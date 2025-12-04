Suscribete a
El Barça se blinda para evitar otro desembarco humillante del Eintrach

El club solo venderá entradas a los socios culés para «evitar que se repita el episodio vivido en abril del 2022» ante el mismo rival, con mayoría de público visitante

Araujo, Flick, las entradas al Camp Nou, y elecciones en primavera

El Barça no quiere que se repita esta imagen, de 2022, con las gradas llenas de seguidores del Eintrach
Sergi Font

Barcelona

«El propósito de nuestros errores es aprender y mejorar. La cita es de Sócrates, máximo exponente de la filosofía de la Antigua Grecia junto a Platón y Aristóteles. Y el Barcelona lo ha escenificado con una decisión que afectará al partido del próximo martes ... ante el Eintrach de Frankfurt, correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El error se produjo en abril de 2022, en un encuentro con los mismos protagonistas y en el que el público presente en el Spotify Camp Nou era mayoritariamente germano, dando la sensación de que el Barça era el equipo visitante y que generó un gran malestar entre el barcelonismo. La demostración del aprendizaje y la mejora llega con la decisión del club de destinar todas las localidades disponibles exclusivamente a los socios y socias de la entidad azulgrana.

