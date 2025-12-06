Tres mordiscos del Tiburón al Betis: «Yo ya sabía que podía hacer esto, ser titular y luchar por un puesto»

Aposto Hansi Flick por Ferran, dejó a Lewandowski en el banquillo y le salió bien la jugada. El delantero le dio la vuelta en al marcador en menos de dos minutos tras el tanto inicial de Antony a los seis minutos. Efectividad total ... al aprovechar las dos primeras ocasiones que tuvo. Adornó su actuación en la primera parte con otro tanto para colocar el 1-4. Su festival comenzó en el minuto 11, aprovechando un centro raso de Koundé desde la derecha para batir a Álvaro Valles con un remate seco. No se había repuesto el Betis, cuando el valenciano volvió a aprovechar otro centro, en esta ocasión de Roony Bardhji. Espectacular volea para superar al meta bético por debajo de las piernas. En el tercer tanto tuvo algo más de suerte, ya que su disparo desde fuera del área tocó ligeramente en Marc Bartra y eso despistó a Valles, que no pudo evitar el tanto. El de Foies llevaba tres disparos entre palos y tres goles, máxima efectividad.

Ferran Torres 13 Goles esta temporada El delantero suma once tantos en Liga y dos en Champions

El hat trick consolida a Ferran como el máximo goleador del equipo azulgrana, con 13 tantos, repartidos de la siguiente manera: 11 en LaLiga y 2 en la Champions. Por detrás suyo se sitúan Lewandowski, con 8, todos ellos en LaLiga, y Fermín y Lamine, ambos con siete tantos. El delantero valenciano está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y ha convencido a Flick con sus actuaciones hasta el punto de que Lewandowski ya no es insustituible. El técnico es un fuel defensor de la meritocracia y también es consciente de las limitaciones que empieza a tener el atacante polaco, cuya edad le empieza a pasar factura. Ferran tuvo el cuarto gol de su cuenta particular en el minuto 74, pero no llegó por poco a una asistencia de Lamine Yamal. Si la hubiera tocado habría sido gol.

«No todos los días se mete un hat-trick. Lo más importante, eso sí, ganar en este campo tan difícil», empezó explicando Ferran, que en cuanto acabó el partido se fue a buscar el balón y no lo soltaba. Se lo llevará firmado por todos sus compañeros. «El Betis es un rival de los que te ponen las cosas muy difíciles. Sabíamos que había que competir desde el principio», comenzó a analizar y no obvió que el Barcelona tuvo que remontar de nuevo. Ya son ocho partidos de Liga los que empieza encajando primero: «Creo que lo más importante ha sido esa reacción al primer gol. Esa es una de nuestras claves».

El delantero prosiguió analizando su estado de forma personal y aseguró que este rendimiento no le sorprende: «Yo ya sabía que podía hacer esto, ser titular y luchar por un puesto. Vamos a por muchos más goles». También elogió el juego y las asistencias que le dio Lamine Yamal: «Un jugador como Lamine se adapta fácil a cualquier situación». Finalmente, concluyó con una declaración de intenciones: «Mi faena es seguir poniéndoselo complicado al entrenador».

Ferran también recibió los elogios de Hansi Flick, que se congratuló con su decisión de concederle la titularidad. «Ferran es un jugador muy inteligente. Sabe interpretar muy bien los espacios y lo ha hecho hoy fantásticamente bien», explicó el técnico germano, que añadió: «La primera parte ha sido muy buena. El final estábamos muy cansados. Muchos partidos que defensivamente no hemos sabido cambiar el partido». A pesar de mostrarse crítico con los goles encajados, quiso quedarse con lo bueno: «Quiero ser positivo en este partido. Desde luego vamos a analizar todo y lo importante es que hemos ganado después de 90 minutos y eso es lo que cuenta». Flick se refirió a la nueva remontada del equipo: «Siempre es muy importante marcar dos goles tan seguidos. No siempre es fácil contra un equipo como este, tiene mucha calidad. Juegan muy bien, con jugadores fantásticos. Creo que en la primera parte hemos jugado muy bien». Quiso acabar con un piropo a Yamal: «He visto bien a Lamine, también defensivamente. Ha sido muy positivo».