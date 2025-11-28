Suscribete a
ABC Premium

Todo irá bien

Gavi, entre su rodilla y la neumonía

«Lo que se ha vendido como un caos provocado por la disparidad de criterio entre Pruna y Tous, ha sido en realidad una historia con mucha menos polémica pero con mucha más enjundia»

Laporta traiciona a Florentino y Florentino aprende a decir «Negreira»

Alemania - España: horario y dónde ver en televisión y online la final de la Nations League femenina

Gavi, entre su rodilla y la neumonía
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Joan García, Raphinha, Pedri, Gavi, la pubalgia de Lamine y el miércoles Fermín. Las lesiones desbordan al Barça. El club asiste con preocupación a cada una de ellas pero niega discrepancias o peleas entre el médico del primer equipo, doctor Ricard Pruna, y el ... preparador de gimnasio, Julio Tous. Uno de los casos que por sus idas y venidas más rumores ha hecho circular ha sido el de Gavi, que lleva sin jugar desde finales de agosto. Lo que se ha vendido como un caos provocado por la disparidad de criterio entre Pruna y Tous, ha sido en realidad una historia con mucha menos polémica pero con mucha más enjundia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app