez más el peligro no se concretó y tantas ocasiones desaprovechadas, y el desorden defensivo que provocaban, desembocaron en el segundo gol de Koundé, también de cabeza, que no se creía su eficacia.

No se había sacado el córner y ya le estaba pinchando la cámara. Por lo que sea.



Doblete de 𝑲𝒐𝒖𝒏𝒅𝒆́ ✌️.

Ferran y De Jong entraron por Raphinha y Lewandowski. El intercambio de golpes a partir de ahí fue muy entretenido pero de patio de colegio. Caótica defensa, muy seguro Joan García. Un Barça mediocre y sin ideas en la primera parte fue superado por un equipo muy menor y en un muy mal estado, que también en la segunda mitad tuvo sus ocasiones pese a la mejoría local, por lo menos en ataque. La vulnerabilidad europea de este equipo se volvió a hacer evidente anoche. La derrota habría sido un escándalo; la victoria disimula la herida pero sangrar, sangra.