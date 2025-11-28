Joan García, Raphinha, Pedri, Gavi, la pubalgia de Lamine y el miércoles Fermín. Las lesiones desbordan al Barça. El club asiste con preocupación a cada una de ellas pero niega discrepancias o peleas entre el médico del primer equipo, doctor Ricard Pruna, y el ... preparador de gimnasio, Julio Tous. Uno de los casos que por sus idas y venidas más rumores ha hecho circular ha sido el de Gavi, que lleva sin jugar desde finales de agosto. Lo que se ha vendido como un caos provocado por la disparidad de criterio entre Pruna y Tous, ha sido en realidad una historia con mucha menos polémica pero con mucha más enjundia.

Las imágenes de la resonancia, tras las molestias que sufrió la última semana de agosto, parecían mostrar una leve fisura y entre todos -médicos, fisios y preparadores físicos- acordaron un tratamiento conservador de tres semanas de duración. Al final de la segunda semana, el jugador, que es todo nervio e impaciencia, al no notar ninguna mejora, explotó al grito de: «¡Quiero operarme! ¡Que me operen ya!», y aunque trataron de sosegarlo y le pidieron confianza en el tratamiento, al constatar que durante la tercera semana tampoco se notaba ningún avance, los mismos que decidieron no operarlo se inclinaron por la intervención.

El día que tenía que llevarse a cabo, Gavi le dijo que en las últimas horas se había sentido mejor, y tras una conversación con varios momentos de duda, se llegó a la conclusión de esperar a acabar de cumplir las tres semanas inicialmente pautadas. El doctor Joan Carles Monllau canceló la cirugía.

Pero acabado el tratamiento y no siendo completa la mejoría, finalmente el jugador fue operado y lo que Ripoll y su equipo encontraron en el cuerpo abierto fue peor de lo que habían visto en las imágenes, de modo que cuando Gavi despertó de la anestesia tuvo la desagradable noticia de que su recuperación no sería cuestión de semanas sino de meses: cinco, si todo iba bien. Su reacción fue de rabia, por su afán competitivo y sus ganas e contribuir al equipo, pero al mismo tiempo entendió que no podía forzar los plazos ni poner en riesgo una rodilla que no es la primera vez que le da problemas.

Han pasado dos meses y medio y la recuperación avanza al ritmo previsto. Gavi sabe que tiene que extremar el cuidado para una curación total y, cuando toque, bajo las órdenes de Julio Tous, trabajar duro en el gimnasio para fortalecer al máximo la rodilla. Lo que sí es cierto es que en los últimos meses, el Barça ha prescindido de un cargo intermedio que había creado en el último año y que se ocupaba de los jugadores desde que recibían el alta médica hasta que se incorporaban a la dinámica del primer equipo. En la actualidad se ha vuelto a la situación anterior, en que cuando un jugador tiene el alta, pasa directamente a las órdenes del preparador físico de campo, Pepe Conde. «El problema del Barça es que nunca echamos a nadie, y a los que los que dejan de trabajar en el primer equipo los reubicamos en los servicios médicos. Es una solución que en principio tendría que ser buena para todos, pero los descartados se enfadan y maldicen a los que llegan, y por eso circulan tantos rumores malintencionados», explican fuentes del club.

Gavi lleva mal no poder jugar y no para quieto. La mañana del jueves, bastante fría para lo que son las temperaturas habituales de Barcelona, se presentó con una camiseta sin mangas al encuentro con una de las personas de su máxima confianza que le dijo: «de la rodilla te curarás porque el Barça tiene a los mejores médicos y preparadores del mundo, pero si sigues así, no vas a sobrevivir a la neumonía».