Tres mordiscos del Tiburón al Betis: «Yo ya sabía que podía hacer esto, ser titular y luchar por un puesto»

Ferran marcado dos goles en dos minutos para remontar el tanto inicial de Antony y redondea su actuación con un hat trick

Ferran hace el gesto de haber marcado tres goles
Sergi Font

Aposto Hansi Flick por Ferran, dejó a Lewandowski en el banquillo y le salió bien la jugada. El delantero le dio la vuelta en al marcador en menos de dos minutos tras el tanto inicial de Antony a los seis minutos. Efectividad total ... al aprovechar las dos primeras ocasiones que tuvo. Adornó su actuación en la primera parte con otro tanto para colocar el 1-4. Su festival comenzó en el minuto 11, aprovechando un centro raso de Koundé desde la derecha para batir a Álvaro Valles con un remate seco. No se había repuesto el Betis, cuando el valenciano volvió a aprovechar otro centro, en esta ocasión de Roony Bardhji. Espectacular volea para superar al meta bético por debajo de las piernas. En el tercer tanto tuvo algo más de suerte, ya que su disparo desde fuera del área tocó ligeramente en Marc Bartra y eso despistó a Valles, que no pudo evitar el tanto. El de Foies llevaba tres disparos entre palos y tres goles, máxima efectividad.

