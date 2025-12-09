El Atlético al fin se siente poderoso lejos de casa

El Atlético al fin se comportó lejos del Metropolitano, se sintió poderoso privado del calor de su hogar. Los de Simeone remontaron ante un revoltoso PSV y se impusieron en una noche en la que sumaron su primera victoria a domicilio ... en la Champions, la tercera de la campaña entre todas las competiciones. Tras un primer cuarto de hora martirizado por los holandeses y las diabluras de Driouech en la banda izquierda, los pupilos del argentino olvidaron sus miedos, se tragaron sus vicios y se convirtieron en un bloque envidiable. Julián, Hancko y Sorloth pusieron los fuegos artificiales y solo un tanto de Pepi en el tramo final pareció hacer peligrar la conquista. Sin embargo, los nervios no echaron raíces y la victoria viajó hacia Madrid.

PSV Eindhoven 2 - 3 Atlético de Madrid Jornada 6 de la fase de liga de la Champions League PSV Kovar; Dest, Schouten, Yarek (Obispo, m. 58), Salah-Eddine; Mauro, Saibari, Veerman; Wanner (Man, m. 59), Driouech (Perisic, m. 85), Til (Pepi, m. 73).

Kovar; Dest, Schouten, Yarek (Obispo, m. 58), Salah-Eddine; Mauro, Saibari, Veerman; Wanner (Man, m. 59), Driouech (Perisic, m. 85), Til (Pepi, m. 73). Atlético Oblak; Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Le Normand, m. 89), Barrios, Koke (Griezmann, m. 76), Nico (Gallagher, m. 69); Julián Álvarez, Sorloth (Almada, m. 75).

Oblak; Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Le Normand, m. 89), Barrios, Koke (Griezmann, m. 76), Nico (Gallagher, m. 69); Julián Álvarez, Sorloth (Almada, m. 75). Goles 1-0, m. 10: Til; 1-1, m.37: Julián Álvarez; 1-2, m. 52: Hancko; 1-3, m. 56: Sorloth; 2-3, m. 85: Pepi.

1-0, m. 10: Til; 1-1, m.37: Julián Álvarez; 1-2, m. 52: Hancko; 1-3, m. 56: Sorloth; 2-3, m. 85: Pepi. El árbitro M. Oliver (Inglaterra). Amonestó a Saibari, Schouten, Simeone (entrenador), Mauro, Giuliano, Barrios, Yarek y Ruggeri.

En la olla a presión de Eindhoven, las bengalas solo tardaron unos minutos en prenderse. La llamas emergieron del sector visitante, consciente la afición colchonera de que sus héroes, convertidos en endebles espantapájaros cuando se alejan del Metropolitano, necesitaban todo su apoyo para lograr un buen resultado en las pantanosas tierras holandesas. Pese a todo, el fuego es combustible poético, no futbolístico, y el PSV soltó el primer zarpazo sin miramientos. Driouech le ganó la espalda a Nahuel y filtró un gran pase al corazón del área de Oblak. Ruggeri no estuvo atento, reculó con lentitud y Til solo necesitó un suave toque para batir al portero esloveno.

Se precipitaba el Atleti, ansioso, hijo de la anarquía y la precipitación. Un plan contrario a lo que demandaba el choque pues los locales, cuando conseguían un robo franco, encontraban una autopista por la banda izquierda para alcanzar zonas de peligro con mucha felicidad. Si Barrios y Koke no se imponían y establecían algo de control en el alborotado patio, la ventaja neerlandesa no tardaría en aumentar.

De hecho, fue de nuevo Driouech, excelso su partido, aunque bien promocionado por el coladero defensivo de sus contrincantes, el que estuvo a punto de hacer el 2-0. El neerlandés se quedó mano a mano con Oblak y, cuando tenía una posición perfecta para batirle al palo largo, se excedió en generosidad, buscó una nueva asistencia que nunca encontró receptor. El enfado de Simeone era generoso, no entendía cómo un equipo podía hacer tantas jugadas similares y siempre generar peligrosidad sin oposición. Es cierto que, en ataque, los rojiblancos parecían gozar de más estabilidad. Se estiraban gracias a los desmarques de Nico y Giuliano, Julián y Sorloth rozaban los remates aéreos e incluso hombres como Barrios gozaban de algún disparo para la frontal.

El PSV, además, ya no armaba contrataques con tanta facilidad. Sus pérdidas eran recurrentes y en el 37, llegó el empate. Un mal saque de puerta activó la picardía de Giuliano, que le robó el esférico a Yarek. Sorloth aplicó su habitual frialdad, que en esta ocasión sí fue beneficiosa. Controló, dribló y pasó al solitario Julián, goleador a domicilio por primera vez desde el 17 de agosto. El descanso fue una bombona de oxígeno para un superado PSV.

Después del paso por los vestuarios, las altas pulsaciones volvieron a engullir al control aunque en esta ocasión fueron los colchoneros los beneficiados. Un potente disparo de Nahuel desde la frontal tras un córner evidenció la inteligencia de Hancko, que pese a su corpachón centroeuropeo, domó el rechazo producido por la gran parada de Kovar y definió sutilmente con su zurda. La acción no fue aislada y solo cuatro minutos después, los visitantes repitieron éxito. Una genialidad de Julián lanzó a Barrios, que convertido en galgo dejó atrás a los defensas para, con un globo sonda, propiciar el remate de cabeza de Sorloth a bocajarro. La tormenta fue magnífica e inesperada. El Atleti se sentía poderoso.

Noticia Relacionada La nueva espantada de Sergio Ramos: «Nos habría gustado darlo a conocer de otra manera» Orgullo de Nervión El presidente de Rayados lamenta la forma en la que el central sevillano comunicó su desvinculación con el club mexicano

Ante el abismo, recuperó el PSV esa alma de semental encabritado que tan buenos resultados le había dado en el primer acto. Cargaron las bandas, buscaron centros laterales y a falta en el 85, Pepi redujo las distancias en una jugada caótica, detonante de unos últimos minutos en los que los visitantes pasaron de brillantes conquistadores a supervivientes de trinchera. Incluso en ese cambio de rol, los de Simeone caminaron con rectitud y no fallaron en su empresa.