El Barça arrasa a los equipos menores

No hay nada mejor cuando estás en una fase ascendente y en la que necesitas demostrar que has salido del pozo que te toque de entrenador rival a Manuel Pellegrini. Es la mejor garantía de victoria. Ni teniendo el Betis la mejor tarde de ... su vida podría sobrevivir a la desgracia que trae consigo el chileno. Enfrentarte a Pellegrini es como enfrentarte a Valverde: nunca desesperes, aguarda hasta el final y siempre ganas. Flick llegaba pues a Sevilla con el destino de su parte y sin ser titular Raphinha, el revulsivo que en los últimos días ha recordado a sus compañeros que si quieren ganar algo, tendrán que pelear. Lamine de media punta, se dice que es en la posición que mejor rinde, más que abierto a la derecha. Rezos coránicos de Antony antes de empezar el partido.

Betis 3 - 5 Barcelona Jornada 15 de Liga Betis: A. Vallés; Ruibal, Bartra (Llorente, min. 60), Natan (Junior Firpo, min. 60) (Ricardo Rodríguez, min. 88), Valentín Gómez; Altimira (Deossa, min. 46), Marc Roca; Antony (Pablo, min. 75), Fornals, Ez Abde; Cucho.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard (De Jong, min. 63), Balde (Christensen, min. 46); Eric García (Jofre, min 80), Pedri (Marc Bernal, min 63); Lamine Yamal, Roony Bardhji (Fermín, min. 67), Rashford; Ferran.

Goles: 1-0, min 6: Antony. 1-1, min. 11: Ferran. 1-2, min. 13: Ferran. 1-3, min. 31: Roony Bardhji. 1-4, min. 40: Ferran. 1-5, min. 59: Lamine Yamal (p.). 2-5, min. 85: Llorente. 3-5, min. 90: Cucho (p.).

Árbitro: Hernández Maeso (Colegio de Extremadura). Amonestó a Altimira (min. 21), Gerard (min. 47), Deossa (min. 59) y Ruibal (min. 67), Valentín Gómez (min. 87), Pellegrini (88) y Koundé (min. 89).

Los defensas del Barça no han mejorado pero Joan García está tan atento y bien colocado que los contrarios pueden generar mucho menos. Desbarata las ocasiones antes de que lleguen a serlo. Una simple estadística de paradas no sería justa para medir su aportación, porque gran parte de su mérito está en evitar la situación en que la parada es necesaria. El primer gol del Betis, obra de Antony en el minuto seis, demostró que efectivamente los defensas del Barça no ha mejorado y que Joan García es muy bueno pero no puede hacer milagros.

A pesar de la momentánea ventaja, enseguida funcionó el efecto Pellegrini y el Barça empató, Ferran, mediante, resolviendo una buena asistencia de Koundé; y a la siguiente jugada, tras una magnífica transición de combinaciones al primer toque, otra vez Ferran materializó, brillante remate del valenciano.

La defensa del Barça continuaba dando facilidades, muy mal Cubarsí. Aunque a muchos les haga gracia porque es de la Masía y tiene ese aspecto como rural, este chico claramente no está para ser titular en un equipo que se supone que aspira a ganar la Champions. Muy bien Gerard Martín, que da sentido con su progresión al trato privilegiado que siempre le ha deparado Flick. Pedri, sensacional en cada toque, aunque la jugada no acabara en gol. Lamine Yamal, inédito: es un escándalo. Roony Bardghji a la media hora, asistido con maestría por Pedri, marcó el tercero de un muy buen disparo.

El Barça fluía en ataque, sufría en defensa, su estrella deambulaba como un fantasma, y no hay nada como enfrentarse a Pellegrini para que la suerte te acompañe. Las virtudes del equipo de Flick volvían a prevalecer sobre sus defectos. Esto es porque el equipo ha reaccionado desde el escarmiento de Londres, y por lo menos lo bueno le sale mejor, pero también porque un rival como el Betis castiga menos la imperfección: muy contemplativos los andaluces (sobre todo Natan) con el ataque azulgrana. Hat-trick de Ferran en el 39, un poco de rebote pero bien buscado. Agradecemos mucho a este muchacho que sea de los pocos futbolistas de Primera no lleve el pelo cortado como un macarra: parece hasta de Sarriá. El Betis no bajó los brazos y continuó teniendo sus llegadas gracias a las cortesías de una naufragante defensa azulgrana que en Europa le queda mucho por llorar. Tras el descanso, Christensen entró por Balde, tocado.

El Betis no se rendía pero tampoco Joan García, soberbio. Incluso con el 1 a 5 salió a por un balón que sólo adviertes y al que sólo llegas si estás muy concentrado. El quinto por cierto lo marcó Lamine de penalti después de fallar una ocasión clarísima, en clara que demostración de este chico no está bien. De Jong, Marc Bernal y Fermín entraron por Roony, Pedri y Gerard Martín. El Betis lo intentó de todas las maneras posibles (Llorente marcó el segundo en el 84, y el Cucho el tercero en el 89, de penalti) y no hay nada que reprochar a sus jugadores, pero no tienen la calidad suficiente para acabar de herir al Barça pese a sus muchos defectos defensivos. Arrasar a los equipos menores es un buen primer paso en la correcta dirección, pero ni de largo suficiente. La defensa de Flick sigue siendo un coladero. Rashford falló antes del descuento lo que en una eliminatoria de Champions suele marcar la diferencia.