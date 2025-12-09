Suscribete a
ABC Premium

PSV 2 -3 ATLÉTICO

El Atlético al fin se siente poderoso lejos de casa

Los rojiblancos remontan en Eindhoven con goles de Julián, Hancko y Sorloth

Resultados y clasificación de la Champions League

Los jugadores del Atlético celebran uno de sus goles ante el PSV
Los jugadores del Atlético celebran uno de sus goles ante el PSV REUTERS
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Atlético al fin se comportó lejos del Metropolitano, se sintió poderoso privado del calor de su hogar. Los de Simeone remontaron ante un revoltoso PSV y se impusieron en una noche en la que sumaron su primera victoria a domicilio ... en la Champions, la tercera de la campaña entre todas las competiciones. Tras un primer cuarto de hora martirizado por los holandeses y las diabluras de Driouech en la banda izquierda, los pupilos del argentino olvidaron sus miedos, se tragaron sus vicios y se convirtieron en un bloque envidiable. Julián, Hancko y Sorloth pusieron los fuegos artificiales y solo un tanto de Pepi en el tramo final pareció hacer peligrar la conquista. Sin embargo, los nervios no echaron raíces y la victoria viajó hacia Madrid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app