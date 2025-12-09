Suscribete a
El recuerdo del día de la vergüenza en el Camp Nou

El Barcelona recibe de nuevo al Eintracht, el equipo cuyos hinchas tomaron al abordaje las gradas del estadio para escarnio de los culés

Ter Stegen ultima su regreso, aunque Flick lo tiene calro: «El número uno es Joan García»

El Barça se blinda para evitar otro desembarco humillante del Eintracht

Hansi Flick dirige el entrenamiento de este lunes EFE
Sergi Font

Barcelona

En 18ª posición, con dos derrotas y un empate en los cinco partidos disputados hasta el momento, recibe el Barcelona al Eintracht de Frankfurt (21.00 horas / Movistar+). Sin margen de error si quiere estar en el top-8 que permite el acceso directo ... a los octavos de final. «La Champions es diferente, no cuenta lo de antes. El Eintracht tiene un buen equipo, joven, que juega con intensidad... adapta su sistema. Si estamos a nuestro mejor nivel tenemos opciones de ganar. Pero será difícil. Nos pueden hacer daño si no estamos a nuestro mejor nivel», asegura Hansi Flick, que, como buen alemán, conoce bien al rival de este martes: «El Eintracht es especial porque viví y trabajé cerca. Mi nieto es aficionado del Eintracht. Tiene un equipo joven, le falta constancia... pero tiene calidad, intensidad... y le pone un buen ritmo que puede hacer daño al rival. Debemos mantener nuestro plan de juego».

