El recuerdo del día de la vergüenza en el Camp Nou

En 18ª posición, con dos derrotas y un empate en los cinco partidos disputados hasta el momento, recibe el Barcelona al Eintracht de Frankfurt (21.00 horas / Movistar+). Sin margen de error si quiere estar en el top-8 que permite el acceso directo ... a los octavos de final. «La Champions es diferente, no cuenta lo de antes. El Eintracht tiene un buen equipo, joven, que juega con intensidad... adapta su sistema. Si estamos a nuestro mejor nivel tenemos opciones de ganar. Pero será difícil. Nos pueden hacer daño si no estamos a nuestro mejor nivel», asegura Hansi Flick, que, como buen alemán, conoce bien al rival de este martes: «El Eintracht es especial porque viví y trabajé cerca. Mi nieto es aficionado del Eintracht. Tiene un equipo joven, le falta constancia... pero tiene calidad, intensidad... y le pone un buen ritmo que puede hacer daño al rival. Debemos mantener nuestro plan de juego».

26.000 Entradas Son las que fueron a parar a manos alemanas en abril de 2022 y que arroparon al Eintracht

El conjunto germano está presente en la memoria de los aficionados culés, siendo protagonista de unos de los capítulos más humillantes de la historia reciente del Barcelona. Sucedió en abril de 2022, en un encuentro con los mismos protagonistas, correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Europa League, y en el que el público presente en el Spotify Camp Nou era mayoritariamente germano (más de 26.000 excedencias de abonos fueron a parar a manos de aficionados del Eintracht), dando la sensación de que el Barça era el equipo visitante y que generó un gran malestar entre el barcelonismo. El ridículo fue de tal calado que Laporta ha decidido destinar todas las localidades disponibles exclusivamente a los socios y socias de la entidad azulgrana para evitar que se repita aquel episodio.

«Si estamos a nuestro mejor nivel tenemos opciones de ganar, pero será difícil» Hansi Flick Entrenador del Barcelona

El Barcelona afronta el partido en buena dinámica tras su contundente triunfo ante el Betis (3-5), que combinado con la derrota del Real Madrid ante el Celta en el Bernabéu (0-2) le afianza en el liderato de LaLiga. Momento antagónico al que viven en Frankfurt tras la dura derrota por 6-0 ante el Leipzig, que le ha llevado al séptimo puesto en la Bundesliga, con 6 triunfos, 3 empates, 4 derrotas y más goles encajados (29) que anotados (28), lo que les ha generado numerosas críticas.

Mala racha del Eintracht Séptimo en la Bundesliga, con 6 triunfos, 3 empates, 4 derrotas y más goles encajados (29) que anotados (28)

Las buenas noticias parecen acompañar Flick, que recientemente ya recuperó a Joan García, Raphinha y Pedri, que le han dado un barniz más lustroso al equipo. Ahora se le suma Ter Stegen, que podría entrar en la lista de convocados ante el Eintracht. Sería el primer paso para visualizar la recuperación del meta germano, que necesita jugar para regresar a la selección alemana, condición innegociable para Julian Nagelsmann con el próximo Mundial en el horizonte.

El retorno de Ter Stegen está más cerca que nunca tras su operación de lumbares el pasado 29 de julio, aunque Flick ya ha dejado claro que sus opciones de jugar son ínfimas. «Lo tengo claro, Joan es el número uno», aseguró el entrenador del Barcelona para frenar cualquier especulación. Fuentes del club no descartan una salida del guardameta durante este próximo mercado invernal, solución para todas las partes. «Stegen podría jugar y volver a la selección y el club liberaría buena parte de su masa salarial», explican desde la zona noble del Camp Nou.