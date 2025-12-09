Suscribete a
Barcelona 2 - 1 Eintracht de Fránkfurt

Koundé rescata al Barça de su fragilidad

El conjunto azulgrana remonta y gana pero confirma que en Europa es muy vulnerable

El Atlético al fin se siente poderoso lejos de casa

Koundé celebra uno de sus goles
Koundé celebra uno de sus goles EP
Salvador Sostres

Barcelona

El Barça llegaba al partido con la memoria de la última visita del Eintracht, que fue una humillación total y absoluta en el terreno de juego y en la grada. El club extremó la prudencia para que el Camp Nou no se volviera a ... llenar de alemanes, y lo consiguió, aunque fue al precio de no vender todas las entradas. En lo futbolístico no sé preveían grandes dificultades, tanto por la cierta recuperación del equipo de Flick, que ha aprendido a hacer bien las cosas fáciles, y el mal momento por el que pasaban los visitantes.

