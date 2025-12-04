El Barça se blinda para evitar otro desembarco humillante del Eintrach

«El propósito de nuestros errores es aprender y mejorar. La cita es de Sócrates, máximo exponente de la filosofía de la Antigua Grecia junto a Platón y Aristóteles. Y el Barcelona lo ha escenificado con una decisión que afectará al partido del próximo martes ... ante el Eintrach de Frankfurt, correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El error se produjo en abril de 2022, en un encuentro con los mismos protagonistas y en el que el público presente en el Spotify Camp Nou era mayoritariamente germano, dando la sensación de que el Barça era el equipo visitante y que generó un gran malestar entre el barcelonismo. La demostración del aprendizaje y la mejora llega con la decisión del club de destinar todas las localidades disponibles exclusivamente a los socios y socias de la entidad azulgrana.

El Barcelona ha emitido un comunicado dando a conocer su decisión y explicando los motivos. «Esta decisión se adopta con el objetivo de velar por la seguridad de la afición azulgrana y, al mismo tiempo, evitar que se repita el episodio vivido en abril del 2022, cuando una parte mayoritaria del público presente en el Spotify Camp Nou no pertenecía a la afición local», explica el club, aludiendo directamente a aquel partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League de la temporada 2021-22, cuando las más de 26.000 excedencias de abonos fueron a parar a manos de aficionados del Eintracht, lo que deparó una visión del Camp Nou lleno de hinchas del oponente.

En su nota pública, el Barça justifica que con la actual medida, «da prioridad absoluta a los socios y socias, pilar fundamental de la entidad, y garantiza que el Estadio se convierta en un espacio de celebración y apoyo exclusivo para la afición azulgrana». Además, añadió que desde este pasado miércoles «se abrió la preventa de localidades para socios y socias, y sólo aquellos que acrediten esta condición podrán adquirir entradas para ese partido», dejando claro que «esta medida refuerza la apuesta del club por premiar la fidelidad de nuestra masa social y prevenir la reventa y el fraude, a fin de que las entradas lleguen a la afición azulgrana».

Desde la entidad presidida por Joan Laporta también se ha querido lanzar un aviso y dejar claro que se perseguirá y se castigará la reventa: «El éxito de esta operativa pivota en la responsabilidad de todos los compradores. En este sentido, cualquier entrada detectada en poder de una persona seguidora del Eintracht Frankfurt en la zona local será registrada para identificar al socio o socia implicado en la adquisición y posterior venta a la afición rival, puesto que pone en riesgo la seguridad y bienestar del resto de socios, socias y afición del FC Barcelona». Si se detecta que un socio ha vendido su entrada a un seguidor rival podría conllevarle la expulsión: «En caso de que la trazabilidad de la compra y destino final de entradas revele una actuación fraudulenta, este hecho se elevará a la Comisión de Disciplina para que adopte las medidas correspondientes contra las personas responsables».

El Barcelona ha decidido que la horquilla de precios para este encuentro oscilará entre los 59 y los 199 euros, sobre los que se aplicará un descuento del 35% a todos los socios y socias. Al mismo tiempo, el club azulgrana ha decidido reforzar algunas medidas de seguridad: Aumento de los dispositivos de seguridad en cada acceso, y en las gradas para gestionar incidentes y, en su caso, realizar expulsiones; control nominal y visual de asistentes con simbología o indumentaria del Eintracht Frankfurt para descartar indicios de adquisición ilegal de entradas; coordinación con el Eintracht Frankfurt, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra para impedir el acceso en los alrededores del Spotify Camp Nou a personas aficionadas del equipo rival, disuadiendo la reventa de entradas; y análisis diario de las ventas efectuadas a fin de identificar posibles patrones de venta fraudulenta, tomándose en este caso las medidas necesarias para evitar cualquier vulneración en la seguridad de nuestra afición.

En el aspecto meramente deportivo hay que destacar la necesidad con la que llega el Barça a este partido. Con dos derrotas y un empate en cinco partidos, está en la posición 18º. Necesita ganar los tres partidos que le quedan (Eintrach, Slavia en Praga y Copenhague en el Camp Nou) para tener opciones de entrar en el top-8 y librarse de la disputa del play-off.