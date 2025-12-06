Suscribete a
ABC Premium

Betis 3 - 5 Barcelona

El Barça arrasa a los equipos menores

No hay nada como enfrentarse a Pellegrini para que la suerte te acompañe

El Barça se blinda para evitar otro desembarco humillante del Eintrach

Los jugadores del Barça celebran el tercer gol
Los jugadores del Barça celebran el tercer gol reuters
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No hay nada mejor cuando estás en una fase ascendente y en la que necesitas demostrar que has salido del pozo que te toque de entrenador rival a Manuel Pellegrini. Es la mejor garantía de victoria. Ni teniendo el Betis la mejor tarde de ... su vida podría sobrevivir a la desgracia que trae consigo el chileno. Enfrentarte a Pellegrini es como enfrentarte a Valverde: nunca desesperes, aguarda hasta el final y siempre ganas. Flick llegaba pues a Sevilla con el destino de su parte y sin ser titular Raphinha, el revulsivo que en los últimos días ha recordado a sus compañeros que si quieren ganar algo, tendrán que pelear. Lamine de media punta, se dice que es en la posición que mejor rinde, más que abierto a la derecha. Rezos coránicos de Antony antes de empezar el partido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app