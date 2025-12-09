Barcelona - Eintracht, en directo: resultado, ganador y goles del partido de la Champions League hoy

21:36 Encierra el Barça al Eintracht, pero sin concretar Buscaba ahora Pedri algún rematador en el área, pero atrapó el portero rival.

21:33 ¡Se le hace de noche a Knauff! Recibe un buen balón en el área, pero no encuentra a quién pasarlo y Éric se lo arrebata. El Barça necesita ocasiones, último pase.

21:30 Amarilla para Knauff Min 28. Por un agarrón a Pedri, que se dio la vuelta y quiso progresar.

21:29 ¡¡KOCH EVITA EL GOL DE FERMÍN!! Llega Koundé a la línea de fondo y pone el pase de la muerte para el onubense, que remata a bocajarro, pero el balón sale rechazado por el cuerpo del central del Eintracht.

21:28 Sigue dominando el Barça, pero no llegan las ocasiones El Eintracht se encierra en su camp y trata de salir tras recuperar. Estaba fallando mucho en sus intentos de contragolpear pero la acción de Brown en la jugada del gol fue brutal.

21:24 ¡Goooooooooooooooooool del Eintracht! Min 22. ¡Marca Knauff! El Barça estaba dominando pero sin acabar de tener ocasiones. Fue una gran recuperación de Brown, que asistió para que su compañero bata a Joan Garcia. No llegaron Gerard Martín ni Balde. Inesperado gol, aunque el Barcelona es todo un experto en remontar.

21:17 Min 14. ¡Tuvo que parar Zetterer el disparo de Gerard Martín! El lateral prueba con la zurda desde fuera del área buscando el palo corto, pero salta el portero del Eintracht para despejar.

21:15 El Barça domina el partido El Eintracht defiende con todos en su campo y está siendo incapaz de progresar tras recuperar. Gran presión culé.

21:13 ¡¡Goool anulado a Lewandowski!! Balde se la puso al espacio a Raphinha, que centra un balón perfecto para que el polaco remate. Se reafirma en su decisión el colegiado: fuera de juego. Primer susto para el Eintracht (min. 11).

21:10 ¡Tercer fuera del juego del Eintracht en siete minutos...! Está buscando huecos al espacio el conjunto alemán, pero la adelantada línea defensiva del Barcelona se mantiene efectiva por ahora.

21:07 ¡Le sale mordido el remate a Lewandowski! Koundé la baja de pecho y se la deja botando al polaco, que remata mal contra el suelo. Minuto 6.

21:05 Y primera llegada del Eintracht Recibe Knauff y pisa área, pero el asistente levanta el banderín.

21:04 Primera aproximación del Barça Centro de Koundé que atrapa sin problema Zetterer, portero del Eintracht.

21:03 ¡Comienza el partido! Recuperación rápida el Barça, que ya toca en busca de ocasiones.

20:57 La vuelta del Barça al Camp Nou en Champions Algunos jugadores de la actual plantilla jamás han pisado en competición europea el verde del feudo culé.

20:53 El Barça, sin margen de error para quedar entre los ocho primeros Si quiere pasar directamente a octavos, los de Flick no pueden dejarse más puntos. Ahora mismo son decimoctavos y tan solo han ganado dos de los cinco partidos que van de esta fase de liga de la Champions.

20:49 Ter Stegen vuelve al banquillo tras cuatro meses y medio de lesión, pero Flick lo tiene claro. "El número uno para mí es Joan García", dijo ayer en rueda de prensa el técnico. La primera temporada del meta catalán en el Barça está siendo sensacional y está más que asentado en la titularidad. El club va a respetar el contrato del alemán, que deberá decidir en invierno si se marcha a algún club en el que pueda jugar y tratar de ser convocado con Alemania para el Mundial.

20:43 Las drásticas medidas del Barça para frenar la invasión de los aficionados del Eintracht Más de 26.000 aficionados del Eintracht de Frankfurt protagonizaron en abril de 2022, en la vuelta de cuartos de final de Europa League, una auténtica invasión en el Camp Nou. Para evitarlo, Laporta decidió la semana pasado vender entradas solo a los socios del club azulgrana, respetando, eso sí, la cantidad mínima exigida por la UEFA. Apenas veremos a 2.300 aficionados alemanes hoy en el estadio.

20:39 ¡El once del Eitracht! Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Brown, Doan, Larsson, Chaibi, Skhiri, Götze, Knauff. El pasado sábado perdieron 6-0 ante el Leipzig. El Barça no ha ganado ninguno de los dos partidos que ha jugado ante el club alemán en su historia.

20:34 Vamos con los onces... ¡Este es el equipo de Hansi Flick! Joan Garcia, Koundé, Cubrasí, Gerard Martín, Balde, Pedri, Éric, Fermín, Raphinha, Lamine, Lewandowski. Vuelve Raphinha al once, al igual que Lewandowski. Ferran, pese al hat-trick ante el Betis, se queda en el banquillo, al igual que Roony, también goleador el pasado sábado. Ter Stegen vuelve a estar disponible tras más de cuatro meses.